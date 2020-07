El deportista le dedicó un romántico mensaje a su esposa por su 40° aniversario. Crédito: Instagram

La modelo y actriz brasileña Gisele Bündchen cumple 40 años y su marido, la estrella de fútbol americano Tom Brady, le dedicó un cariñoso saludo en su día junto a una foto de ella con Vivian y Benjamin, sus dos hijos.

"Feliz cumpleaños número 40 Gisele", comenzó el mensaje del deportista para su esposa. Y continuó con una frase de la legendaria canción de Stevie Wonder "You are the sunshine of my life": "Sos el sol de mi vida, por eso siempre estaré cerca tuyo. Sos la manzana de mi ojo y para siempre estarás en mi corazón".

En esa misma publicación, ella respondió: "Gracias mi amor. Te amo tanto" y la foto acumuló más de 350.000 likes.

Bündchen y Brady están juntos desde el año 2006 y, según varios medios norteamericanos, fue en 2009 que contrajeron matrimonio. En los años anteriores, Gisele, quien fue la modelo mejor paga del mundo durante 14 años, estuvo en pareja con el actor Leonardo Di Caprio.

Brady y Bündchen llevan 14 años juntos. Crédito: Instagram

La estrella nacida en Río Grande del Sur, en Brasil, tiene una melliza, Pati Bündchen, a la que le dedicó un posteo en sus redes sociales por su también día de cumpleaños. "¡Hoy Pati y yo celebramos cuatro décadas de estar vivas en este asombroso planeta! ¡Qué suerte tuve de haber nacido con mi gemela y mejor amiga!", escribió como pie de diez fotos junto a su hermana.

En esa misma publicación, Brady comentó "Bündchen power" alentando así a la melliza de su esposa con quien probablemente tiene una buena relación después de 14 años en pareja con Gisele.