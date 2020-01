La tristeza de Serena en el saludo ante la china Qiang Wang, a quien había barrido en el último US Open Fuente: AFP

Se cerró el telón para Serena Williams, Naomi Osaka y Caroline Wozniacki. La estadounidense, en busca de un 24º título de Grand Slam, la japonesa que defendía su título, y la danesa, que jugaba el último torneo de su carrera, fueron eliminadas este viernes en la tercera ronda del Open de Australia.

Serena deja Melbourne enojada y con la idea de "trabajar", mientras que Wozniacki se marchó sonriente de un circuito profesional que, según dijo, "le ha dado todo".

A sus 38 años, Serena Williams (9ª del ranking mundial) se frustró al perder ante la china Qiang Wang (29ª), que se impuso por 6-4, 6-7 (2/7), 7-5. La estadounidense había barrido a la china hace cuatro meses en 44 minutos, en cuartos de final del US Open.

"Ella no jugó de la misma manera esta vez. Sacó bien y yo no devolví como suelo hacer. Pero, honestamente, para no mentir, es mi culpa. Perdí el partido", se lamentó Williams. En 2 horas y 41 minutos, la estadounidense cometió 56 errores no forzados, frente a 20 de Wang.

"No tuve tantos malos tiros desde mucho tiempo. Cometí demasiados errores para una tenista profesional", afirmó. Finalmente, tras las cuatro finales jugadas desde su último título grande en 2017 en Melbourne, no será esta vez cuando iguale el récord de 24 torneos de Gran Slam ganados, en poder de la australiana Margaret Court.

Además, la menor de las hermanas Williams no había sido eliminada tan pronto en Melbourne desde 2006, en un torneo en el que posee siete títulos, aunque no lo jugó en 2011 y 2018. Su peor resultado en Grand Slam se remontaba a su eliminación en tercera ronda del último Roland-Garros.

Adiós para Wozniacki

Media hora antes, su gran amiga del circuito, la danesa Caroline Wozniacki (36ª) había perdido ante la tunecina Ons Jabeur (78ª), por 7-5, 3-6, 7-5. Una página se cerró para ella después de haber anunciado el 6 de diciembre que este torneo australiano, en el que había ganado su único título de Grand Slam en 2018, sería el último.

"Lo que he logrado en el tenis es increíble. El apoyo de mi padre, que ha sido mi entrenador todos estos años... Son recuerdos que me quedarán para siempre. Lloro pero estoy feliz", declaró, antes de dejar la cancha Margaret Court Arena por última vez, con solo 29 años.

Coco dio el golpe

La jornada de sorpresas en el cuadro femenino se confirmó con la caída de la última ganadora del Open de Australia, la japonesa Naomi Osaka, eliminada por la jugadora más joven de la competición, la estadounidense Coco Gauff (67ª del ránking con 15 años), que se impuso por 6-3, 6-4. La primera clasificada para octavos de final fue la número uno mundial, la australiana Ashleigh Barty, que superó a la kazaja Elena Rybakina (26ª) por 6-3, 6-2.

