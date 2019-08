Los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, líderes del ranking ATP en dobles, desaprobaron a aquellos colegas que arreglan partidos y apuestan Fuente: AFP

Sebastián Torok SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de agosto de 2019 • 19:30

En el mundo del tenis esta temporada será recordada, entre otros asuntos, porque el perverso sistema de arreglos de partidos y apuestas en el que están involucrados algunos protagonistas quedó -más que nunca- al desnudo y en evidencia. Desde que en febrero pasado el argentino Marco Trungelliti confesó, en LA NACION, un intento de soborno rechazado y denunciado a la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) que luego tuvo un sinfín de derivaciones, el tema ganó trascendencia en la agenda tenística. Inclusive, una leyenda como John McEnroe hizo una enérgica defensa de Trungelliti (acusado, por un puñado de colegas, de ser "buchón") durante un capítulo de su programa "El comisionado del tenis". En ese contexto, los jugadores que están fuera del Top 100 y que más limitaciones padecen para desarrollarse, aparecen como los más desprotegidos. Y surgen los sudamericanos, por sus obstáculos económicos y geográficos, como los más vulnerables ante las tentaciones. El ranking actual de dobles está liderado por jugadores de América del Sur, los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Campeones de Wimbledon en julio pasado, reprobaron a aquellos que se ensucian ingresando en ese circuito oscuro de "amaños" y apuestas.

"La tentación de ganar el dinero fácil, por decirlo de una manera, es grande. Y se hace una bola de nieve. Se puede decir que hay un mal trabajo de la ATP o de la ITF, pero hay un tema de ética como profesional de cada uno. Entonces, hay de todo un poco. En el mundo perfecto, desde el 1 al 1000 del mundo en el tenis no tendrían que ocuparse de gastos ni de muchas cosas, pero el sistema es imperfecto. Creo que han intentado mejorar la situación, pero no es fácil. Pero después, desde el lado de cada uno, entra en juego tu ética profesional como deportista más allá de las necesidades, de la plata. Cinco mil, diez mil dólares no te van a cambiar la vida, pero te la pueden arruinar. Es duro juzgar, porque la necesidad lleva a la desesperación y a hacer cosas extremas, pero no es deporte limpio", opinó Cabal (de 33 años, nacido en Cali), consultado por LA NACION.

Farah, de 32 años, nacido en Montreal pero criado desde chico en Cali, sentencia: "¿Cómo se sale? Pienso que si la cagás una vez, la volverás a cagar, salvo que seas muy fuerte de mente y te des cuenta verdaderamente de lo que hiciste. Es un tema muy delicado. Desde que sos chiquito te previenen de esas cosas, es muy delicado. Para ganar plata hay otras maneras de hacerlo, como jugar interclubes en Alemania, en Italia, en Francia. También hay Team Tennis (una liga estadounidense)". Y añade, con firmeza: "Lamentablemente hay jugadores que volvieron un estilo de vida eso de tirar partidos y apostar. Y es cualquier cosa, es un papelón. Algunos se quedan en el nivel de Futures (la tercera categoría del tenis profesional) durante 15 años y no porque no se tengan fe para meterse entre los Top 100, sino porque quieren quedarse en el 500 y cuando juegan contra el 1000 apuestan en contra de ellos mismos. Eso es una vergüenza".

En julio del año pasado, Farah vivió un momento incómodo con la TIU ya que el organismo creado en 2008 para tratar de combatir la corrupción en el deporte de las raquetas lo sancionó por haber publicado un mensaje de Twitter promocionando un sitio de apuestas. El colombiano recibió una suspensión de tres meses y una multa económica de US$ 5000. Sin embargo, en la resolución se apuntó que el jugador no debería cumplir el castigo si no cometía más infracciones multadas por el Programa contra la corrupción en el tenis. Y ello ocurrió. En aquel momento, la TIU destacó que, cuando Farah fue contactado por la organización, borró el tuit, se disculpó por su error y cooperó con la investigación. "La TIU es una organización presionada que tiene que lograr resultados", dijo Farah.

Cabal siguió con atención la denuncia de Trungelliti y no entendió por qué algunos jugadores lo tildaron de soplón. "Para mí Marco hizo bien. Han castigado a gente por no denunciar intentos de soborno y él estaba obligado a hacerlo; él hizo su trabajo. No tiene nada de malo. Estamos hablando de un tema muy complicado. Mucha gente arruinó su carrera. Porque si la haces una vez, creo que ya no tienes cómo salir de ese círculo porque te pueden amenazar, te tienen agarrados", dijo Cabal, que luego de ser campeón en el All England junto con Farah, fueron condecorados por el presidente de Colombia, Iván Duque, con la Gran Cruz Extraordinaria de la Orden Nacional al Mérito.

"Nunca, gracias a Dios, nos han ofrecido arreglar partidos. No hemos tenido que pasar por esa desagradable experiencia. Amenazas por redes sociales, sí. Eso de que te matan a tu perro y a cualquier familiar. Mi abuelo ya está muerto, desenterrado y muerto mil veces (sonríe Cabal). Pero eso al final no es importante, no tienen cara, son anónimos. Eso va y viene. El problema es otro". ¿Alguna vez se dieron cuenta de enfrentar a un rival que estaba dejándose perder? "Por apuestas, no", dice Farah, campeón del ATP de Buenos Aires (junto con Cabal) en 2016 y 2017. Y aclara: "Sí porque el singlista estaba cansado. Pero por apuestas, no. En el nivel en el que hemos estado por los últimos diez años, yo creo que hay muy pocos arreglos. Las parejas top no hacen eso. En challengers estuvimos muy poco tiempo y creo que estos problemas se ven más en los Futures". "Es un tema muy jodido", se lamenta Cabal. El problema está sobre la mesa, más a la vista que nunca. ¿Y la solución definitiva? Muy lejos.