Dalila Jakupovic llora en el piso de Melbourne al tener que abandonar la fase previa del Abierto por un ataque de tos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2020 • 09:11

A menos de una semana del inicio del Abierto de Australia -del 20 de enero al 2 de febrero-, los humos tóxicos de los incendios continúan siendo una preocupación para la región y ahora afectaron a una jugadora en la fase previa del torneo, que se disputa en Melbourne.

La eslovena Dalila Jakupovic abandonó la clasificación en primera ronda por un ataque de tos, cuando le ganaba por 6-4 y 5-6 a la suiza Stefanie Voegele: "Tuve miedo de desmayarme. No podía caminar", declaró la 180ª jugadora mundial. "Me he quedado sorprendida. No pensaba que nos harían jugar hoy, pero no teníamos elección", añadió Jakupovic.

El momento del retiro de Jakupovic

Las autoridades de Melbourne tildaron de "peligrosa" la calidad de aire, por lo que aconsejaron a los habitantes de la ciudad "permanecer con puertas y ventanas cerradas", mientras el calor del verano austral le suma suspenso al inicio del primer Grand Slam del año.

En tanto, el humo de los incendios obligó también a los organizadores a suspender los entrenamientos previstos para hoy. Alexander Zverev y David Goffin eran los primeros que debían realizar la práctica en las canchas del Melbourne Park, seguidos del número uno mundial, Rafael Nadal.

"Las prácticas fueron suspendidas temporalmente esta mañana debido a la mala calidad del aire", indicaron los organizadores.

El caso de Sharapova

Maria Sharapova y Laura Siegemund hablan con el árbitro para suspender el encuentro. Crédito: Getty Images

Maria Sharapova, ex N°1 del mundo, se retiró de un partido en el torneo de exhibición de Kooyong, cerca de Melbourne (Australia), también por el humo de los incendios. La rusa, de 32 años, le pidió una pausa al árbitro cuando empataba en el segundo set ante la alemana Laura Siegemund (6-7, 5-5).

Sharapova, que jugaba con una cinta nasal adhesiva, utilizada para facilitar la respiración, habló de condiciones de juego "extremas" y dijo que se vio afectada por un ataque de tos al final de ese segundo set.

"El árbitro nos pidió disputar un game más. Ya estábamos jugando desde hacía dos horas. Desde mi punto de vista (abandonar) era una sabia decisión", añadió la ganadora de cinco Grand Slam.

El humo se advierte por encima del estadio donde jugó Sharapova Fuente: AFP

Fuente: AFP