Scaloni garantizó su continuidad hasta fin de año

Lionel Scaloni sigue al frente de la selección argentina. Al menos hasta fin de año. Antes del partido por el tercer puesto del sábado ante Chile, el DT mencionó: "Hablé con el presidente [Claudio Chiqui Tapia] y seguro continuamos hasta el 31 de diciembre. Estaré al frente de los seis partidos que vienen y la AFA tendra que tomar una decisión"

En lo que respecta al futuro, el entrenador manifestó que está cómodo en el cargo y no tomó una postura sobre lo que sucederá a partir de 2020: "Estoy bien y en la Selección, pero no puedo opinar más allá de mi contrato, que es hasta diciembre".

Y agregó: "No me siento a prueba, creo que la prueba mía ya pasó. Traer a estos jugadores y hacer que jueguen era mi prueba, y la hice. Lo que vinimos a hacer, lo conseguimos". En la misma línea expresó su agradecimiento por la oportunidad que le dio la AFA y expresó que: "Ahora soy otro entrenador pero no me las sé todas". También hizo referencia a los jugadores que formaron parte de la Copa América e hizo saber que "serán el futuro de la Selección, sea quien sea el entrenador" y pidió que le gustaría que no se hable más de "los históricos", sino de "los jugadores de la selección argentina".

Scaloni mira hasta diciembre con la selección

Sin olvidar de lo sucedido con el arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano y los jueces del VAR, Scaloni, dejó en claro: "Cuanto más pasa el tiempo, más nos damos cuenta de que nos sacaron algo. Estamos muy dolidos y nos sentimos perjudicados". Además trato de ponerle fin al tema diciendo que ya piensan en dar vuelta la página y mirar hacia adelante. "El partido con Chile es importante, pondremos lo que creemos que es mejor, estamos bien y queremos terminar de la mejor manera", declaró.