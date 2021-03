Sub 23. Las penurias de una selección de estrellas, que está atada a los calendarios y a los objetivos de sus clubes

El resultado enciende las alarmas. Una derrota abultada y ante un rival que no asoma entre las potencias del fútbol mundial es un llamado de atención, aunque la Argentina desde hace varios ciclos aceptó convivir con el riesgo y rehusarse a aprender las lecciones. La caída 3-0 de la selección Sub 23 frente a Japón, en el estadio Kitakyushu, de Fukuoka, un golpe que lastima, pero que es la consecuencia de un encadenamiento de situaciones: efectos de arrastre y de agenda, de planificaciones que se alteraron por causa de la pandemia de Covid-19 y saltan a la luz en un partido amistoso, cuando restan 115 días para la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio. Un tropiezo para desmenuzar las razones, aunque los análisis necesitarán ser escuchados y atendidos si el deseo es progresar, recuperar la línea y soñar con la tercera medalla de oro.

En enero de 2020, Fernando Batista expuso el desamparo en el que cayó la Sub 23 y, en menor medida, la Sub 20. En la previa a la entrega de la nómina de jugadores que viajarían a Colombia para disputar el torneo Preolímpico, clasificatorio para Japón, el seleccionador comprobó una vez más las vallas que hay que sortear para que la ilusión se convierta en realidad. No fue distinta la orfandad que lo envolvió antes de esta mini gira, que empezó con un triunfo 1-0, gol de Adolfo Gaich, ante el mismo rival. Una vez más, el apretado calendario argentino le restó piezas de jerarquía: Julián Álvarez, Nicolás Capaldo, Pedro De la Vega, Tomás Belmonte, Alán Velasco, Giuliano Galoppo, Thiago Almada, Marcelo Herrera y Fausto Vera –que el 15 de marzo debió ser hospitalizado por un traumatismo de cráneo, sin pérdida de conocimiento-, no fueron parte de la delegación de 11 jugadores del medio local que se subieron al avión.

Sin la opción B, porque la A es inaccesible –Lautaro Martínez, Cristian Romero, Exequiel Palacios, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Alexis Mac Allister, Facundo Medina, Matías Zaracho, Nicolás Domínguez, Nicolás González-, Batista recurrió a futbolistas con los que ya trabajó y que tuvieran conocimiento de la idea de juego: sin prácticas, era el único camino para salir del paso. Entonces, Hernán De la Fuente (Vélez), Nazareno Colombo (Estudiantes), Kevin Mac Allister (Argentinos), Alexander Bernabéi (Lanús), Agustín Urzi (Banfield), Lucas González (Independiente), Joaquín Blázquez (Talleres), Enzo Cabrera (Newell’s), Santiago Hezze (Huracán) y Tomás Lecanda y Benjamín Rollheirser (ambos de River), se unieron a 10 los internacionales que viajaron desde Europa, Estados Unidos y México.

La agenda siempre es el condicionante, la tabla a la que se aferran dirigentes y directores técnicos, aunque son los mismos que cuando el calendario no los pone en riesgo recurren a un discurso florido y a ensalzar el valor y el reconocimiento que significa para los jugadores de esos clubes defender la camiseta de la Argentina. Ese plus que también realza el precio al momento de las transferencias. Desde la tierra del Sol Naciente, Batista hizo una convocatoria, casi un pedido de ayuda: “A nosotros nos sirve competir y jugar. No pongo excusas, siempre quiero salir a la cancha y sacar conclusiones para lo que viene, que son los Juegos Olímpicos. Ojalá podamos contar con todos los jugadores que uno desea”.

Fernando Batista y un mensaje de advertencia: "El partido de con Japón demuestra que el nivel es muy competitivo", señaló el seleccionador, tras la derrota AP

La inclusión de la Sub 23 en los programas de las fechas FIFA fue una novedad que alimentó esperanzas para una selección que tiene como única competencia oficial el torneo Preolímpico. No hay campeonatos sudamericanos ni mundiales para la categoría, por lo que los juveniles que traspasan la Sub 20 quedaban desamparados hasta el llamado de la Mayor. Pero la pandemia dinamitó el plan de Batista, que iba a utilizar la ventana de las eliminatorias para ensayar: sin actividad el año pasado, la suspensión de la doble fecha del 26 y 30 del actual mes apuró el viaje a Japón, posiblemente la última prueba antes de los Juegos Olímpicos. El 21 de abril, en la sede de la FIFA, en Zurich, se realizará el sorteo de los grupos.

“En cada encuentro uno tiene que mirar a nivel individual y colectivo. El partido de hoy [por ayer] demuestra que el nivel es muy competitivo. Hay que estar preparado para lo que viene”, intentó explicar Batista, luego de la derrota. La frase debería retumbar en el departamento de Selecciones Nacionales, en la AFA… La última experiencia, en los Juegos Olímpicos de Río 2016, fue decepcionante por la eliminación en la etapa de grupos, pero resultó más grave el modo en que el plantel arribó a la cita: envuelta en un descomunal desorden deportivo y de organización, con el nombramiento de apuro de Julio Olarticoechea como entrenador, cuando el Vasco dirigía el equipo femenino y ayudaba a la Sub 20. Incomprensible que los errores del pasado se repliquen de manera sistemática y atenten contra la selección, esa camiseta sagrada que no recibe respeto.

Las figuras del exterior que no pudieron estar en el equipo:

Lautaro Martínez (Inter, de Italia)

Cristian Romero (Atalanta, de Italia)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, de Alemania)

Lisandro Martínez (Ajax, de Holanda)

Juan Foyth (Villarreal, de España)

Alexis Mac Allister (Brighton, de Inglaterra)

Facundo Medina (Lens, de Francia)

Matías Zaracho (Atlético Mineiro, de Brasil)

Nicolás Domínguez (Bologna, de Italia)

Nicolás González (Stuttgart, de Alemania)