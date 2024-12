URBA ampliará la cantidad de clubes en su torneo principal: en 2026 pasará del Top 12 a un Top 14

La Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) anunció el cambio que trabajó durante gran parte del 2024: la ampliación de la máxima categoría de 12 a 14 clubes en el 2026; el 2025 será de transición. Los objetivos del cambio son mejorar la competencia de los equipos que pelean por mantener la categoría y alargar el calendario para que los clubes mantengan su vida social hasta noviembre.

En el 2017 URBA tomó la decisión de modificar abruptamente la estructura de sus torneos, dejando atrás la primera categoría ampliada, de 24 equipos con una etapa de clasificación y luego un grupo de 14 en una sola rueda, más las reubicaciones. Hace siete años estableció torneos anuales, con enfrentamientos de ida y vuelta y con ascensos y descensos. Las primeras A, B y C reúnen 14 participantes, y la elite, el Top 12, dos menos. “Los clubes que están habitualmente arriba se quejan; dicen que no se piensa en los jugadores y ahora suman cuatro partidos”, admitió un dirigente de URBA para LA NACION. “Salvo para los que jugaron semifinales del Top 12, la temporada terminó el 4 de octubre. Los clubes nos dicen que algunos jugadores dejan de pagar la cuota y se reincorporan en febrero, en la pretemporada. El Top 14 da un poco más de margen para no terminar tan temprano. Se pidió un poco de solidaridad a los clubes de arriba para bancar a los otros”, agregó.

Hindú y SIC no estuvieron de acuerdo con la ampliación del torneo superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires, pero aceptaron la decisión de la mayoría. Hernán Zenteno - LA NACION

La etapa regular pasará de tener 22 a constar de 26 fechas en el 2026, más las semifinales y la final. La idea es que se juegue desde mediados de marzo hasta la primera semana de noviembre. El Top 12 es un torneo pseudo profesional en cuanto a la preparación física y la dedicación, protagonizado por jugadores amateurs. Sumar cuatro partidos demandará una mayor exigencia, y la actual ya es grande. SIC, CUBA, Hindú, Alumni y Newman son los que se opusieron al cambio, aunque lo aceptaron. “Se debatió, pero no hubo conflictos. Cada club dio su punto de vista y sus motivos. No hubo ni votación; fue consenso general”, cuentan desde la unión sobre diálogos iniciados hace un año y que terminaron con el acuerdo hace dos semanas, con los clubes del Top 12 de este año más La Plata Rugby y Los Tilos, los ascendidos.

“Rugby Seguro dijo que no había problemas en sumar cuatro partidos. Intentamos mantener más tiempo abiertos a los clubes para cobrar entradas, estacionamiento; para que los chicos sigan yendo al club, por el bufet... También, para descomprimir un poco el descenso y alinear el calendario con los torneos de las primeras A, B y C”, explicó la fuente. “La gran mayoría de los clubes quiere un Top 14. Lo que piden los clubes es que los que ascienden puedan hacer pie y no desciendan inmediatamente. Que haya 14 equipos abre la posibilidad de que peleen cuatro o cinco clubes y no solamente dos o tres”, agregó.

La Plata Rugby es uno de los ascendidos al Top 12 en esta temporada; en el 2025 no habrá descensos directos, aunque sí un repechaje por la permanencia. LEONARDO LEVERONI - Prensa URBA

Entre las consecuencias colaterales del formato actual de URBA, se estiró la brecha de nivel entre las categorías, sobre todo entre el Top 12 y la primera A. Sin ese roce habitual, los equipos que ascienden suelen sufrir el cambio en el plantel superior, salvo algunos. Sumar dos clubes agregará competencia en esa puja por mantenerse en la elite. Además de en el nivel rugbístico, la diferencia resalta en los ingresos por patrocinio: el Top 12 es 100% televisado por Disney+, y a la hora de negociar con los auspiciantes los clubes están parados en distintos escalones.

Si bien algunos clubes de la primera A quieren reavivar el formato anterior de reubicaciones para codearse con los mejores, la mayoría ve con buenos ojos la instauración del Top 14, que brindará más chances de ascensos y emparejará el calendario. Hasta este año había quejas por que las primeras A, B y C jugaban más partidos, y con planteles mucho más acotados. El único pedido formal de regreso al formato anterior fue de San Cirano. URBA no tiene en agenda un cambio tan abrupto en un corto plazo: no es atractivo para la televisión.

Matías Moroni en su fugaz reaparición en la primera de CUBA en el reciente certamen; también Universitario se opuso inicialmente a la modificación, pero terminó aceptándola sin problemas. Hernan Zenteno

“Creemos también que el Top 14 va a servir para rotar un poco los jugadores; no necesariamente tienen que jugar los 26 partidos los mismos. Los clubes van a tener que ir acomodándose. Los jugadores de algunos clubes no querían el Top 14, pero tampoco tienen demasiados problemas para jugarlo. Preferían el Top 12, pero no hubo inconvenientes”, indican desde la sede de la calle Pacheco de Melo.

En este contexto, el Top 12 de 2025 no tendrá descensos directos y los dos mejores de la primera A subirán a la máxima categoría. Una plaza se definirá por repechaje: el último del Top 12 se enfrentará con el quinto de la primera A en una semifinal, mientras que el tercero y el cuarto de esa categoría protagonizarán la otra. Los ganadores chocarán en la cancha del mejor clasificado para determinar el otro cupo para el Top 14 2026. El Top 12 comenzará el 5 de abril, y el resto de las categorías, el 15 de marzo. En las próximas semanas serán anunciados los fixtures.

Durante el 2025 la Comisión de Competencias evaluará la cantidad de ascensos y descensos para la temporada siguiente. Hay dos opciones: una es de dos descensos directos, y la otra, de uno solo más un repechaje. La premisa será “proteger” el Top 14, sin demasiados movimientos.

