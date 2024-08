Sergio Agüero apuntó contra Davoo Xeneize y generó revuelo en las redes: “Nunca escupas para arriba”

Escuchar

Sergio Agüero se convirtió en tendencia en las redes sociales por un enfrentamiento con Davoo Xeneize, un streamer reconocido por hablar de la actualidad de Boca Juniors. El hecho tuvo lugar tras la caída del Xeneize en Brasil ante Cruzeiro y su posterior eliminación por penales en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los jugadores de Boca Juniors lamentan su eliminación por penales ante Cruzeiro en la Copa Sudamericana Thomas Santos - AP

Agüero junto a Martín Disalvo, más conocido en el ambiente de las redes como Coscu, hablaron de cómo fue el partido en Belo Horizonte y puntualizaron en el rendimiento de Boca, que perdió 2-1 en Belo Horizonte y, mediante el punto penal, cayó por 5-4 contra el conjunto brasileño que seguirá su camino ante Libertad de Paraguay por los cuartos de final del certamen.

Al querer profundizar en los aspectos tácticos y estratégicos que lo llevaron a Boca a esta situación indeseada, Coscu se comunicó con Davoo para poder hacer un stream en conjunto y así sacar conclusiones de la eliminación. Sin embargo, del otro lado existió una respuesta negativa que enfureció al exjugador de la selección argentina, quien cargó duramente contra el joven.

“La verdad es que no tengo ganas, amigo. No es con ustedes. Simplemente, no tengo ganas de meter un Discord después de que Boca pierda. Sepan entenderme. Abrazo grande”, expresó Davoo. Ante esta situación, Coscu se puso del lado del streamer: “No quiere hablar. Estuvo bien”.

Sin embargo, Agüero, visiblemente ofuscado por esta determinación, salió con los tapones de punta: “Está bien. Listo. Ya está. ¿Davoo no querés hablar? Listo. Yo tampoco te llamé”.

A continuación, en un tono más reflexivo, siguió: “Coscu te quiso hablar de onda y lo limpiaste. Pero, ¿sabes lo que pasa? Nunca escupas para arriba, pa, porque te puede caer. Mirá que esto da muchas vueltas y seguramente ahora no necesitas de nadie, pero va a haber algún momento que sí”.

Davoo Xeneize recibió duras críticas por parte del Kun Agüero

Sin bajar los decibeles de la charla, Agüero decidió incluir a Coscu en la conversación y aclaró que los streamers hablan siempre de manera bromista, pero no entienden el juego que impera en las redes sociales: “Ustedes son así: les gusta bromear, pero después, si los cargan, no se la aguantan. Davoo tiene que aprender que si perdió Boca ya está y la semana que viene va a ganar y vas a estar contento, pero no puede ser que si pierde no quiere hablar”.

La respuesta de Davoo sobre las contundentes declaraciones de Agüero

En un ida y vuelta que revolucionó las redes sociales, Davoo recogió el guante y apuntó contra la actitud del exjugador del seleccionado nacional y del Manchester City. “El Kun te está diciendo que sos un agrandado”, leyó en la pantalla el joven streamer, quien decidió expresarse al respecto.

“No soy agrandado ni me creo más que nadie. Simplemente, Boca viene de quedar afuera y no tengo ganas de hacer un Discord con alguien”, aclaró el influencer que no se quedó callado ante los agravios del creador de KRU esports.

Por último, para darle un cierre al caso, manifestó: “No es algo con él. Eso es lo que yo creo, no me creo más que nadie. No tengo que hacer cosas pensando en las visitas, tengo que hacer cosas pensando en como lo siento yo. Yo en este momento no siento que tengo ganas de hablar con otra persona por Discord, ni con Agüero, ni Coscu, ni con nadie”.

