El austríaco Dominic Thiem no vendrá al Argentina Open, certamen en el que se consagró dos veces, porque manifestó necesitar un descanso tras perder la final del Australian Open el domingo Fuente: Reuters

4 de febrero de 2020 • 09:52

Golpe para el Argentina Open. El austríaco Dominic Thiem no jugará el certamen porteño debido al desgaste que tuvo que hacer durante el reciente Australian Open donde alcanzó la final y fue derrotado por Novak Djokovic. El número 4 del ranking confirmó, durante una rueda de prensa realizada esta mañana en el aeropuerto de Viena, lo que los organizadores del torneo de Buenos Aires temían que pasara. De hecho, Martín Jaite, director del certamen, señaló en TyC Sports: "Cuando Thiem le ganó a Rafael Nadal en cuartos en Australia, sabía que era una posibilidad que no viniera. Esto ya nos ha pasado, incluso con el propio Rafa, pero el torneo siempre tiene su atracción".

El ATP 250 de Buenos Aires, que se jugará del 8 al 16 de febrero, celebrará su edición número 20 y Thiem era la principal figura que, por otra parte, sí jugará el ATP 500 de Río de Janeiro del 17 al 23 de febrero. Sin el austríaco, los jugadores más destacados del Abierto serán el italiano Matteo Berrettini (8), Diego Schwartzman (14), Guido Pella (22) y el croata Borna Coric (28).

Apenas se supo la noticia, la cuenta oficial del Argentina Open publicó en Twitter un video del tenista donde se disculpaba por no poder asistir al certamen: "Hola Amigos! he tenido un gran viaje en Australia y a causa de ello me veo obligado a bajarme del torneo en Buenos Aires. Estoy realmente cansado y necesito descansar para no poner lo que queda de la temporada en riesgo. Amo mucho este certamen, sin dudas es de mis favoritos. Buenos Aires es una gran ciudad y prometo que volveré pronto, de eso no hay dudas. Espero que se realice un gran torneo".

Thiem hizo batallar a Djokovic antes de perder la final del Australian Open el último domingo: cayó en cinco sets por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 y 6-4, en cuatro horas de juego. Con esta caída Thiem alcanzó el récord negativo de ser el jugador en actividad en caer más veces en la final de un Grand Slam. "Djokovic, Nadal y Federer llevaron al tenis a otro nivel. Sé que si hubiera estado en otra época hubiera sido más fácil conseguir un éxito así, pero estoy contento de jugar contra ellos porque significará más cuando lo consiga", aseguró el número 4 del mundo luego de la derrota en Australia.