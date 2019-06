SIC vs. Hindú: mejor propuesta en el Top 12, imposible

Promesa de partidazo en Boulogne: SIC vs. Hindú, el puntero contra el dominador del siglo. Crédito: Hernán Zenteno

El mejor de la temporada contra el mejor de esta era. Ningún cruce mejor que SIC vs. Hindú puede ofrecer la URBA hoy por hoy. Será el partido más resonante de la 11ª jornada, que marca el término de la primera rueda del Top 12.

En Boulogne, a las 14.45, como el resto de la fecha (eclipsada por Jaguares en Vélez), se verán las caras los máximos campeones de los últimos 23 años, período en el que atesoran 17 títulos entre ambos. El encuentro será transmitido por ESPN Extra.

El SIC viene teniendo una temporada impecable, sólido desde el inicio y diversificando sus recursos con el correr de los partidos. La caída en el clásico contra el CASI, que se explica más por cuestiones emocionales que técnicas, es su único traspié en una campaña que lo tiene como líder absoluto, con 7 puntos de margen sobre el más próximo perseguidor (Pucará).

Enfrente está Hindú, omnipresente en la pelea más allá de los nombres y el recambio. Con siete victorias y tres derrotas se ubica tercero, merced antes a su jerarquía que al juego vistoso que acostumbra pero que ahora aparece con intermitencias. Con asiduidad el subcampeón debe remontar partidos que parecen perdidos. Eso sí, viene de su mejor rendimiento, el de la goleada por 39-13 a San Luis.

Otros duelos salientes serán CUBA vs. Newman y Alumni vs. Regatas. CUBA había comenzado en buena forma, erigiéndose en uno de los grandes protagonistas, pero arrastra cinco derrotas consecutivas. Al revés que el Cardenal, que había empezado en el fondo y ahora acumula cinco éxitos al hilo que lo metieron a la pelea por alcanzar las semifinales. Duelo de opuestos en Villa de Mayo.

Alumni y Regatas vienen cumpliendo una temporada irregular, pero se mantienen en la pelea. Por tener el campeón la cancha suspendida por uso de pirotecnia en la semifinal de 2018 (frente a San Luis), el encuentro entre el cuarto y el séptimo se traslada a Bella Vista.

Completarán la 11ª fecha San Luis vs. Pucará (en Burzaco, por la misma razón), CASI vs. Belgrano y Rosario vs. La Plata, un enfrentamiento entre ascendidos.