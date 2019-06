Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Por lo pronto, este sábado Lionel Scaloni recibió una buena noticia desde otros estadios brasileños: la goleada de Brasil sobre Perú y la victoria de Venezuela ante Bolivia permitieron que la Argentina dependa de sí misma en el partido de mañana frente a Qatar. De esta forma, si la selección gana en su último encuentro del Grupo B, se meterá directo en los cuartos de final de la Copa América.

SIn embargo, más allá de que el escenario empezó a despejársele un poco, el entrenador nacional jugó al misterio con miras al decisivo encuentro ante los asiáticos, que se jugará a partir de las 16: "El equipo lo tengo decidido, lo jugadores lo saben. Pero no lo voy a decir porque sería darle una ventaja al técnico de Qatar".

Además, Scaloni se refirió a uno de los temas más ásperos de la excursión de Argentina en la Copa América: la injerencia de César Luis Menotti, director de selecciones nacionales, que no viajó con la delegación a Brasil. "No hay ningún debate sobre este tema. Sabemos que Menotti está mal, no hay debate, está enfermo. Estamos en contacto y está todo bien. Tenemos una gran relación y no me parece que sea un tema de debate", expresó el DT.

Las últimas horas generaron comentarios dentro del grupo alrededor de Menotti, que había disparado contra un sector de la dirigencia de los clubes que no ceden jugadores y, además, opinó en algunos medios desde Buenos Aires sobre cuestiones futbolísticas de la selección.

Por otro lado, también habló del rival: "Qatar es un rival difícil, que juega bien al fútbol. Ganó una Copa Asia con rivales de nivel. Pueden jugar de manera ofensiva o también nos pueden esperar. Estamos trabajando las dos maneras para que no nos sorprendan".

"Tenemos que pasar de página y trabajamos mucho en el partido que vamos a jugar. Estamos bien, tenemos opción de pasar y si ganamos estamos en la siguiente fase. Nuestra situación mejoró".

"A los jugadores no les puedo reprochar la actitud. Arrancamos bien los dos partidos (Colombia y Paraguay) y no pudimos mantenerlo".

"Los resultados de otros partidos no interfieren mucho porque igual tenemos que ganar. Lo que cuenta es que mañana ganemos y estemos en la siguiente ronda".

"Es factible que entren Acuña y Guido Rodríguez porque son jugadores importantes para el equipo".

"Nunca dije que vamos a jugar siempre 4-4-2. Hay que cambiar depende cada partido".

"Los primeros minutos logramos hacer nuestro juego, pero después generamos desconfianza. Tenemos que tener más paciencia, ahí es dónde vamos a mejorar".

"Que nuestras jugadas no sean fluidas genera desconfianza. Tenemos que lograr que los jugadores agarren paciencia y se pasen la pelota. Ahí es nuestro mejor momento".

"Un equipo de fútbol se va haciendo a medida que avanza la competición. Ojalá hubiesen sido resultados positivos para que el equipo se consolide antes. Sabíamos que iba a ser difícil, hoy no se le gana fácil a nadie".

"Messi y Dybala pueden jugar juntos conmigo. Requiere un poco de trabajo, pero pueden jugar juntos. Son dos grandes jugadores, de nivel".

"No hay falta de gol entre Agüero, Messi y Lautaro. El momento que estuvieron en la cancha los tres generamos incertidumbre en el rival. Una de las claves puede ser ésta".

En el último Mundial había jugadores de otro nivel, de otro calibre en la Selección. Estos chicos de ahora necesitan apoyo y no tanta presión, de que es a vida a muerte. Es un partido de fútbol, tenemos que ganarlo y basta. Necesitamos más apoyo y positivismo".

"Si al mejor traspié no hay apoyo, eso no nos ayuda".