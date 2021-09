Top 12: SIC - CASI, un clásico que es como un minitorneo dentro del torneo de la URBA

Después de dos años, el San Isidro Club y el Club Atlético de San Isidro vuelven hoy a encontrarse en el clásico de la ciudad. Será a partir de las 13.40 y con la novedad de que no será transmitido por cable, sino por la plataforma Star+. Señales de un futuro que llegó para un añejo duelo que suele dejar toda disparidad de niveles de lado a la hora del kick-off.

En ese momento, virtudes y defectos se mezclan con los del oponente y no existe el contexto. Vaya como ejemplo entonces el último campeonato del Top 12 de la URBA que ganó el SIC de punta a punta y cayó en los dos clásicos ante el CASI, que domina el historial con 69 triunfos contra 52 y 10 empates. Y téngase a mano también que si bien el CASI es el más campeón de todos, con 33 coronaciones contra 26 del zanjero, desde 1998 a esta parte, ya con el sistema de finales, fueron los de Boulogne quienes más han campeonado. Con lo cual ninguno puede sentirse el completo dominador de las estadísticas. Todo parejo. Toda una incógnita en lo previo.

Si bien en las últimas décadas SIC limó la desventaja en el clásico, el historial sigue favoreciendo a CASI, por 69 victorias contra 52.

“En los clásicos siempre todo se empareja. Nos pasó en el 2019, cuando nosotros veníamos primeros y el CASI no estaba haciendo un buen año y nos ganaron las dos veces, pero si venís mejor también ayuda, porque ya tenés todo aceitado y tenés que plasmarlo en la cancha”, dijo Tomás Meyrelles, octavo del SIC, para LA NACION, sabiendo que no siempre todo buen andar en el certamen suele ser correspondido con un buen resultado en el clásico. Es por ello que sugiere una concentración acorde con lo que se viene, aunque no siente que haya una asignatura pendiente ante el rival de toda la vida más allá de haber perdido ambos partidos en el torneo anterior: “A mí personalmente me tocó ganar más veces que perder, así que por ese lado no siento ninguna asignatura pendiente. Y el CASI obviamente tiene mucha más historia que nosotros porque nosotros nacimos de un desprendimiento de ellos y por eso al principio nos sacó una ventaja de partidos más grande”.

Desarrolladas seis fechas, el andar de ambos los muestra con realidades completamente opuestas, con cinco victorias y una derrota para el SIC (24-19 ante Newman), que marcha segundo, con 23 puntos, y cinco derrotas (la última ante San Luis por 31-29) y una victoria para el CASI (10º, con 7), aunque eso pasará a segundo plano: a la habitual motivación se le suma el largo tiempo de espera para verse las caras. Será con público, y del SIC. Ayuda, sin dudas, pero tampoco parece ser determinante…

San Isidro Club estaba invicto hasta la última fecha, en la que perdió contra Newman en Benavídez; el campeón de Buenos Aires sigue siendo uno de los principales favoritos en el torneo de la URBA. Instagram @sanisidroclub

Martin Roger, apertura del CASI, coincide en que este es un duelo que no se basa mucho en el contexto para su desarrollo y resultado final: “Va a ser un partido trabado como todo clásico, a pesar de las diferentes realidades de cada equipo. Esta es una semana aun más especial porque hace mucho que no nos enfrentamos. Al ser un clásico, lo emocional juega un papel muy importante. Si ves los partidos anteriores, el SIC hizo una campaña espectacular y nosotros nos llevamos los dos clásicos”. Su compañero y pilar Martin Brousson opina en el mismo tono: “Literalmente, es un partido aparte, lo que hace que los equipos lleguen al máximo en intensidad y esfuerzo”.

De manera similar analiza desde la vereda de enfrente el tercera línea Marcos Borghi: “Uno siempre quiere ganar los clásicos, más allá de cómo viene en la tabla. En 2019 a nosotros nos agarraron las dos veces primeros y ganaron ellos. Creo que el resumen del año no se define ciento por ciento por este partido, pero sabemos de la importancia que tiene y lo que representa para nosotros”.

Martín Brousson es un histórico de la primera división de Atlético de San Isidro; "es un partido aparte", considera desde su experiencia el pilar derecho. Instagram @clubatleticodesanisidro

Y si el duelo es tan parejo independientemente del contexto, mucho deben tener que ver las tensiones que genera el folclore de los días previos ¿Cómo encararlos? ¿Evitando toda broma o pálpito o disfrutándolo activamente? “Se trata de bajar los decibeles, de pensar en otra cosa, pero es difícil porque todo el club lo vive de una manera diferente. Quizás te cruzás con alguien de la zona y te pregunta cómo estamos para el sábado. Hay que tratar de tener la cabeza en el partido y no irte, porque si no se hace difícil”, explica, realista, Meyrelles. “Se intenta disfrutar también del folclore que tiene este partido, porque es un clásico y hay cosas en juego. Pero no debemos abstraernos del todo”, acota el santiagueño Roger.

“Los clásicos son distintos y nadie corre con ventaja, se ganan por detalles”, asegura el octavo de CASI Vicente Boronat. “Desde lo motivacional y emocional, todo se empareja cuando llega el clásico”, cierra Borghi, a tono con el resto de los protagonistas de un duelo siempre apasionante y fuera de todo contexto.

Una jornada que también tendrá el gran choque entre CUBA (3º, con 22 puntos) vs. Newman, 1º, con 24), a las 15.30. Otros partidos serán: Alumni vs. Hindú, Pucará vs. Belgrano, Los Tilos vs. Regatas y San Luis vs. Buenos Aires.