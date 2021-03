San Lorenzo: el equipo no aparece y la presión es grande, pero Diego Dabove al menos quiere superar una estadística

El dato es elocuente: en el mismo período de tiempo que River sostuvo a Marcelo Gallardo, desde mediados de 2014, San Lorenzo contrató a nueve entrenadores diferentes. La lista asoma infinita: Edgardo Bauza, Pablo Guede, Diego Aguirre, Claudio Biaggio, Jorge Almirón, Juan Antonio Pizzi, Diego Monarriz, Mariano Soso y Diego Dabove. Este último luce como el último eslabón de una cadena negativa que parece no tener fin. Lleva apenas 10 encuentros en el banco del Ciclón, pero ya es mirado de reojo y su permanencia en Boedo parece depender de lo que suceda en la serie frente a Santos, de Brasil, que otorga un pase a la zona de grupos en la Libertadores. Con un crédito que hoy parece ir “partido a partido”, una mirada menos optimista sitúa el cruce del próximo lunes contra Estudiantes, en la Copa de la Liga, como un punto de inflexión.

Así de frenético y abrumado está el Mundo San Lorenzo. El desafío para cada técnico se transformó en romper el karma de –al menos– durar más de 15 partidos en su cargo. Puertas adentro, cada una de las crisis futbolísticas golpea, duele: se habla de un club en permanente reconstrucción.

San Lorenzo vs Defensa y Justicia. Copa Argentina LA NACION/Mauro Alfieri

Ahora, ¿cómo se llegó a esto? ¿Dónde radica la causa? Entre tantos, uno de los motivos se presume en un contexto difícil en lo institucional. Por caso, una economía endeble que el año pasado incluyó cheques rechazados. Inmerso San Lorenzo en el objetivo de la Vuelta a Boedo, confluye un clima inestable que no sólo roza a los entrenadores, sino que toca de cerca a cada uno de los procesos futbolísticos. No se encuentra un equilibrio, tampoco un rumbo. En la búsqueda de soluciones mágicas, la presión aumenta. Y esto, se sabe, es algo que no siempre sale bien.

Hilando todavía más fino, surge un dato alarmante: en los 60 compromisos previos a la llegada de Dabove, la entidad de Boedo fue dirigida por cinco técnicos distintos: Almirón, Pizzi, Monarriz, Soso y un breve interinato de Hugo Tocalli. Dentro de este hervidero, el rosarino Soso apenas entrenó al Ciclón en 11 partidos. La etapa de Pizzi sólo consistió de 13 compromisos. Ni siquiera le sirvió la espalda ganada en base al título doméstico de 2013. Gira la rueda en el baile de las sillas.

Escena del encuentro entre San Lorenzo de Almagro y cen el Nuevo Gasómetro por la sexta fecha de la Copa de La Liga. Alfredo Luna/Telam

Dentro de estos vaivenes, en los que no se observa continuidad de trabajo y estabilidad, en las últimas horas desde San Lorenzo realizaron una autocrítica. Primero, ratificaron en el cargo al actual técnico. “Tiene un contrato por cumplir y nunca se barajó la posibilidad de que Dabove se vaya. En junio haremos el primer balance del semestre”, aseguraron desde adentro.

“Nosotros vemos con preocupación lo que esta ocurriendo. Venimos trabajando hace un par de años con técnicos que están durando seis meses. Con Marcelo Tinelli a la cabeza, creemos que los procesos están para cumplirse”, aseguró el protesorero Carlos Rosales en TyC Sports.

Leandro Romagnoli, ídolo de la institución y actual integrante de la Secretaría Técnica, se plegó a lo expresado por Rosales. “No estamos bien, estamos tristes por la situación del club. No lo esperábamos, teníamos otra mentalidad y queríamos pelear arriba, clasificar en la Copa Argentina. No sabemos dónde está la falla, no podemos encontrar el equipo, hace rato que cambiamos de técnico y queremos dejar de hacer eso. Lo más importante es encontrar el funcionamiento que necesitamos y no está fácil, pese a que se trabaja para eso”, indicó en TNT Sports. “En los últimos años pasaron muchos entrenadores y algunos apenas superaron los 10 partidos, entendemos que no es por ahí”, añadió el ex volante.

Leonardo Romagnoli, integrante de la Secretaría Técnica del Ciclón, el presidente Marcelo Tinelli y los Romero, siempre foco de polémicas entre el DT y los compañeros archivo

Dentro de las decisiones azulgranas, además, surge una larga nómina de futbolistas que fueron pasando por Boedo en los últimos tres años, algunos con mayor o menor suceso. En este período se contabilizan 27 incorporaciones. Lo cierto es que a la mayoría le costó establecerse y una buena parte tuvo un paso efímero por San Lorenzo.

Dabove (tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en Boedo) llegó al Nuevo Gasómetro tras sus pasos exitosos en Godoy Cruz y Argentinos. Con crédito, porque vale recordar que también era observado con entusiasmo por Racing e Independiente. Pisó fuerte, con mano firme y en el medio de un clima interno espeso con los hermanos Ángel y Oscar Romero, a quienes no tiene como sus principales prioridades. Pero tras un inicio auspicioso, rápidamente el Ciclón se desmoronó. Eliminado de la Copa Argentina, en la Copa de la Liga el equipo figura anteúltimo en la Zona 1 (apenas cinco puntos) y la ilusión radica en el cruce continental contra Santos.

Fernando Monetti pasó de titular a ir al banco de suplentes en el torneo local Daniel Jayo - LA NACION

Si bien es cierto que el DT repite que busca permanentemente su “once ideal”, los cambios parecen indicar que no está convencido de esos movimientos. El arquero es el primer ejemplo: hoy no se sabe si el titular del Ciclón es Fernando Monetti o José Devecchi. Asimismo, algunos de los reclamos de los simpatizantes también incluyen a los juveniles: Alexander Díaz y Mariano Peralta Bauer, de inicios prometedores en la primera, quedaron relegados y las apuestas por Franco Troyansky y Lucas Melano, por ejemplo, lejos estuvieron de regalarles una sonrisa a los azulgranas. En ese terreno se mueve el técnico. Mientras, San Lorenzo profundiza su crisis. ¿La responsabilidad es sólo de Dabove? Ni por asomo. Apenas es un eslabón más en una cadena que arrastra años de frustraciones.

Por momentos, San Lorenzo se parece a esa película de Bill Murray, “Atrapado en el tiempo” o “El Día de la Marmota” en su denominación original. La comedia es un clásico de principios de los noventa y tiene como protagonista a un hombre que se levanta siempre en el mismo día sin poder romper el ciclo del tiempo. Y es así como cada mañana se reiteran los mismos sucesos.