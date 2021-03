El campeón está de regreso en el TC: Mariano Werner ganó de punta a punta en San Nicolás

El campeón está de regreso. El autódromo de San Nicolás se convirtió, desde el año pasado, en un circuito amigable para Mariano Werner (Ford). El paranaense descubrió los secretos del dibujo: en ese escenario marcó tres de las últimas cuatro poles y ahora ganó por segunda oportunidad. Una victoria que oxigena, la primera con el N°1 y bajo la atención del Martínez Competición, la estructura que lidera el Gurí. Un éxito que revitaliza, después del cambio de rumbo que tomó el piloto al desvincularse del Memo Corse, con el que rompió el hechizo y logró la primera corona en el Turismo Carretera en 2020.

Un triunfo que lo relanza a la meta de revalidar el título, después de un estreno enredado en La Plata y el abandono en Buenos Aires. Agustín Canapino (Chevrolet) arribó segundo y se consolida en la cima del campeonato, mientras que Jonatan Castellano (Dodge) completó el podio.

Un festejo que se sostuvo en la contundencia de un auto que se presentó como referencia a partir del segundo entrenamiento del sábado: desde ese momento resultó imbatible. La motorización de Rody Agut –el preparador con el que ganó la corona y que era uno de los ejes de conflicto para continuar en el Memo Corse- y el trabajo invisible de un grupo de mecánicos que acompaña al campeón desde que tenía su propio taller, la mano de obra que Werner defendió en los pasajes oscuros del año pasado y con los que termina sonriendo.

La tercera oportunidad fue la vencida para el monarca. El año empezó enrevesado, incluyó hasta un accidente en la autopista Buenos Aires-Rosario, cuando el equipo viajaba al autódromo Roberto Mouras, de La Plata; llegó con la actividad en marcha y la clasificación lo mostró confundido, 33ro y a casi dos segundos del poleman Agustín Canapino. Con el arrecifeño liberó una durísima batalla en el circuito N°12 del autódromo Oscar y Juan Gálvez –la segunda cita del calendario-, un espectáculo que lo dejó vacío en el giro 14, tras engancharse los neumáticos de los autos, cuando intentó recuperar el primer puesto en la Horquilla. La visita a San Nicolás tampoco estuvo exenta de rispideces: después de pulverizar a los rivales en la serie clasificatoria, la que le permitió ocupar el mejor lugar de largada en la final, el roce en los primeros metros con Juan Pablo Gianini (Ford) fue el susto y la acción que puso en riesgo el triunfo.

Merecido podio para Mariano Werner, ganador del TC en San Nicolás actc.org.ar

Una primera línea con dos pilotos temperamentales podía terminar con una maniobra al límite dejar secuelas. El pronóstico no falló. “Estoy amargado, porque en la carrera pasada del TC Pick Up me sacó fuera de la pista seis veces, lo hablé con él y pensé que no lo volvería a hacer. Ahora transitamos todo el Curvón y al llegar a la Curva 2 no me dejó doblar, me tuve que tirar abajo. Los comisarios deportivos dicen que el que marcha por adentro tiene que dejarle lugar al que va por afuera y él no lo hizo. No hubo roce porque saqué el auto para evitar el toque. Es su modo de correr y se ve que no lo va a cambiar, pero así no se corre”, dijo el saltense Gianini, que no se recuperó y terminó en el sexto puesto. La mirada de Werner, que se mantuvo al frente del pelotón, fue diferente: “Se tiró bien en la frenada, pero al momento de doblar pisó lo sucio y se pasó de largo. No hice nada fuera del reglamento, ni lo toqué. Se ve que él se pasa y al pisar la parte sucia pierde grip”.

Triunfo del campeón: @MWernerOK se lleva la victoria en el #TCenSanNicolas, la primera de la temporada.



Volvé a mirar las finales completas del TCP y del TC en https://t.co/GYiXqQWnBq pic.twitter.com/XdvawkIsXC — Televisión Pública (@TV_Publica) March 28, 2021

Fue el único momento de zozobra para el vencedor. Porque antes de la final, Canapino dejó entrever que no tenía la herramienta para poner en aprietos al entrerriano. “Contra Werner no tengo chance, pero sí contra el resto”. Con el Chevrolet N°86 había ganado la tercera serie, la más lenta, por lo que el comparativo reflejaba la superioridad del usuario de Ford: ante ese escenario, terminar segundo y sumar puntos para estirar la diferencia en el campeonato era el mejor plan. Y el negocio fue redondo: la refriega entre Werner y Gianini le permitió adelantar un puesto y duplicó la ventaja sobre el escolta de la Etapa Regular. De 16 puntos sobre el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), pasó a 35,5 con Josito Di Palma (Ford), que arribó 4to.

Mariano Werner, ganador en la tercera fecha del Turismo Carretera actc.org.ar

Un Di Palma será el encargado de los motores de Canapino a partir de la próxima cita, en Concepción del Uruguay, el 18 de abril. Fabio, sobrino de Luis Rubén, tomará el lugar de Lucas Alonso, que se incorporó a la estructura de Manu Urcera. Squadra Canapino se reconstruye tras la muerte de Alberto, pero Agustín no se relaja y redobla el desafío. Werner ya hizo la adaptación al Martínez Competición, donde corrió entre 2009 y 2011, y quiere llevar adelante la pulseada entre Ford y Chevrolet, la histórica batalla de marcas del TC.

