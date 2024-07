Top 12 de URBA: Newman venció a CUBA y corre para subirse a un tren que empieza a quedarle lejos a Hindú en el Top 12

Escuchar

En años anteriores, la cuestión para Newman era si en los playoffs mantendría el alto nivel que exhibía como puntero durante la gran mayoría de la etapa regular del Top 12, siempre en busca de su primera conquista del torneo de URBA. En 2024 el tema es otro para el Cardenal: si efectivamente alcanzará las semifinales.

Su andar errante en la primera rueda parece empezar a enderezarse en la segunda. Como con el triunfo que consiguió este sábado en Villa de Mayo, donde paradójicamente actuó como local frente a CUBA. Y lo superó por 34 a 27, cortándole a Universitario una serie de cuatro triunfos que lo habían metido a la zona media de la tabla después de un muy mal comienzo de certamen.

Newman sigue a 4 puntos del cuarto lugar, el último de acceso a los playoffs, que ocupa San Isidro Club con 39 unidades. No se acercó en esta 12ª jornada, es cierto, pero sacó múltiples beneficios: derrotó a un rival importante, lo hizo en cancha ajena y tomó más ventaja sobre su más inmediato seguidor, San Luis, que marcha 6º con 28. En este momento de la temporada, la carrera por las cuatro posiciones parece circunscribirse a cinco clubes: Belgrano, CASI, Alumni, SIC y Newman. Pero quedan 10 fechas hasta el cierre de este tramo del campeonato.

Compacto de Newman 34 vs. CUBA 27

El que empieza a ver demasiado lejos ese grupo de vanguardia teniendo aspiraciones altas es Hindú. En temporadas anteriores padecía por convocatorias a otros equipos y algunas lesiones, pero terminaba acomodándose con el correr de la competencia. Ya pasada una mitad de la parte clasificatoria del Top 12, el Elefante sigue sin barritar, ni siquiera en su propia cancha. Allí lo venció esta vez San Luis, de buena campaña, expectante en la tabla gracias a su 23-17 de este sábado en Don Torcuato.

Por lo demás, en un día que no ofreció otros choques entre poderosos, no tuvieron problemas los pesos más pesados. El líder, Belgrano, aventajó por 22-12 a Regatas Bella Vista, con la particularidad de obtener un punto de bonus ofensivo a pesar de la corta diferencia en el tanteador. CASI volvió al triunfo anotando 53 puntos como visitante de Buenos Aires, que marcó 24. Alumni cumplió con un 25-18 en la cancha de Champagnat, aunque sin bonus. También el otro equipo de San Isidro, SIC, tuvo una tarde prolífica: consiguió 49 tantos en Rosario, donde Atlético hizo 32. Y las ubicaciones entre los cuatro primeros no variaron, más allá de que los dos primeros se distanciaron un poco por la unidad extra que obtuvo cada uno.

Compacto de Buenos Aires 24 vs. CASI 53

La próxima semana la fecha del Top 12 tendrá una particularidad: se desarrollará el domingo (14). El sábado, día habitual del certamen de Buenos Aires, ofrecerá el segundo partido de los Pumas contra Francia, en el estadio de Vélez Sarsfield, el segundo en la gira de los europeos, que esta tarde ganaron por 28-13 el primero, en Mendoza.

Los resultados de la 12ª fecha

Champagnat 18 (B) vs. Alumni 25

vs. Alumni Rosario 32 vs. SIC 49

vs. SIC Newman 34 vs. CUBA 27 (B)

vs. CUBA Buenos Aires Cricket & Rugby 24 vs. CASI 53 (B)

vs. CASI Belgrano 22 (B) vs. Regatas Bella Vista 12

vs. Regatas Bella Vista Hindú 17 (B) vs. San Luis 23

Las posiciones

Belgrano , con 46 puntos

, con CASI , con 44

, con Alumni , con 40

, con SIC , con 39

, con Newman , con 35

, con San Luis , con 28

, con Buenos Aires , con 27

, con CUBA , con 25

, con Hindú , con 22

, con Regatas Bella Vista , con 18

, con Champagnat , con 12

, con Rosario, con 5

La 13ª jornada (sábado 6/7, 15.30)

Alumni vs. San Luis

Regatas vs. Hindú

CASI vs. Belgrano

CUBA vs. Buenos Aires

SIC vs. Newman

Champagnat vs. Rosario

La 14ª fecha de la primera A

Pueyrredón vs. Los Tilos

Curupaytí vs. La Plata

Los Matreros vs. San Albano

Olivos vs. Lomas

San Patricio vs. Pucará

San Martín vs. Francesa

Hurling vs. San Cirano

La 14ª jornada de la primera B

Mariano Moreno vs. Banco Nación

Liceo Naval vs. Centro Universitario de Quilmes

Don Bosco vs. Italiano

Liceo Militar vs. Universitario de La Plata

San Carlos vs. GEBA

Manuel Belgrano vs. San Andrés

Delta vs. San Fernando

