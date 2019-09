Un emocionado festejo de Messi con Eto´o cuando compartían la delantera de Barcelona Fuente: AFP

Claudio Mauri SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019 • 21:58

Una de las medidas de la veteranía en que va entrando Lionel Messi (32 años) es que está siendo testigo del retiro de futbolistas que brillaron junto a él. Dicen adiós excompañeros que estaban haciendo carrera cuando él era una aparición con menos de 20 años que deslumbraba a todos. De aquel gran Barcelona 2008/09, el del triplete (Liga, Champions League y Copa del Rey) en la primera temporada de Pep Guardiola, ya se despidieron del fútbol Thierry Henry, Xavi, Puyol, Víctor Valdés, Abidal y Yaya Toure, mientras Iniesta da sus últimas pinceladas de jerarquía en Japón.

A esa lista se acaba de agregar el camerunés Samuel Eto'o, que a los 38 años anunció que deja el fútbol. Qatar SC fue el último de los 13 clubes en los que jugó durante 22 años en primera división. En más de dos décadas de profesionalismo hizo 359 goles en 718 partidos por competencias de clubes, en los que obtuvo 17 títulos. Con el seleccionado de Camerún convirtió 56 tantos en 118 encuentros, conquistó dos copas de África y un Juego Olímpico. De acuerdo con especialistas del fútbol africano, esa trayectoria y su impacto global lo elevan a la consideración de mejor futbolista en la historia de ese continente, por delante de Didier Drogba, Roger Milla, George Weah y Yaya Touré.

Desde su cuenta de Instagram, Messi lo saludó afectuosamente y con la ironía de haber establecido una empatía cuando compartieron plantel hace más de una década. El rosarino imaginó a Eto'o jugando hasta los 40 años, edad que seguramente desearía alcanzar él vestido de pantalones cortos dentro de una cancha. Le deseó suerte en los nuevos desafíos, que por ahora el camerunés prefiere no revelar. "En unas semanas, en unos meses, ustedes me verán haciendo otra cosa", expresó con tono misterioso, mientras se especula con un futuro ligado al fútbol o a la política de su país.

"Necesito descansar. Corrí durante 24 años, creo que es tiempo de que disfrute con mi esposa y mis hijos", declaró desde Kinshasa (Congo), donde asiste como invitado a un foro económico. En Instagram había escrito "The end, hacia un nuevo desafío. Gracias a todos, big love, adrenalina".

Messi guarda buenos recuerdos futbolísticos de Eto'o como compañero. Samu llegó a Barcelona procedente de Mallorca en 2004, pocos antes de que Leo debutara en primera división. "Messi es Dios, y más aún como persona. Yo lo conocí cuando era chico y lo vi crecer. Se merece todo. Espero que pueda ganar un Mundial con la Argentina. Se le resiste, pero deseo que los dioses lo bendigan y le abran las puertas para que pueda ganarlo. Es un buen chico y le deseo lo mejor", decía Eto'o en diciembre de 2012.

Eto'o fue titular y marcó un gol en la final de la Champions League de 2006 que Barcelona le ganó a Arsenal. Por entonces, Messi, que había maravillado en la competencia europea con un festival de corridas y gambetas en Stamford Bridge ante Chelsea, se reponía de un desgarro que lo tenía tan amargado que apenas se lo vio en los festejos de la consagración en Roma. Leo explota definitivamente cuando Guardiola asume la dirección técnica en 2008. El técnico catalán armó un tridente de época con Messi sobre la derecha, Eto'o de centro-delantero y Henry sobre la izquierda. Talento, clase y contundencia se aunaron para que aquel Barça empezara a ser considerado uno de los mejores equipos de la historia, si no el mejor. En la obtención del triplete, Messi hizo 38 goles (23 por Liga, 12 por Champions y 3 por Copa del Rey) y Eto'o aportó 36 (30 por Liga y 6 por Champions). En la final en Roma ante el Manchester United de Alex Ferguson, el 2-0 llevó la firma de un gol de Eto'o y otro de Messi, con un cabezazo de emboquillada sobre Van der Sar.

Vanguardista como es, Guardiola considera que los cambios hay que hacerlos en épocas de bonanza. Y tras el triplete prescindió de Eto'o ("No tengo feeling", fue la escueta explicación del DT). El trueque por Zlatan Ibrahimovic no le salió del todo bien, ya que tuvo algunos roces con el sueco y deterioró un poco su relación con Messi. A Eto'o le quedó una inquina con Guardiola que lo llevó a ponerse por encima de Messi cuando dejó el Camp Nou, en 2009: "Pep pasó toda su vida en Barcelona, pero él no entendió al plantel. Él no vivió la vida de nuestro grupo. Le dije a Guardiola: 'Te disculparás conmigo porque fui yo el que hizo ganar al Barça, no Messi. Esa era la situación en aquel momento. Messi emergería más tarde. Pueden preguntarle a Xavi, Iniesta y los otros, ésa fue mi era".

Quizá la mejor venganza de Eto'o contra Guardiola fue que en su nuevo destino, Inter eliminó en las semifinales de la Champions a Barcelona. En la vuelta en el Camp Nou, ante la temprana expulsión de Thiago Motta, Eto'o llegó a ubicarse casi como un lateral izquierdo bis en el esquema de José Mourinho. El conjunto de Milán, en el que Eto'o era compañero de Diego Milito, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Walter Samuel, venció en la final a Bayern Munich por 2-0, con goles de Milito.

Delantero veloz, punzante y agresivo para atacar al espacio, de buena técnica y aceptable cabezazo, Eto'o fue un niño inmigrante sin papeles en París e hizo las divisiones inferiores en Real Madrid, donde nunca encontró espacio para progresar. De ahí que haya sido cedido en préstamo a Leganés y Espanyol, hasta ser vendido a Mallorca. Su resentimiento hacia Real Madrid lo expresó públicamente durante unos de los festejos por un título con Barcelona: "Madrid, cabrón, saluda al campeón".

Jugó en las ligas de España, Italia, Rusia, Inglaterra y Turquía antes de jubilarse, como tantos otros futbolistas consagrados, en la liga de Qatar. Desde temprano tuvo en claro lo que era el sacrificio y la lucha contra la discriminación: "Prometo correr como un negro para vivir como un blanco".

Cuando Messi le escribió este sábado unas palabras de despedida seguramente tenía presente las que le dedicó Eto'o cuando Leo no integró la terna al Balón de Oro 2018: "Leo para nosotros siempre será el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Son los humanos los que eligen y han elegido estos tres -por Modric, Cristiano Ronaldo y Griezmann- que lo hicieron bien este año, pero eso no cambia el hecho de que para gente como yo y muchos más, Leo siga siendo el mejor de todos los tiempos".

Los 20 títulos de Eto'o

3 Ligas de España

2 Copas del Rey

2 Supercopas de España

1 Liga de Italia

2 Copas de Italia

2 Supercopas de Italia

1 Copa Intercontinental

4 Champions League

1 Medalla de Oro en Juegos Olímpicos

1 Mundial de Clubes

1 Copa Africana