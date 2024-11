Argentina-Brasil, en San Pablo, por un lugar en los Qualifiers 2025 de la Billie Jean King Cup

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) se medirá, este viernes y sábado, con Brasil, en el Gimnasio Estadual Geraldo José de Almeida de San Pablo (sobre polvo de ladrillo, bajo techo, escenario con capacidad para unas diez mil personas), por los playoffs de la competencia, una instancia que otorga un lugar en los Qualifiers de 2025, equiparable al Grupo Mundial.

La acción comenzará este viernes, desde las 15, con transmisión de TyC Sports 2 (Flow 90 y 117, Directv 632 y 1632) y TyC Sports Play. El sorteo determinó que el primer partido de singles lo disputarán la marplatense Solana Sierra (154°) vs. Laura Pigossi (129°). A continuación, se medirán Jazmín Ortenzi (274°; oriunda de Chilecito, La Rioja) vs. Beatriz Haddad Maia (17°, la mejor rankeada de la serie).

Laura Pigossi y Solana Sierra abrirán la serie entre Brasil y la Argentina, por la Billie Jean King Cup, en San Pablo Prensa AAT

El sábado, desde las 14, abrirán la jornada las dos mejores raquetas de cada equipo: Sierra vs. Haddad Maia. Seguido de Ortenzi vs. Pigossi. De ser necesario, se disputará el quinto punto, el de dobles, en principio formado por Martina Capurro (323° de singles) y Melany Krywoj (166° de dobles) vs. Haddad Maia e Ingrid Martins (85° de dobles).

Vale recordar que el equipo capitaneado por Mercedes Paz (en funciones desde noviembre de 2018) tendrá la ausencia de sus dos raquetas principales: Nadia Podoroska (80°) y María Lourdes Carlé (95°). La primera argumentó que se bajaba de la serie ya que vivió una temporada “desgastante” y no se encuentra al 100% mental ni físicamente. Carlé, asimismo, dijo: “Vengo de una gira muy larga en cancha rápida, es decir que estuve entrenando y compitiendo varios meses en otra superficie. Junto a mi equipo consideramos que competencias como esta requieren mucha responsabilidad y, con tantos días de juego en otra superficie, mi preparación no iba a ser la adecuada”. En la Argentina tampoco actuará Julia Riera (114°), aunque en este caso por padecer una distensión en un aductor.

Solana Sierra, la mejor argentina en San Pablo, para el duelo por la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup) Prensa AAT

En su último partido, disputado el 23 de octubre en Tokio, Haddad Maia (la mejor sudamericana del ranking WTA) se retiró por problema físicos cuando perdía 3-0 ante la canadiense Bianca Andreescu. Habrá que ver en qué condiciones atléticas se encuentra la tenista zurda.

“La cancha está increíble. Es rápida pero las pelotas son bastante pesadas entonces hace el contraste y es cómodo para jugar. Para mi juego queda muy bien. En Brasil siempre me sentí muy bien por las condiciones”, expresó Ortenzi, que ganó cuatro de sus diez títulos profesionales en ese país.

Pigossi, la singlista número dos de Brasil, aventuró: “La serie es muy pareja. Nos conocemos demasiado las argentinas y brasileñas. Y no es tan clave que ellas no tengan ni a Nadia (Podoroska), ni a Lourdes (Carlé). Pero siempre la localía es importante. Tener a la gente de nuestro lado será valioso”.

Brasileñas y argentinas, antes de la serie en San Pablo Prensa AAT

El historial entre la Argentina y Brasil está equilibrado 4-4. En el último match, en noviembre de 2022, en Tucumán, las brasileñas triunfaron 3-1. La última vez que el equipo argentino de la Billie Jean King Cup actuó en el Grupo Mundial fue en febrero de 2015, cuando perdió 4-1 con Estados Unidos en Pilará (por entonces era el Grupo Mundial II). El equipo norteamericano presentó a las hermanas Venus y Serena Williams, ya que ambas leyendas tenían la obligación reglamentaria de actuar para poder participar de los Juegos Olímpicos de Río 2016. La Argentina era capitaneada por María José Gaidano.

LA NACION