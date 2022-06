Top 13 de la URBA: una fecha que ofrece regresos de Pumas y Jaguares y un enfrentamiento de pesos pesados

Si bien queda un largo tramo del Top 13 por delante, cinco clubes están claramente posicionados como para pelear por los cuatro puestos de semifinales. Dos de ellos, SIC y Alumni, se encontrarán esta tarde en Boulogne, por la 10ª fecha, con regresos de peso y mucha expectativa. SIC tendrá el retorno de Joaquín Lamas, tras su participación en los Pumas 7s en los torneos de Toulouse y Londres. El apertura es clave en la estructura por su orden, su pie y su capacidad de crear juego. Alumni, que perdió los últimos cuatro enfrentamientos con SIC y no gana en terreno zanjero desde 2015, contará con la vuelta de Tomás Cubilla, el capitán de Jaguares XV, que ingresó como reserva en la victoria sobre Rosario.

Este sábado los clubes tendrán la presencia de los jugadores de Jaguares XV, que en la semana viajarán a Estados Unidos para disputar la Challenge Cup of the Americas, contra Peñarol, American Raptors y UBC Old Boys Ravens. A la base que protagonizó la Superliga Americana de Rugby (SLAR) se sumaron jugadores de otras franquicias y tres de buen presente en el certamen de URBA: Nicolás D’Amorín, de Hindú; Juan Landó, de Belgrano, y Felipe Bares, de Los Tilos.

Belgrano recibirá a CUBA, que viene de tener una jornada libre; el local está más urgido que el campeón. Hernán Zenteno - LA NACION

Otro de los que viajarán y hoy jugarán el primer partido del año en su club es Ignacio Ruiz. El hooker, que el año pasado intervino en el Rugby Championship y la ventana de noviembre de los Pumas, recibió la convocatoria de Michael Cheika para los tests de julio frente a Escocia. Con dos pesos pesados por delante, Julián Montoya y Agustín Creevy, intentará estrenarse con la camiseta celeste y blanca. Por lo pronto, será titular en Regatas Bella Vista, que afrontará un encuentro importante en la lucha por la permanencia, ante San Luis. Su hermano Santiago, que también forma parte del plantel de Jaguares XV, actuará como ala.

El puntero Newman visitará a Los Tilos, y en otro de los partidos más atractivos Hindú recibirá a Pucará, en un duelo entre aperturas ex Pumas: Santiago Fernández y Lucas González Amorosino, que compartieron el Mundial Nueva Zelanda 2011. Luego de la fecha libre, CUBA visitará a Belgrano con la vuelta de Rafael Iriarte, que participó en la SLAR. Y Rosario recibirá a CASI, que busca una regularidad que le permita pelear arriba. Queda sin acción este sábado Buenos Aires Cricket & Rugby.

Lucas González Amorosino y Santiago Fernández, cuando compartían el plantel de los Pumas en el Mundial Nueva Zelanda 2011; este sábado se enfrentarán en Pucará vs. Hindú. E. Lasalvia / Env. especial

El programa de la 10ª jornada (15.30)

SIC vs. Alumni

Los Tilos vs. Newman

Belgrano vs. CUBA

Hindú vs. Pucará

Rosario vs. CASI

Regatas Bella Vistavs. San Luis

Libre: Buenos Aires Cricket & Rugby

Las posiciones