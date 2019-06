Cancelliere en los suyo, correr rumbo al try Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de junio de 2019 • 23:11

Nació en California, su papá Marcelo lo introdujo al rugby a los 5 años pero fue su mamá María Carolina, que vivía de pequeña en Don Torcuato, quien lo acercó a Hindú. A diferencia de Rolando Martin, la gloria de los Pumas que nació en los Estados Unidos, a Sebastián Cancelliere no le dicen Yankee. Él es simplemente "R". Erre de rápido, apodo que le pusieron de chico porque una vez que agarraba la pelota corría y ya nadie podía pararlo. Esa velocidad que tuvo siempre, que mostró durante años en el rugby de Buenos Aires y que explotó en la parte final de este Súper Rugby. "A principio de año mi objetivo era jugar, sumar minutos y poder disfrutar el torneo desde adentro. Por suerte estos últimos partidos pude hacerlo", sostiene, con humildad y perfil bajo.

Sus expectativas se vieron ampliamente superadas y terminó la fase regular con cinco tries, cuatro de ellos en los últimos dos partidos, frente a Sharks y Sunwolves, donde además se erigió como figura. Contra los japoneses mostró todo su repertorio. El primer try llegó de una intercepción y el segundo lo remató con una corrida desde detrás de mitad de cancha que se inició con una gran jugada colectiva.

-Sos wing, a ustedes les piden tries y apoyaste dos. ¿Qué tan importante es marcar?

-Nos ponen para eso y que se me esté dando está buenísimo. Es muy importante pero no tanto como ganar. Más allá del resultado (52-10) fue un partido durísimo. Ellos venían a jugarse todo, no tenían nada que perder y propusieron jugar de todos lados. Gonzalo (Quesada) nos dijo que esto podía pasar y que teníamos que trabajar el partido porque si no íbamos a pasar una tarde muy gris. Fuimos pacientes y por suerte en el segundo tiempo lo terminamos dominando.

-Se aseguraron el primer puesto y de definir como local. ¿Cómo se vivió en el vestuario?

-Festejamos un poco, más que por el partido en sí por el cierre de esta primera etapa. Fue una etapa positiva, en la que trabajamos mucho, empezamos temprano y estamos muy contenemos por este logro. Ahora, tenemos que ponernos a pensar ya en lo que va a ser el partido más lindo del torneo.

-Con Hindú ya viviste esto muchas veces y ahora te toca hacerlo con Jaguares ¿Cómo es la semana previa a una final?

-Todos los torneos son diferentes pero la semana es parecida. Estás ansioso pero también concentrado para no dejar ningún aspecto por cubrir.

-Arrancaron la temporada en enero, quizá con otros objetivos, y hoy ves esto. ¿Cómo se explica?

-A medida que pasaban los partidos íbamos ganando confianza y nos dábamos cuenta de que podíamos competir, que estábamos para grandes cosas. Esto se fue construyendo sábado a sábado y nunca perdimos nuestro foco. Trabajamos mucho en los detalles con el objetivo de corregir los errores de partidos anteriores y enfocarnos solo en el juego, para no poner excusas. Hicimos todos un gran esfuerzo para superarnos de manera individual y grupal.

Nacido en Estados Unidos, se formó en Hindú Fuente: AFP

Si bien debutó en los Pumas en noviembre de 2017, comenzó el año postergado en la consideración de Quesada. Jugó su primer partido en la cuarta fecha, contra Lions, cuando el entrenador paró en Sudáfrica un equipo con muchos suplentes. Al partido siguiente fue al banco y le tocó entrar por la lesión de Delguy, pero volvió a quedar relegado tras los regresos de Boffelli y Moyano. Recién en la undécima fecha tuvo otra oportunidad, que no desaprovechó. Cosas del destino, pasó de no estar convocado frente a Brumbies a jugar un gran partido, con su primer try incluido, por la lesión de último momento de Carreras. "Me tocó entrar por la lesión de un compañero y, aunque no está bueno, a veces se da así. Estaba contento de que me habieran elegido para entrar en ese momento y poder sumar minutos", explica.

-Desde afuera parece que cualquiera que entre va a rendir. ¿Lo sienten así?

-Es un plantel entero el que entra a jugar, no somos solo quince. Hoy jugaron varios que no lo venían haciendo y la rompieron. Eso habla bien del grupo y también forma parte del ambiente y de los entrenamientos que estamos teniendo.

-¿Que haya tanto recambio hace que los titulares no se relajen y se mantenga la competencia?

-Lógicamente. Hasta que no llega el lunes no sabés si vas a jugar así que cada partido es una nueva oportunidad para ganarte un lugar para el sábado siguiente.

Falta poco más de tres meses para el Mundial pero es probable que Mario Ledesma tenga un dolor de cabeza a la hora de definir los 31 jugadores que irán a esa cita. Porque Jaguares, que forma el núcleo central del seleccionado, muestra una cantidad de nombres y variantes que hasta hace poco tiempo atrás hubieran sido impensadas. Gonzalo Quesada rota jugadores permanentemente y eso no merma el funcionamiento del equipo. A pesar de las distintas lesiones que sufrieron los wings durante la temporada, ese puesto es uno de los que mejor cubierto está. El propio Ledesma les dio un voto de confianza dejando fuera de la lista previa a Santiago Cordero y Juan Imhoff.

-Desde que Ledesma dio la lista vos tuviste tus mejores partidos. ¿Influyó en algo?

-No sé si me dio confianza o me afectó. Juan y Santi son dos de los mejores wings del mundo pero yo trato de no pensar ni en eso ni en la lista. Para ganarme un lugar en el Mundial primero tengo que hacer lo mejor posible en el Súper Rugby y después en el Championship. Después, si se da, se da.

-¿Te ves el viernes de titular?

-Te soy sincero, no lo sé. Con la cantidad de rotaciones que hay no tengo ni idea (risas).

Chiefs, el rival en cuartos de final

Hubo que esperar hasta último momento para que Jaguares conociera su rival en cuartos. Con el triunfo de Bulls frente a Lions y la agónica victoria de Sharks ante Stormers el duelo será con Chiefs, que ya estaba clasificado, el próximo viernes, a las 19.05, en Vélez. El vencedor se medirá en una semifinal contra el ganador de Brumbies vs. Sharks, que jugarán el sábado. De seguir Jaguares, lo hará en condición de local. Chiefs es un rival que Jaguares hubiera preferido evitar. Los de Waikato se fueron victoriosos las dos veces que visitaron Vélez. En 2016, por 30-26 y este año, por 30-27. De todos modos, Chiefs, que terminó la etapa regular con 7 triunfos, 2 empates y 7 derrotas, no podrá contar con quien fue su figura este año, Damian McKenzie, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla y quedó afuera incluso del Mundial. Sí estarán los All Blacks Brodie Retallick, Sam Cane, Anton Lienert-Brown y Nathan Harris. Los restantes cuartos de final serán: Crusaders vs. Highlanders, también el viernes próximo y Hurricanes vs. Bulls el sábado.