ATP Finals en Turín: la pulseada Sinner-Alcaraz, el impactante premio económico y la quinta participación de Zeballos

Tras una extensa, intensa y condimentada temporada de tenis, únicamente quedan tres torneos oficiales para el cierre del año: el ATP Finals de Turín, el Final 8 de la Copa Davis en Málaga y el Next Gen ATP Finals en Jeddah. El primero de ellos, el exclusivo certamen de Maestros en el que actúan los ocho mejores singlistas y las ocho parejas más destacadas, comienza este domingo, por cuarta edición en el norte italiano, en el pabellón multideportivo Inalpi Arena (superficie dura, bajo techo).

La mayor atención está centrada en la figura del referente local y número 1 del ranking, Jannik Sinner. El jugador de 23 años se encumbró como el gran dominador en la temporada, con siete títulos, entre ellos sus primeros dos Grand Slam (Abierto de Australia y US Open) y tres Masters 1000 (Miami, Cincinnati y Shanghai). Estrella del circuito, Sinner está haciendo historia para el -ya de por sí- rico tenis italiano, al convertirse en el primer tenista de esa nacionalidad en ocupar el número 1 de la ATP y poniendo fin a una sequía de 48 años sin títulos de Grand Slams para los jugadores italianos.

Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Andrey Rublev y Alex de Minaur, los Maestros del ATP Finals 2024 John Russo - ATP Tour

El pelirrojo de 1,91m ya cuenta con 17 títulos ATP, pero ninguno ganado en su país. Hace justo un año, en su segunda participación en el Masters, perdió en la final ante el serbio Novak Djokovic (pese a estar clasificado para Turín, Nole se bajó porque no se encuentra en óptimas condiciones físicas y optó por descansar). “Todo el mundo tiene presión en su trabajo. A mí me gusta estar en esta situación, he trabajado y hecho muchos sacrificios para llegar hasta aquí. Todos los jugadores clasificados son increíbles y cata partido será una batalla”, apuntó Sinner, con un balance de 65-6 en el año.

El jugador nacido en San Candido, en la provincia de Bolzano, lógicamente se encontrará con un ambiente favorable que le permitirá, también, matizar los malos momentos vividos tras encontrarse en el medio de una polémica por un doble caso de doping por el que no fue sancionado, aunque la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) anunció haber recurrido esta decisión, por lo que la amenaza de una suspensión para el tenista sigue existiendo. Sinner integra el Grupo Ilie Nastase con el ruso Daniil Medvedev (campeón en 2020), Taylor Fritz (EE.UU.) y Alex de Miñaur (Australia).

El italiano Sinner, número 1 del mundo y gran favorito en el ATP Finals, entrenándose en el Inalpi Arena de Turín Tullio Puglia - Getty Images Europe

En principio, las amenazas para el N° 1 serán el español Carlos Alcaraz (número 3 y ganador de los otros dos Grand Slams del año, en Roland Garros y Wimbledon), y el alemán Alexander Zverev (actual N° 2 y reciente campeón en el Masters 1000 de París-Bercy). El Grupo John Newcomb lo completan el noruego Casper Ruud y el ruso Andrey Rublev. Alcaraz, puntualmente, no parece llegar en el mejor momento a Turín. Desde su triunfo en Wimbledon y la medalla plateada olímpica en París, su rendimiento tuvo altibajos. El murciano se aferra a la final ganada a principios de octubre, en Pekín, ante Sinner.

El quinto Masters de Zeballos

El argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers intentarán cerrar con el título del ATP Finals turinés una temporada soñada, en la que llegaron a la cima del ranking mundial. Para el zurdo marplatense Zeballos será su quinta participación en el torneo de Maestros, tres menos que Guillermo Vilas y una más que Juan Martín del Potro. El año pasado, Zeballos/Granollers quedaron a una victoria de conquistar el trofeo: cayeron en la final frente a Rajeev Ram y Joe Salisbury.

La foto oficial de los Maestros de dobles en Turín, entre ellos el argentino Horacio Zeballos y su pareja, el español Marcel Granollers John Russo - ATP Tour

Una temporada después, Zeballos y el catalán Granollers están de regreso entre los maestros e intentarán terminar el año en el N° 1, algo que dependerá de los resultados de Turín. Segundos preclasificados en el torneo, integran el Grupo Mike Bryan junto a Wesley Koolhof y Nikola Mektic, Max Purcell y Jordan Thompson, y Harri Heliovaara y Henry Patten. De hecho, debutarán este domingo (desde las 14 de la Argentina; por ESPN y Disney+) ante Heliovaara y Patten, séptimos favoritos.

Este año, Zeballos y Granollers se coronaron en los Masters 1000 de Roma y Canadá, además de ser finalistas en Auckland, Buenos Aires e Indian Wells. Se les negó el título en Grand Slams: fueron semifinalistas en Roland Garros y Wimbledon. Más allá de sus logros y jerarquía, Zeballos no estará en el Final 8 de la Copa Davis ya que tuvo diferencias con el capitán argentino Guillermo Coria.

Los primeros cabezas de serie del Masters, asimismo, son Marcelo Arévalo y Mate Pavic; lideran el Grupo Bob Bryan, que también tiene a Simone Bolelli y Andrea Vavassori, Rohan Bopanna y Matthew Ebden, y Kevin Krawitz y Tim Puetz.

Dinero y formato, para tener en cuenta:

El certamen repartirá US$ 15.250.000 en total. Los singlistas, de base, reciben un premio fijo por partido disputado: 165.500 dólares por uno, US$ 248.250 por dos y US$ 331.000 por tres. A partir de ahí, la recompensa económica va aumentando en función de las victorias obtenidas.

Cada triunfo en el zona de grupos (Round Robin) equivale a US$ 396.500. El éxito en las semifinales representará US$ 1.123.400 y, ganar el título, US$ 2.237.200. El título en forma invicta proporcionará un premio de 4.881.500 dólares.

Alexander Zverev, reciente campeón en París, es uno de los favoritos al título en el ATP Finals Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire

En el cuadro de dobles, por partido jugado en el grupo, recibirán US$ 67.100, US$ 100.650 y US$ 134.200. Obtener el trofeo le otorgará a la pareja un cheque de US$ 356.800 y, hacerlo en forma invicta, 959.300 billetes estadounidenses.

La acción en Turín se jugará en un formato de todos contra todos con ocho singlistas/parejas de dobles divididos en dos grupos de cuatro. Todos los partidos de individuales se jugarán al mejor de tres sets y tie-break, incluida la final. Los partidos de dobles se jugarán a dos sets con tie-break sin ventaja y un Match Tie-break a diez puntos en caso de definición.

Los mejores cuatro singlistas/equipos de dobles se clasificarán para las semifinales y, a partir de ahí, el formato será de eliminación directa.

LA NACION