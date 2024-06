Top 12: Santiago Pernas, el back polifuncional que ilumina el rugby de Alumni

Escuchar

La fecha libre del 15 de junio le cayó como anillo al dedo a Alumni. Para energizarse, recuperar soldados y salir de una mala racha de rendimientos y resultados que lo incomodan. El triunfo de la semana pasada ante el SIC y de este sábado contra Hindú por 24-19, con punto de bonus, vuelven a posicionarlo entre los protagonistas del Top 12, que llegó a la mitad de la etapa regular. “Sufrimos de más al final, podríamos haberlo cerrado antes, pero jugamos contra un gran equipo que siempre pelea hasta el final”, destacó Franco Battezzati, uno de los referentes.

Alumni construyó la victoria a partir de una defensa sólida, con tackles contundentes, pero también con la dinámica de sus backs. Con viento en contra en el primer tiempo, supo plantarse en defensa para marcar la diferencia en la segunda etapa. “El desafío era aguantar en defensa en el primer tiempo y nos entraron sólo con penales. En el segundo tiempo se hizo más fácil salir con el pie. Nuestra bandera es la defensa, es nuestra esencia, pero creemos que muchos equipos se agarran de eso y el plus está en el ataque”, explicó Battezzati.

En una tarde fría y ventosa en Tortuguitas, hubo un jugador que levantó al público cada vez que tocó la pelota. En su nuevo rol de fullback, Santiago Pernas fue incontenible cada vez que contraatacó. Con la cancha de frente y más panorama, encontró espacios ante una defensa que le costó frenarlo. A los 5 minutos del primer tiempo quebró, dejó a cinco rivales en el camino y habilitó a Ramón Fuentes, que por centímetros no llegó al try, tras un tackle salvador de Bautista Farise.

Try de Santiago Pernas

La polifuncionalidad es una de las virtudes de Pernas, que se reinventó en distintos puestos en su incipiente carrera y se adaptó a lo que sus condiciones atléticas requerían. “En menores de 15 y menores de 16 jugaba de medio-scrum y de apertura, era muy chiquito y no me había desarrollado. Cuando volvió el rugby después de la pandemia me pasé de centro porque había crecido mucho. Cómo jugué de 9 y de 10 de chico entendía más el juego y me adapté más fácil de centro. También se me hizo fácil pasar de wing porque las tareas eran más simples. Jugando en ese puesto me di cuenta de que tenía capacidades para jugar de 15 y empecé a prepararme para este rol”, explicó el jugador de 20 años que, entre su etapa de juveniles y el plantel superior, ocupó todos los puestos de la línea de backs.

Ante Hindú, reemplazó a un histórico, Santiago González Iglesias, en ese puesto. Elusivo, de piernas fuertes y un gran tren inferior, se las ingenia para eludir rivales y romper defensas. “Me sentí cómodo de fullback, era algo que venía preparando hace tiempo: venía mejorando la patada y también el juego aéreo. Me divierte mucho el puesto. Los entrenadores me pidieron que las pelotas que nos pateen las devolvamos con tranquilidad, así no nos transmitían la presión. Eso siempre y cuando no viéramos algún espacio... Si veía el espacio, me dijeron que atacara, así que me mandé en varias”, explicó.

En el segundo tiempo, el 15 apoyó a los dos minutos pegado a la bandera, tras un buen movimiento en ataque. Luego arrancó un contraataque a pura confianza que terminó en el try de Battezzati. También participó en una gran jugada colectiva que definió Ramón Fuentes.

La velocidad es una de las virtudes de Pernas, que vuelve a poner sus habilidades al servicio de Alumni luego de resultar subcampeón del Super Rugby Americas por Pampas. Rodrigo Nespolo

El caso de Pernas es atípico en el sistema actual de la Unión Argentina de Rugby: no integró el sistema de juveniles, ni de academias, pero el año pasado fue convocado a una concentración de los Pumas 7s por Santiago Gómez Cora, luego de un primer año brillante en el plantel superior de Alumni. Unas semanas más tarde recibió el llamado de Juan Manuel Leguizamón para integrar el plantel de Pampas en el Súper Rugby Américas: fue una de las grandes figuras de la competencia en el 2024 con 10 tries y 7 asistencias en 13 partidos, en el que equipo que perdió la final contra Dogos XV. “Esa experiencia me ayudó bastante a prepararme y ponerme mejor físicamente. Correr más, ganar más músculo y mejorar técnicamente el pase, la velocidad, el juego aéreo y la patada. Me hizo crecer como jugador”, expresó Pernas, que en la primera de Alumni acumula 13 tries.

A Hindú le faltó chispa para encontrar espacios en ataque. Tuvo empuje con su buen pack de forwards y la calidad de Santiago Fernández, estuvo en partido hasta el final, pero le costó crear volumen de juego. No es usual ver al equipo de Don Torcuato navegando en el noveno puesto de la tabla, tan avanzado el torneo. Con apenas cuatro victorias en 11 fechas le está costando despegar, aunque en un Top 12 más parejo que nunca, tiene margen para levantar.

Compacto del triunfo de Alumni

Luego de la fecha libre, Alumni recuperó la memoria. Venía de sufrir derrotas contundentes ante el CASI, CUBA y el clásico ante Belgrano y ahora logró dos triunfos que lo afianzan en el tercer puesto. Otra vez quiere volver a ser protagonista.

Síntesis de Alumni 24 vs. Hindú 19

Alumni: Santiago Pernas; Ramón Fuentes, Alejo Gonzales Chaves, Franco Battezzati y Franco Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca.

Santiago Pernas; Ramón Fuentes, Alejo Gonzales Chaves, Franco Battezzati y Franco Sábato; Joaquín Díaz Luzzi y Tomás Passerotti; Santiago Montagner, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Santiago Alduncín y Manuel Mora; Bautista Vidal, Tomás Bivort (capitán) y Federico Lucca. Cambios: ST, 1 minuto, Máximo Lamelas por Sábato (temporario). 22, Juan Alvariñas por Cubilla, 24, Máximo Castrillo por Lucca y Santiago Ambroa por Passerotti; 27, González iglesias por Battezzati y Ezequiel Oliva por Vidal, y 32, Federico Canovas por Anderson y Luca Sábato por Fuentes.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Ballatore.

Hindú: Fermín Ormaechea; Belisario Agulla, Federico Graglia, Bautista Farise y Tomás Ahmer; Santiago Fernández y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya (capitán), Santino Amaya y Tomás Scallan; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti.

Fermín Ormaechea; Belisario Agulla, Federico Graglia, Bautista Farise y Tomás Ahmer; Santiago Fernández y Lucas Fernández Miranda; Nicolás Amaya (capitán), Santino Amaya y Tomás Scallan; Juan Comolli y Carlos Repetto; Nicolás Leiva, Agustín Capurro y Franco Diviesti. Cambios: ST, 13 minutos Martínez Sosa por Diviesti, y 29, Ramón Fernández Miranda por Agulla.

Entrenadores: Nicolás Fernández Miranda, Diego Liberato, Hernán Senillosa y Daniel Diviesti.

Primer tiempo: 4 minutos, penal de Santiago Fernández (H); 9, gol de Díaz Luzzi por try del mismo (A); 13, penal de Fernández (H), y 39, penales de Fernández (H). Amonestados: 37, Bivort (A). Resultado parcial: Alumni 7 vs. 9 Hindú.

4 minutos, penal de Santiago Fernández (H); 9, gol de Díaz Luzzi por try del mismo (A); 13, penal de Fernández (H), y 39, penales de Fernández (H). 37, Bivort (A). Alumni 7 vs. 9 Hindú. Segundo tiempo: 2 minutos, try de Pernas (A): 9, gol de Díaz Luzzi por try de Battezzati (A); 21, penal de Fernández (H); 29, try de Fuentes (A), y 33, try-penal (H). Amonestados: 33, Montagner (A). Resultado parcial: Alumni 17 vs. 10 Hindú.

2 minutos, try de Pernas (A): 9, gol de Díaz Luzzi por try de Battezzati (A); 21, penal de Fernández (H); 29, try de Fuentes (A), y 33, try-penal (H). 33, Montagner (A). Alumni 17 vs. 10 Hindú. Árbitro: Tomás Bertazza.

Tomás Bertazza. Cancha: Alumni.