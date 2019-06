Top 12 de la URBA: el sólido SIC visita al que era revelación, Regatas

Así de superior viene siendo San Isidro Club en el Top 12. Crédito: Hernán Zenteno

San Isidro Club lleva cuatro éxitos consecutivos y es cómodo líder del Top 12 de la URBA. Con ese respaldo irá hoy a Bella Vista para enfrentarse con Regatas, equipo que había sorprendido en el comienzo del certamen. Con cuatro victorias en las primeras cuatro jornadas, era puntero, pero luego se impuso en apenas uno de los cinco partidos siguientes. El duelo será a las 13.40 y marcará el inicio de la 10ª fecha.

Dos horas más tarde jugará Pucará, escolta a 8 puntos, que viene de lograr un triunfo apretadísimo sobre el CASI. Será local frente a CUBA, que la semana pasada perdió increíblemente frente a Hindú; el subcampeón revirtió una desventaja de 14 tantos en siete minutos. El Elefante, por su parte, recibirá a San Luis a las 15.30.

A esa misma hora se desarrollarán los otros tres encuentros de la jornada: La Plata vs. Alumni, Belgrano vs. Rosario y Newman vs. CASI.