Top 14: Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares consiguieron tres tries y el premio MVP en una semifinal

Fiel a su historia, Toulouse se clasificó para una nueva final en Francia. La victoria por 39-23 sobre La Rochelle, que repitió el cruce de la última definición del Top 14, tuvo un gran rendimiento de los jugadores argentinos: Juan Cruz Mallía consiguió dos tries y Santiago Chocobares anotó uno de los cinco totales que marcó el equipo del sur del país. El próximo fin de semana, Stade Toulousain intentará levantar el Bouclier de Brennus, el trofeo más importante del rugby francés, por 23ª vez en su historia. Espera por el ganador de Stade Français vs. Bordeaux Bègles, la otra semifinal, que se celebrará este sábado a partir de las 16.05 (transmisión de ESPN 4 y Star+).

Toulouse estuvo lejos de su mejor versión, pero supo resolver un partido incómodo, de bajo ritmo y lleno de interrupciones. Un encuentro que se rompió por la indisciplina de La Rochelle, que perdió la cabeza y sufrió expulsiones a sus pilares.

Chocobares festeja con su try con varios compañeros; el rufinense jugó como centro y fue una lanza de ataque de Toulouse. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

En tanto, Mallía apoyó en dos definiciones similares, junto a una bandera. El cordobés volvió a empezar como wing y recibió dos asistencias de Antoine Dupont para anotar el segundo y el tercer tries de su equipo en el estadio Matmut Atlantique, de Burdeos. Además, estuvo participativo durante los 80 minutos y se llevó el premio al mejor jugador de la primera semifinal.

“En mis tries no tuve mucho que hacer. Todo el equipo trabajó bien para que yo sólo tuviera que apoyar. Ésta es la fuerza de nuestro grupo, cada uno hace su trabajo. Cuando uno juega como wing, quiere tener estas situaciones de uno contra uno y jugar su duelo”, comentó Mallía a Midi Olympique. Y agregó el cordobés: “Mi puesto preferido sigue siendo el de fullback, pero decimos que en Toulouse jugamos sin número en la camiseta. No importa en que posición esté si puedo aportarle al equipo”.

Por su polifuncionalidad y sus buenos rendimientos, Mallía tiene una gran consideración por el entrenador Ugo Mola. Es inteligente para leer el juego y completo en casi todos los aspectos y tiene una mentalidad fuerte para rendir en los momentos importantes. Desde su llegada a Toulouse, sucedida en el 2021, marcó nueve tries en 17 partidos en instancias de eliminación directa entre el Top 14 y la Champions Cup. Tal es el concepto que tienen de él que en la final del certamen europeo Thomas Ramos, habitual titular en el seleccionado de Francia, fue suplente. Esta vez relegaron a Matthis Lebel al banco de reservas.

También Chocobares hizo un buen trabajo, en el centro de la cancha. Por su buen ingreso en la final de la Champions se ganó un lugar como titular en lugar de Paul Costes y cumplió con creces, utilizado como lanza de ataque para poner adelante el equipo y rindiendo en defensa: completó siete tackles. A los 11 minutos del segundo tiempo le tapó un kick a Brice Dulin, lo capturó e invadió de palomita el in-goal.

Al revés que el resto de los argentinos comprometidos en las semifinales del Top 14, el santafesino fue convocado para la ventana de julio de los Pumas y no tendría descanso: la final del Top 14 será una semana antes del primer test de los Pumas con Francia, en Mendoza. Habrá que ver si el protagonismo y el desgaste del rufinense en estos partidos, que conllevan tensión extra, hacen reflexionar a Felipe Contepomi, que había pensado en Justo Piccardo como alternativa en el centro.

Las expulsiones a Uini Atonio, a los 3 minutos del segundo tiempo, y Reda Wardi, a los 21, fueron determinantes en el desarrollo del partido. Los dos pilares del seleccionado francés se pasaron de la raya y vieron la tarjeta roja. Atonio, por un tackle imprudente, y Wardi, por un cabezazo a Julien Marchand en una reacción violenta. La Rochelle contó con el ingreso del marplatense Joel Sclavi y se mantuvo en a tiro gracias a su pack, pero la diferencia numérica complicó la remontada. Es la quinta eliminación consecutiva ante Toulouse, su gran verdugo en los últimos años. Campeón de Europa en el 2022 y el 2023, Stade Rochelais aún no logró conquistar el Top 14, la gran ambición de una ciudad que respira rugby.

Compacto de Toulouse 39 vs. La Rochelle 23

Como en el 2021, Toulouse procurará el doblete. Ya ganó la Champions Cup, en una final memorable frente a Leinster. Sea quien sea el rival, es el principal candidato a elevar el Bouclier de Brennus. La calidad de sus jugadores y su mentalidad ganadora lo avalan como favorito frente al ganador de Stade Français vs. Bordeaux Bègles, que tendrá este sábado la presencia de Guido Petti Pagadizábal entre los reservas del club de Burdeos. A Chocobares y Mallía les queda un paso más.