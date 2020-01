Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 07:28

MELBOURNE.- La estadounidense Cori "Coco" Gauff, de 15 años, eliminó a Venus Williams en la primera rueda del Abierto de Australia, al vencerla en dos sets, por 7-6 (7/5) y 6-3. No fue la primera vez que Gauf, 67ª jugadora mundial en la clasificación de la WTA, saca de un grande a Venus Williams. La victoria anterior la consiguió en la primera vuelta del Abierto de Wimbledon en 2019, tras imponerse por un doble 6-4.

"Estaba un poco preocupada pero sabía lo que tenía que hacer. No sabía cómo iba a jugar (Venus), pero jugó muy bien, más fuerte", dijo Gauff después del partido cuando el público comenzó a corear su nombre. "No me imaginaba esto. Lo esperaba en el US Open, pero no acá en Australia", añadió.

En la segunda rueda, Gauff se enfrentará ante la rumana Sorana Cirstea, 74ª jugadora mundial en la clasificación de la WTA.