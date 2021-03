Seis Naciones: Gales vapuleó a Italia y quedó a un triunfo de igualar un histórico doble récord

Gales, que aplastó a Italia en Roma (48-7), está muy cerca del título del Seis Naciones de rugby tras la derrota de Francia en Twickenham frente a Inglaterra (23-20), este sábado por la cuarta jornada. Al XV del Dragón le alcanzará con no perder el próximo sábado en el Stade de France para lograr una estadística de privilegio: igualar con Inglaterra al frente del palmarés del torneo, con 39 títulos.

En caso de vencer, los galeses conseguirían además el Grand Slam (victoria en todos los partidos) por 13ª ocasión en la historia, igualando también el récord que ostenta el XV de la Rosa. Pero incluso perdiendo, Gales podría coronarse si Francia no gana con el punto de bonus ofensivo (cuatro tries anotados) en el partido pendiente que tiene el XV del Gallo contra Escocia en París y que no se disputó el pasado 28 de febrero porque se detectaron 16 casos positivos al covid-19 en la expedición francesa, entre ellos el seleccionador Fabian Galthié. El duelo frente a los escoceses podría disputarse el 26 de marzo, aunque la fecha aún no fue confirmada por los organizadores del torneo.

Francia estuvo cerca de ganar en Twickenham, donde no consigue un triunfo desde 2007. Los galos se fueron al descanso arriba en el marcador (13-17) y siguieron por delante hasta cuatro minutos antes del final. Mario Itoje anotó un try que debió ser validado por la asistencia arbitral por video y, más tarde, Owen Farrell anotó la conversión para dar vuelta el marcador y sellar el 23-20 final. “En el segundo tiempo perdimos el control del partido, sobre todo al final, cuando ellos nos presionaron. Resistimos hasta que Itoje anotó”, admitió Galthié.

Gales, por su parte, mostró un gran nivel frente al equipo azzurro, que lleva seis años sin ganar un partido en el Seis Naciones: suma 31 derrotas consecutivas y va derecho hacia la “cuchara de madera”. El premio se entrega al equipo que no gana en todo el torneo: Italia podría esquivar el galardón si vence a Escocia en la última fecha.

Ken Owens anota un try durante el partido entre Gales e Italia por el Seis Naciones AP Photo/Alessandra Tarantino - AP

“Estamos muy decepcionados. Si observamos el marcador sólo podemos sentirnos frustrados”, admitió Franco Smith, entrenador de Italia, citado por la agencia ANSA. De todas maneras, afirmó que sus jugadores trabajan duro y se sacrifican por resultados que no llegan.”Muchos nos critican porque aún no somos el equipo que queremos y que llegaremos a ser en el futuro con trabajo, como lo hizo Gales en su momento después de un período de crisis y hoy está a un paso de conquistar el Seis Naciones”, agregó Smith.

La clasificación

Only Wales remain undefeated. #GuinnessSixNations — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 13, 2021

