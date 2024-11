Agustín Calleri: el regreso a la ciudad que cambió su historia, el futuro de Coria en la Copa Davis y la influencia de las apuestas en el deporte

Agustín Calleri regresa a Málaga, la ciudad en la que ganó, probablemente, el mejor partido de su carrera, el que cambió su historia. Fue en septiembre de 2003, en las semifinales de la Copa Davis. Con España arriba 2-1, el cordobés, por entonces 16° del ranking, derrumbó a Juan Carlos Ferrero (6-4, 7-5 y 6-1), que era el número 1 del mundo y campeón de Roland Garros. Luego, Carlos Moya derrotó a Gastón Gaudio en el quinto punto (6-1, 6-4 y 6-2) y la Argentina se frustró, quedándose sin final.

Veintiún años después, el cordobés Calleri vuelve a esa porción de la comunidad de Andalucía con otra realidad, involucrado en la dirigencia deportiva, como presidente de la Agencia Córdoba Deportes y en su segundo mandato en la Asociación Argentina de Tenis (fue elegido presidente en mayo de 2018 y, en junio de 2022, ante la ausencia de una lista opositora, renovó su lugar hasta 2026).

El próximo jueves, en Málaga, el equipo argentino de la Copa Davis se medirá con Italia, por los cuartos de final, en una competencia de ocho países y seis días sobre el polvo de ladrillo y bajo el techo del Palacio Deportes Martín Carpena, denominada “Final 8″. Antes de viajar a España como presidente de una delegación con casi veinte personas, Calleri charló con LA NACION.

El festejo de Agustín Calleri tras vencer a Juan Carlos Ferrero en la Copa Davis de 2003, en Málaga, cuando el español era número 1 STR - X80002

-¿Con qué expectativas deportivas viajás?

-Las expectativas son muchas. Confiamos mucho en el equipo. Han demostrado en Manchester [en septiembre pasado, en la fase de grupos de las Finales] que los jugadores están preparados para ganarle a cualquiera, sea en singles como en dobles. Confiamos mucho en Fran (Cerúndolo), en Seba (Báez), en Tommy (Etcheverry); están jugando bien. Son jugadores que ya tienen experiencia en la Copa Davis, sobre todo Fran y Seba. Tendrán una superficie cómoda, lenta en carpeta, como en Manchester. La serie con Italia es abierta, por más que esté (Jannik) Sinner, que es el número 1 del mundo. Todos los partidos se pueden ganar, con menos chances en el de Sinner, por supuesto, pero los otros son ganables. Los chicos tienen que estar tranquilos. Saben que estamos todos acompañándolos, ayudándolos. Después se verá cuando entran en la cancha.

-Sinner acarrea un desgaste grande en una temporada increíble. ¿Creés que jugará ante la Argentina?

-Eso se verá a último momento. Tiene varios días de recuperación entre el Masters y la Davis. Yo creo que sí, que va a jugar. La veo como una serie pareja, equilibrada. Uno puede decir: ‘Che, pero es Italia, con Sinner’. Sí, pero ese es un punto. Los otros puntos son duros, pero ganables también. Creo que ellos deben pensar lo mismo.

-Guillermo Coria es capitán desde hace tres años. ¿Puede ser su última serie en la función?

(Sonríe)-Hay que ver. Veremos después de que termine todo en Málaga, nos sentaremos con Guille. Hay que ver qué decisión toma él también. Es cuestión de hablarlo y definiremos qué hacemos. Si me preguntan si tenemos un ‘Plan B’, digo que no. Va a depender de si quiere seguir o no, y también analizaremos nosotros si conviene que siga o no. Yo no soy partidario de estar hablando de algunas cosas y pensando cuando tenés un capitán trabajando. Llegado el caso de que él me diga: ‘Es la última, no sigo más’, ahí nos pondremos a pensar y ver.

La celebración del equipo nacional de Copa Davis en septiembre pasado, en Manchester, tras la obtención del pase al Final 8 de Málaga Omar Rasjido/Prensa AAT

-¿Cuánto ayuda económicamente a la AAT la participación en esta instancia de la Copa Davis?

-Ayuda. Yo no digo que no, pero hoy no dependemos de la Copa Davis para subsistir, como en otras épocas. Ayuda, pero bajaron un 50% el prize money que les toca a las federaciones.

-¿Cuánto dinero recibirá la AAT por jugar los cuartos de final?

-Recibió 125.000 dólares por jugar en Manchester y ahora son 100.000 más, que se puede incrementar, dependiendo si pasa a las semifinales o a la final. Pero antes era un 50% más. Entendemos que la situación económica es complicada, según planteó la ITF (Federación Internacional de Tenis), porque también están con el juicio con Kosmos [tras un histórico cambio de formato que estuvo lejos de ser una solución, en 2023 el grupo inversor presidido por Gerard Piqué presentó una demanda para “reclamar daños y perjuicios” por la terminación del contrato con ITF]. Bueno, no tenemos mucho poder como para patalear ahora. Fue una decisión de ellos, del Board, que dijo ‘pa, pa, pa’ y chau.

-La ITF anunció que en 2025 habrá una eliminatoria de ida y vuelta más, en septiembre, que se suma a la de enero/febrero.

-Sí, serán dos series como era antes, con local y visitante. Me gusta eso. En su momento se pensaba que iba a ser distinto (el cambio), pero con el tiempo se fue demostrando que había muchos estadios que quedaban vacíos, que había poca gente y por supuesto que a los jugadores les gusta jugar con gente, con hinchada. Por ejemplo, ahora en España, como hay mucho argentino viviendo allá, el clima será otro. Pero en Manchester no había tanta gente. Estaban los que acompañan en cada serie y unos pocos que vivían en Inglaterra.

Calleri, tras asumir como presidente de la AAT en 2018, en 2022 renovó su mandato hasta 2026 Marcelo Gómez - LA NACION

-¿En qué invertirá la AAT el dinero recibido?

-Se invierte en todos los torneos que estamos haciendo, el Challenger, los Futures de 15 mil, 25 mil y 50 mil, en los torneos de las chicas, en menores, amateurs, veteranos… Queremos seguir potenciando el tenis y tener cada vez más torneos.

-Hace unos días, en redes sociales, replicaste una entrevista del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, hablando sobre la importancia de la infraestructura para crecer. En septiembre de 2023 la AAT anunció la construcción del históricamente esperado Centro Nacional, en el circuito KDT, sin embargo, el espacio todavía no está funcionando como tal. ¿Qué ocurrió? ¿El acuerdo con el gobierno de la Ciudad quedó trabado?

-No, no. El KDT está, creo que ya están por terminarse las canchas de cemento. Cambió el gobierno de la Ciudad [en diciembre de 2023], nos volvimos a sentar con las autoridades, con el Jefe de Gobierno (Jorge Macri), y estamos viendo la posibilidad de tener otro lugar más además del KDT. Ahí, en KDT, vamos a tener dos canchas de polvo y dos de cemento y la idea es tener otro espacio más. ¿Desde cuándo? No mucho más, estamos definiendo algunas cositas.

-En Diputados, por estas horas y en forma acalorada, se debate sobre la regulación de las apuestas deportivas online y se discute sobre la prohibición de la publicidad y el patrocinio en clubes y entidades. La AAT, como la AFA y otras asociaciones, tiene un acuerdo con una plataforma de apuestas. ¿Qué mirada tenés al respecto?

-Es un tema complejo. Lo digo por conocimiento de haber estado dos años en la Cámara [fue Diputado de la Nación en 2016 y 2017]: hay que ver si prospera, si se aprueba en Diputados, si pasa a Senado y si se aprueba ahí…

-Está bien, pero más allá de lo que ocurra en Diputados, ¿cómo ves lo que está ocurriendo con las apuestas?

-Por supuesto que es un tema complejo, pero depende de cómo lo mirés. Yo creo que la apuesta ilegal es lo malo. Acá se está hablando de las casas de apuestas legales. Hoy la mayoría de las federaciones deportivas de la Argentina tienen algún sponsor de apuestas legales. Lo ilegal es lo malo, lo ilegal es que un jugador se apueste en su contra, que un presidente de un club mande para atrás a sus jugadores… Eso es lo que está mal. Pero si de la otra manera ayuda para potenciar el deporte, yo no lo veo mal, siempre y cuando vaya bien dirigido.

Calleri, en Córdoba, con José "Maligno" Torres, ganador de la medalla dorada en París 2024 en la categoría BMX Freestyle Instagram Agustín Calleri

-Hace algunas semanas un caso de apuestas en Atenas de Río Cuarto, tu ciudad, sacudió el torneo Federal de fútbol. El presidente del club, otros dirigentes y hasta la kinesióloga están investigados por haber apostado en contra del equipo y ganado mucho dinero, algo que advirtió la Lotería de Córdoba tras un movimiento inusual. ¿Qué te provocó?

-La justicia todavía no se expidió, está la investigación. Si llega ser así, duele. Duele porque yo soy hincha de ese club, me parece que es totalmente incorrecto si realmente pasó. Siendo presidente de un club, apostarte en contra… Por supuesto que duele. Pero todavía la justicia no se expidió y hasta que no lo haga...

-El tenis es uno de los deportes con más sancionados por arreglos de partidos y apuestas. Concretamente, ¿evalúan educar a los jugadores jóvenes sobre este grave problema? En 2019 habían prometido un trabajo así desde la AAT, pero finalmente no prosperó.

-Sí, sí, lo habíamos hablado. Es muy importante, sí. En un momento dijimos que queríamos tener algunos actores que den esas charlas. Viendo que hoy está más compleja la situación, no solamente en lo deportivo, sino en lo social, en los colegios… porque hoy los padres les dan dinero a los chicos para que tengan algo en la billetera virtual por otras necesidades y los chicos lo usan para otras cosas. También las escuelas tendrían que poder hablar de esos temas, porque es una cuestión compleja que un chico de 13 o 14 años esté apostando.

-Pero puntualmente para los tenistas, ¿pueden llegar a generar una capacitación en el futuro inmediato?

-Sí, yo creo que tenemos que empezar a hacer charlas y empezar a hablar de que está mal, de que es ilegal…

-E inmoral.

-E inmoral, sí. Hay que demostrarles de que es un camino que no te lleva a nada productivo. Por ahí, por el momento pensás que te va a solucionar la vida, pero es mucho más lo que vas a perder que a ganar. Y hay casos que son claritos, con jugadores que están suspendidos de por vida, suspendidos por dos o tres años, que pierden el ranking. Después, en el circuito, querés volver y decís: ‘Che, este estuvo apostando en su contra’ y te miran distinto. No es fácil, eh. No es fácil volver tampoco después de dos o tres años. Si no es fácil volver después de una lesión de un mes, imaginate luego de varios años afuera. Es un tema que estuvimos hablando en la Asociación; tenemos que abordarlo.

Sebastián Torok Por