Softbol: el sufrido triunfo de los campeones mundiales y el blooper de la gorra

Santiago Carril de Argentina en el partido frente a Mexico en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo Crédito: Carlos Lezama / Lima 2019

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de julio de 2019 • 14:08

LIMA.- Primero fue aquella locura de Praga, con rondas interminables de cerveza y euforia. Después, el regreso a Paraná y otro festejo a los saltos desde una autobomba, al lado de muchísimas caras cotidianas y seres queridos. Pero la fiesta en continuado de hace unas semanas se terminó: la selección de softbol volvió a ponerse la gorra para defender el orgullo de campeones mundiales.

El tema arrancó bien: un triunfo por 4 a 3 sobre México que empezó a alumbrar con un espectacular home run en el segundo inning de Santiago Carril, quien dedicó su bateo al banco de suplentes. El impacto del palo con la bola resonó tan fuerte que retumbó en el Complejo Villa María del Triunfo, rodeado de morros y casitas pintarrajeadas. Allí donde también, muy cerca del diamante, dos francotiradores se mantenían apostados en un techo, la expresión más cabal de la seguridad extrema en este certamen.

Cuando parecía una victoria tranquila, los mexicanos amenazaron en el último inning: se acercaron en el marcador y ya tenían las bases llenas para revertir el asunto, pero la Argentina terminó sacando adelante el partido. "¡Vamooos!", fue el desahogo del grupo con el último out, para luego empezar a elongar y ponerse a pensar en el próximo rival.

Alan Peker de Argentina en el partido frente a Mexico en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo Crédito: Carlos Lezama / Lima 2019

En ese momento en que México presionaba a full para salvarse de una derrota segura, uno de los jugadores aztecas logró un home run. El jardinero argentino Teo Migliavacca no llegó a atrapar la pelota, que terminó saliendo de la cancha, pero en un movimiento accidental con su brazo izquierdo, hizo que su gorra también cayera del otro lado. Más allá de cualquier blooper, está claro que Argentina es candidata firme al oro, en una disputa que se entablará principalmente con Venezuela.

Se da la paradoja de que para esta selección, es más importante en el día a día la chance de obtener una medalla en estos Juegos Panamericanos que el recuerdo imborrable del título en la Copa del Mundo en República Checa. La reducción de presupuesto y el desbalance económico obliga a que todas las becas se revaliden con resultados. En su momento, el Enard pagó el alojamiento en las afueras de Praga por tratarse de un Mundial, pero si el equipo no se cuelga una medalla panamericana, no hay garantía de que esos ingresos lleguen. Así las cosas, la victoria en el debut empieza a plantar las bases.

¿Cómo les cambió la vida a estos jugadores el título de Praga? Federico Eder es profesor en Paraná en una escuela para chicos con parálisis cerebral y problemas motrices. "En lo personal no me cambió mucho, porque enseguida hubo que meter la cabeza en estos Panamericanos", comenta. Además, el segunda base habló de la chance de que el deporte pueda ser olímpico algún día: "No nos resignamos en esa batalla: es una disciplina linda y que se practica en todo el mundo. Pero si formara parte del olimpismo no sé si habría un salto económico para nosotros, no dejamos de ser un deporte amateur".

La unión del grupo, uno de los secretos para llegar al título mundial Crédito: Prensa Lima 2019

Muchos otros jugadores se balancean entre su compromiso con el softbol y otras profesiones, como Mariano Montero, que trabaja en la administración del casino del hotel Howard Johnson, también en Paraná. Pero la mosca blanca de este plantel es Huemul Ezequiel Mata Carabajal. Es el pitcher que fascinó al Japón, fue tentado para jugar allí y ahora forma parte de la mejor liga del planeta.

El "Memu" Mata viaja hacia Oriente por períodos de tres meses. Ahora le tocará partir de nuevo para quedarse entre agosto y noviembre en una ciudad del sur de Japón. "No fue tan difícil adaptarme porque viajé por muchos lugares del mundo. El tema es que al ir solo se me complicó la comunicación con mi familia y no tenía la comodidad que debe tener un jugador. Pero cuando te enfocás en el objetivo empezás a disfrutarlo y me ayudó para mejorar mi nivel".

El pampeano habló de su condición de jugador pago: "Soy profesional de hecho, pero los otros muchachos son también a su manera profesionales por todo el esfuerzo que demuestran, que es más que el mío. Por ahí no tengo las mismas preocupaciones que ellos, entonces se me hace un poco más fácil, porque la mayoría estudia y labura y no les resulta sencillo. aunque me siento igual que ellos".

Respecto de la retribución económica, aclaró: "Al ser un deporte amateur, no se gana tanto como en otras disciplinas; lo que más obtenés es experiencia. Eso sí: si el softbol fuera olímpico se abriría una ventana para que otros de mis compañeros se transformaran en profesionales. El sueño de los anillos siempre está, porque incluso tendríamos la esperanza de ser campeones olímpicos".

Todos viven en la misma ciudad por una cuestión práctica: en Paraná se encuentra el Estadio Nacional, considerado "la Catedral del softbol" y se juntan para entrenarse en equipo. El plantel está compuesto por mayoría de paranaenses, además de oriundos de Bahía Blanca y de La Pampa. Si la idea es trascender en el softbol argentino al mundo, Entre Ríos abre sus puertas.

Muchos de estos jugadores integraron los equipos argentinos campeones mundiales a nivel juvenil, en Paraná 2012 y en White Horse 2014, en Canadá

Allí en Paraná hay diez equipos que tienen toda la tira de categorías. En otros lugares se está fomentando, pero la falta de competencia provoca que a los jugadores no les quede alternativa que emigrar. La Confederación estabilizó los programas de desarrollo en el nivel de selecciones, con detección de talentos y trabajo con ellos para que alcancen el alto rendimiento. Aunque todavía falta un largo trecho para aceitar el engranaje en clubes para la competencia general.

Y a Lima llegó el mismo equipo que escribió su página dorada en República Checa. Un plantel renovado, lleno de figuras jóvenes, producto del programa de juveniles, y con experiencia en el exterior. Al ser un deporte de verano, el softbol es practicado de septiembre a mayo en el país y luego la mayoría de los integrantes emigra hacia clubes del hemisferio norte.

La carrera de Mariano Montero, que trabaja en el casino de un hotel Crédito: Prensa Lima 2019

Julio Gamarci, el entrenador, asumió en 2015. Se aproximaban los Juegos Panamericanos de Toronto y el santafesino era el señalado para comandar el equipo: llegaba con el palmarés del título mundial con el equipo argentino juvenil en 2012 y 2014. Pero siempre miró más allá, con la idea de motorizar un despegue que hoy rinde frutos.

La idea, ahora, es capitalizar este triunfo. Todos sienten que es un desafío grande porque hay mucho por hacer: fundamentalmente, detectar un equipo de personas comprometidas a lo largo del país para un proyecto que incluya competencia, capacitaciones, entrenamientos. La buena noticia es que ya existe un desarrollo grande e importante en selecciones, pero justamente falta ese empuje para los clubes, las inferiores.

"El Mundial fue el salto que necesitábamos para aprender a controlar nuestras emociones, a ser más inteligentes al jugar. Eso era un objetivo: trabajar las emociones, estar más tranquilos y jugar con paz interior independientemente de lo caliente de la competencia. Visibilizar estas debilidades nos ayudó a dar el salto, además de un trabajo consistente durante cuatro años. Es lo que queremos también controlar en estos Panamericanos", sostiene Gamarci.