Alexander Zverev, favorito en las ATP Finals de Turín y su miedo por una neumonía: “Tenía la sensación de no poder respirar más”

Alexander Zverev está disfrutando de un momento tenístico radiante. A los 27 años, el jugador alemán regresó al número 2 del mundo, su posición más destacada y alcanzada por primera vez hace dos temporadas. Reciente campeón del Masters 1000 de París, esta semana es uno de los máximos favoritos para obtener el título de Maestros, en las ATP Finals de Turín. Sin embargo, hasta no hace mucho tiempo padeció problemas de salud que lo llevaron a asustarse.

“Acabé en el hospital antes de la Laver Cup [a mediados de septiembre], llevaba tres días con 40 grados y tenía la sensación de no poder respirar más” , contó el tenista nacido en Hamburgo tras un debut exitoso en las ATP Finals (6-4 y 6-4 al ruso Andrey Rublev). Precisamente, lo que padeció Zverev hace dos meses fue un severo cuadro de neumonía. Explicó que un examen reveló que el “25 por ciento” de sus pulmones no estaba funcionando. Sascha Zverev, asimismo, descartó que su malestar respiratorio tuviera que ver con la diabetes que padece.

Zverev, en las ATP Finals de Turín: debutó venciendo al ruso Rublev MARCO BERTORELLO - AFP

Tras el diagnóstico médico, Zverev (23 títulos en total, incluidos dos trofeos de Maestros, en 2018 y 2021), se tomó un breve descanso y se ausentó del torneo de Pekín. Luego, tras caer en los octavos de final de Shanghai y en los cuartos del torneo de Viena, certámenes en los que no lució con su mejor energía, ganó el título en París-Bercy, el último Masters 1000 de la temporada. Tras vencer a Rublev en Turín, Zverev se refirió a la evolución de la neumonía: “Es posible que todavía me canse un poco más rápido, pero me siento bien. Eso no significa que mis pulmones estén al cien por cien, pero lo cierto es que ahora me siento de nuevo en forma”.

La neumonía es un tipo de infección aguda que afecta los pulmones y se transmite generalmente por contacto directo con personas infectadas. Diversos agentes infecciosos tales como bacterias, virus y hongos son causa de la neumonía. Cuando la enfermedad ataca a los deportistas los médicos recomiendan que el atleta disminuya la intensidad de los ejercicios y haga entrenamientos suaves, de mantenimiento, hasta la resolución de la infección.

Zverev, reciente campeón del Masters 1000 de París DIMITAR DILKOFF - AFP

Zverev dijo que espera recuperarse del todo, y con suerte, al inicio de la próxima temporada, cuando a mediados de enero se dispute en Melbourne el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del calendario. Pese a ello, Zverev es un serio candidato a ganar el título en las exclusivas ATP Finals, que enfrentan a los ocho mejores tenistas de 2024. Este miércoles se medirá con el noruego Casper Ruud, que en su estreno venció al español Carlos Alcaraz, también aquejado de problemas de salud.

“Me puse enfermo antes de venir aquí, no respiraba bien, me ahogaba y me ha limitado (...) Tenía la esperanza que con los días iba a ir a mejor y hoy la panza me ha limitado, no me ha permitido sentirme a gusto. Es verdad que podría haberlo hecho mejor. El no respirar bien, el ahogarme me ha limitado mucho. Yo no quiero hablar de eso porque suena a excusa, pero al final tengo que decir cómo me siento”, expresó Alcaraz tras caer por 6-1 y 7-5 con Ruud, por el Grupo John Newcombe.

LA NACION