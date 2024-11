Argentina y Brasil están 1-1 en San Pablo, por un lugar en los Qualifiers 2025 de la Billie Jean King Cup

La riojana Jazmín Ortenzi, 274ª en el ranking de la WTA y de 22 años, estuvo al borde de una proeza este viernes. Le ganabaen San Pablo por 6-3, 5-2 y 40-15 a Beatriz Haddad Maia, la 17ª, pero la mejor tenista brasileña reaccionó y consiguió el triunfo por 3-6, 7-5 y 6-2, y entonces la serie quedó 1-1 en la primera jornada de los playoffs de la Copa Billie Jean King (ex Fed Cup), que otorgan una plaza para los Qualifiers (una suerte de Grupo Mundial) de 2025.

En el Gimnasio Estadual Geraldo José de Almeida, sobre polvo de ladrillo y bajo techo, el equipo argentino femenino se había puesto en ventaja en el primer turno con la victoria de la marplatense Solana Sierra (154ª) sobre Laura Pigossi (129ª) por 3-6, 6-1 y 6-2, en dos horas y ocho minutos.

“Fue un día muy parejo. Sol empezó un poco nerviosa, pero cuando se soltó logró imponer su juego. Fue muy bueno, muy intenso, y lo cerró bien, aunque en el final empezó a acalambrarse, creo que más por los nervios que por la condición física. Lo importante es que lo sacó adelante. Le gusta jugar por la Argentina”, analizó la capitana, Mercedes Paz, sobre el primer duelo de la jornada. Y destacó a la rival: “Es muy luchadora, juega muy bien”.

A continuación, la tucumana retrató el gran desempeño de Ortenzi ante una tenista del top 20 del mundo. “Empezó jugando muy bien, enfocada. No era fácil para ella porque no está acostumbrada a jugar en una cancha tan grande, llena de público visitante que la abucheaba. Hizo un primer set impecable, aprovechando los errores de Maia. Le faltó experiencia en el match point para definir y terminó perdiendo”, comentó Paz. Y agregó: “Cuando estuvo contra las sogas, la brasileña comenzó a jugar con más libertad, logró imponer su juego, y Jaz se frustró porque no consiguió manejar esos momentos”.

El equipo argentino compite sin sus tres mejores jugadoras: Nadia Podoroska (80ª) argumentó que vivió una temporada “desgastante” y no se encuentra al 100% mental ni físicamente; María Lourdes Carlé (95ª) explicó que venía de una gira muy larga en canchas rápidas y no iba a llegar con la preparación adecuada, y Julia Riera (114ª) tiene una distensión en un aductor. No obstante, da pelea como visitante para jugar el año próximo en el grupo mundial.

Argentina definirá su suerte este sábado desde las 14, en una jornada que tendrá transmisión de TyC Sports. Sierra se medirá con Haddad Maia en el enfrentamiento entre las mejores de cada equipo. Ortenzi jugará con Pigossi en el segundo turno. Y si es necesario, se realizará el dobles para determinar el dueño del boleto a los Qualifiers de la próxima temporada: en principio, Martina Capurro (323ª en singles) y Melany Krywoj (166ª en dobles) actuarán frente a Haddad Maia e Ingrid Martins (85ª en dobles).

“Si antes me hubieran dicho que la serie terminaba 1-1 el primer día y en esta situación, no tengo dudas de que habría firmado. Primero, porque nos muestra que Argentina está como para competir en el mejor nivel. Y segundo, porque estamos bien, estamos parejos. Es una serie que no está cerrada”, contextualizó Paz con miras al desenlace.

“Sol tiene que enfocarse en su juego, dominar con su potencia y su pegada, y lograr que Bia pegue en movimiento. No tiene nada que perder ante la 17 del mundo y le tengo mucha fe”, evaluó sobre el primero de los partidos de este sábado. Y concluyó: “Jazmín tiene que sacarse de encima el partido de hoy. Va a ser duro, táctico, y como ella está jugando bien, tengo la esperanza de que la serie se resuelva en el dobles”.

