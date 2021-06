Andy Murray volvió a jugar sobre césped después de tres años y se ilusiona con estar en Wimbledon

Luego de más de tres meses de ausencia en el circuito, el tenista escocés Andy Murray regresó a la competición este martes en el ATP 500 de Queen’s con un triunfo contundente frente al francés Benoit Paire, al que derrotó por 6-3 y 6-2 en una hora y cinco minutos. Pero, además, el juego significó para el ex número 1 del mundo su primer partido sobre césped en tres años, tras recibir una invitación de la organización.

Murray, de 34 años, sólo disputó dos torneos esta temporada por los problemas en la cadera que lo están afectando en las últimas temporadas y que lo llevaron, incluso, a pensar en el retiro. En Rotterdam, el actual número 124 del ranking perdió ante el ruso Andrey Rublev el pasado 3 de marzo y desde entonces sólo jugó el torneo de dobles de Roma, en mayo, junto al español Feliciano López.

El británico ganó en el pasado cinco veces el torneo de Queen’s, que tradicionalmente sirve para prepararse para Wimbledon, y en la segunda ronda se medirá con el primer cabeza de serie, el italiano Matteo Berrettini, uno de los jugadores que más en forma está en el circuito y reciente cuartofinalista en Roland Garros.

Andy Murray, con la clase intacta; disfrutó de su regreso a Queen's Kirsty Wigglesworth - AP

”Mi cuerpo es viejo, pero jugué bastante bien en términos de movimientos”, declaró Murray tras el partido. ”Solamente he jugado dos o tres sets en entrenamientos para prepararme para este torneo. No sabía exactamente cómo me sentiría, pero para ser un primer partido está bastante bien”, añadió el doble campeón de Wimbledon (2013 y 2016) y vigente campeón olímpico.

”Amo jugar al tenis”, dijo emocionando recordando los últimos años de sufrimiento por las lesiones. “Obviamente, uno trabaja duro para competir y en los últimos años no lo he hecho como hubiese querido, pero es genial estar acá y poder competir de nuevo”, completó quien, si la salud lo acompaña y recibe otra invitación, estará de regreso en Wimbledon, cuyo cuadro principal comienza el lunes 28 de junio.

