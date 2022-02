Alexander Zverev: la multa económica después del escándalo que protagonizó en Acapulco y la reacción de Rafael Nadal

La ATP sancionó al campeón olímpico Alexander Zverev con una multa de 40.000 dólares, y además el tenista alemán tendrá que devolver los 30.000 dólares del premio y los puntos que obtuvo en el Abierto Mexicano de Acapulco, luego del escándalo por el que descalificado, al golpear con su raqueta la silla del umpire tras perder en un partido de dobles.

Además de la penalización económica, la ATP anunció el jueves que “revisará el incidente” en los próximos días para determinar si corresponde aplica otro castigo. Se especulaba con la posibilidad de una suspensión por una cierta cantidad de tiempo, pero esto no se produjo.

No es la primera reacción de furia de Alexander Zverev; aquí, el alemán destroza su raqueta en un partido contra Denis Shapovalov por el Australian Open de este año Tertius Pickard - AP

Zverev, finalista del US Open 2020 y actualmente 3° en el ranking mundial, defendía el título en Acapulco. El alemán, de 24 años, fue expulsado del torneo luego de gritar e insultar al juez Alessandro Germani y por golpear de manera violenta la silla en la que éste estaba al menos cuatro veces.

Zverev y su compañero Marcelo Melo acababan de perder su duelo de dobles ante Lloyd Glasspool y Harri Heliovaara. Antes de terminar el encuentro, el alemán recibió una advertencia por gritar e insultar mientras discutía un tiro que Germani marcó dentro y que propició un match point.

La reacción desmedida de Zverev

La ATP indicó que Zverev fue multado en 20.000 dólares por abuso verbal y la misma cifra por conducta antideportiva, la máxima penalización para dicha violación reglamentaria. El número 3 del mundo deberá reintegrar además todo el dinero que se llevó por sus encuentros de individuales y dobles -unos US$31.570- y los puntos de ranking que sumó en el torneo.

En este sentido, el español Rafael Nadal, una de las grandes figuras del torneo mexicano consideró que la expulsión de Zverev fue merecida y que la ATP actuó de manera adecuada. “Tengo una buena relación con Alexander, pero al final creo que se merece la sanción. No se puede actuar de esta manera, yo creo que él es consciente de ello”, dijo el exnúmero 1 tras vencer al estadounidense Stefan Kozlov en la segunda ronda.

Nadal y Zverev; el español consideró que la sanción para el alemán fue "justa" GABRIEL BOUYS,Agencia AFP - AFP

Nadal, sobre todo, lamentó el impacto de la acción de Zverev como personaje público y su potencial efecto a nivel global. ”Desgraciadamente, la imagen que dio Alexander está en todo el mundo y con las redes sociales todo corre como la pólvora. Al final hay millones de niños que están desarrollando su actitud y nosotros debemos mostrar un mínimo de respeto e intentar ser un ejemplo. Como amante del deporte entiendo que acciones así no se pueden permitir; el deporte tiene que mantener unos valores positivos”, dijo el español.

En este mismo sentido, Nadal expuso su postura personal ante este tipo de reacciones en un partido: “Yo entiendo la frustración, entiendo que en un momento por un arrebato se pueda romper una raqueta; no lo critico más de la cuenta, pero no me gusta porque he sido educado de otra manera. Se tiene que parar ese tipo de actitudes que últimamente se ponen un poquito más de moda. Al final espero que esto sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que pierden un poquito los nervios en la pista”.

Las disculpas que ofreció Alexander Zverev en un post de Instagram Instagram

El español, número 5 del mundo, consideró también que la actitud agresiva de Zverev “es una excepción, no es algo que ‘Sascha’ acostumbre hacer”, confió en que el alemán haya aprendido la lección tras haber leído sus disculpas y dijo que “hay que perdonarle”.

”He leído su comunicado y creo que lo refleja todo muy bien; para mí es un paso positivo hacia adelante que lo reconozca, que se disculpe y que piense que eso va a servir para que no lo vuelva a hacer”, apuntó Nadal.

En octubre, la ATP inició una investigación sobre las acusaciones de violencia de género que una ex novia de Zverev presentó en 2020.