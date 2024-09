Tucumanazo en Santa Fe: Mateo Carreras fue la figura frente a Australia y Tomás Albornoz hizo brillar a los Pumas

Escuchar

SANTA FE.– Fue la fiesta perfecta para los Pumas. Debían recuperar la memoria y lo hicieron con un vendaval de tries y una actuación deslumbrante, jugando con la pelota desde todos los sectores de la cancha. Después de ir perdiendo por 20-3, no extraviaron el foco y vapulearon a un rival que los había superado estratégicamente siete días atrás. “Seguíamos con la idea del principio: plantear nuestro juego, que ya iba a venir. Erramos dos o tres tries cerca del in-goal en el primer tiempo y sabíamos que si teníamos más paciencia, íbamos a darlo vuelta”, destacó Tomás Albornoz, una de las figuras.

Fue un partido especial para el back, el primero con la camiseta número 10 ante una potencia. A pocos días de cumplir 27 años recibió su gran oportunidad y no la desaprovechó. Aportó 18 puntos con el pie, lanzó muy bien el juego y, fiel a su estilo, tomó riesgos. “Vengo peleando para estar en este lugar desde hace mucho tiempo. Hoy se me dio. Cuando me dijeron que me tocaba, me propuse disfrutar, porque sabía que estaba listo para un partido así”, indicó el apertura de Benetton Treviso, de Italia.

Tomás Albornoz afrontó su primer compromiso importante como titular en el seleccionado argentino y cumplió la pesada misión de conducir con la camiseta 10. Magui Tudor / Gaspafotos / Prensa UAR

Se sumó al seleccionado en el 2020, con Mario Ledesma como entrenador, pero recién en el 2022 hizo su debut. Corrió por detrás de Santiago Carreras y Nicolás Sánchez y, aunque viajó a la pretemporada en Portugal, se perdió la Copa del Mundo. No tuvo su chance real como para saber si estaba a la altura para el Mundial de Francia. En 2024 protagonizó su primer partido como titular, ante Uruguay, y recién este sábado tuvo su estreno desde el comienzo frente a una potencia. “Esperé un montón este momento. Me sirvió todo lo que viví antes para que el día en que me tocara pudiera hacerlo de la mejor manera posible”, contó el 10, que se potenció en el segundo tiempo, con el ingreso de Santiago Carreras como fullback. “Me tocó en partidos anteriores jugar así con Santi Carreras. Nos entendemos muy bien, en los entrenamientos lo hacemos bien. Tenemos juegos muy parecidos y él me ayuda mucho como segundo lanzador. Me da una mano grande”.

Una de las premisas de los Pumas en Santa Fe fue jugar con la pelota. Dar continuidad al juego y atacar desde cualquier sector de la cancha. “Vimos que nos dejaron las oportunidades para jugar de manos y no patear tanto. Para contraatacar ellos tienen muy buenos jugadores, y si les dábamos la pelota iba a hacerse difícil. Planteamos que, cuando estaba la posibilidad, había que jugar. Felipe nos dio confianza para jugar”, detalló Albornoz.

Compacto de Argentina 67 vs. Australia 27

Formado en Tucumán Rugby, Pumita en el 2017, peleará palmo a palmo con Santiago Carreras por la camiseta 10. El cordobés, la apuesta en los ciclos de Ledesma, Michael Cheika y Felipe Contepomi, se siente más cómodo interviniendo desde el fondo de la cancha. Sus condiciones técnicas y su personalidad lo hacen compensar carencias en algunas cuestiones tácticas que requiere el puesto. Habrá que esperar como planteará el entrenador la serie de dos enfrentamientos con los Springboks.

“Sabemos qué jugador es Tomi Albornoz y no había dudas de lo que podía darnos. La competencia interna es increíble, no sólo en la posición de apertura; en todos los puestos”, destacó su coterráneo Mateo Carreras, la figura en Santa Fe. En cada acción ofensiva y en cada tackle el jugador de 24 años levantó al público. Fue uno de los más ovacionados, y mostró una mentalidad ganadora contagiosa. “Me desvivo por ganar todos los sábados. Hago todo para eso”, comentó el wing, el argentino que más metros ganó, 117; el que más tackles rompió, 5, y el que más quiebres hizo, 2.

¡EL RAYO CARRERAS SUELTO EN SANTA FE! Mateo hizo de las suyas y llegó al try de #LosPumas vs. Australia.



📺 Mirá el #RugbyChampionship en #DisneyPlus.#PUMASxESPN pic.twitter.com/ia6qFQ6xzi — ScrumRugby (@ScrumESPN) September 7, 2024

A los 30 minutos anotó el primero de los nueve tries de los Pumas, con una de sus corridas características. En diálogo para LA NACION hizo una confidencia sobre el try: “Justo ayer veíamos el que les hicimos el año pasado en el Rugby Championship a los Wallabies, y fue muy parecido, con Pablo [Matera] jugando el duelo y yo corriendo. Lo visualizamos y lo pensamos mucho. Veía la bandera de mi club, Los Tarcos, en ese in-goal y quería hacer un try ahí para agradecer el esfuerzo que hicieron: Tucumán no está cerca de Santa Fe”.

Al igual que Julián Montoya en la conferencia de prensa, Carreras insistió en un concepto que enfatizaron antes del partido y durante éste. “Hablamos mucho de picar y picar la piedra hasta que se rompa. Cuando desplegamos nuestro juego somos muy buenos. Es muy lindo ganar, y más con esta camiseta”, destacó el back.

El tucumano promedia un try cada dos partidos en los Pumas: 12 en 24. Pero su mayor virtud está en la concentración con la que compite durante los 80 minutos y en sus acciones para levantar al equipo. Una actitud avasallante, indispensable para estos Pumas.

Carreras anota su try en Santa Fe, el que inició la remontada de los Pumas contra Australia por el Rugby Championship; el tucumano acumula 12 en 24 presencias en el equipo nacional. Magui Tudor / Gaspafotos / Prensa UAR