Australian Open 2026 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Este martes continúa la edición 2026 del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, y con partidos de la segunda ronda de los torneos masculino y femenino. Por la diferencia horaria (+13), en la Argentina la actividad inicia esta noche y se extiende en la madrugada del miércoles. Los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+ Premium, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Entre los hombres, se destaca la presencia del N° 1 del mundo, Carlos Alcaraz (1°), vs. el alemán Yannick Hanfmann en el Rod Laver Arena. El PARTIDO está previsto a las 00 (hora argentina) del 21 de enero y, cinco horas después, se presenta el local Alex De Miñaur (6°) vs. el serbio Hamad Medjedovic.

En el estadio Margaret Cour hay dos juegos de relevancia. El primero es a las 21.30 de este martes entre el ruso Andrey Rublev (13°) y el portugués Jaime Faria (Q) y el siguiente, entre el estadounidense Frances Tiafoe (29°) y el argentino Francisco Comesaña desde no antes de las 6.10 del miércoles. En el John Cain Arena, en tanto, juegan el ruso Daniil Medvedec (11°) y el galo Quentin Halys desde no antes de las las 22.10 y Alexander Zverev (3°) vs. el también francés Alexandre Muller a las 4.30 del miércoles.

Otro de los argentinos que se presenta en la cuarta jornada es Thiago Tirante y lo hace a las 21 de este martes en el Kia Arena vs. el norteamericano Tommy Paul (19°). A la misma hora, pero en el ANZ Arena, Francisco Cerúndolo (19°) juega con el bosnio Damir Dzumhur mientras que desde no antes de las 22.10 Tomás Etchverry sale al Court 7 para jugar vs. el británico Arthur Fery.

En el campeonato de mujeres también hay partidos muy atractivos. En el Rod Laver Arena la jornada se abre a las 21.30 (hora argentina) de este martes con la número 1 del ranking de la WTA, Aryna Sabalenka (1ª) vs. la china Zhuoxuan Bai. En el estadio Margaret Court, en tanto, se presenta a las 23 Coco Gauff (3ª) vs. la serbia Olga Danilovic mientras que a las 5 del miércoles la griega María Sakkari choca con Mirra Andreeva (9ª).

En el John Cain Arena, la ucraniana Elina Svitolina (12ª) enfrenta a la polaca Linda Klimovicova desde las 21 de este martes en tanto que la italiana Jasmine Paolini (7ª) juega a las 1.10 del miércoles ante la también jugadora de Polonia Magdalena Frech, pero en el Kia Arena.

Cómo ver online Australian Open 2026

Australian Open 2026 se extiende hasta el domingo 1° de febrero en el Melbourne Park de Australia. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

Los máximos ganadores de Australian Open

Masculino

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.

