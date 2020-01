Schwartzman, nuevamente en la tercera rueda en un Grand Slam Fuente: AFP

Con firmeza, los dos mejores argentinos del ranking siguen adelante su camino en el Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada. Diego Schwartzman (14° favorito) y Guido Pella (22°) ganaron sus respectivos encuentros en la madrugada del miércoles y alcanzaron la tercera rueda en el Melbourne Park.

Schwartzman dio cuenta del español Alejandro Davidovich Fokina (88°) por 6-1, 6-4 y 6-2 en una hora y 56 minutos de juego; buen tiempo para reservar energías, sobre todo porque ya había jugado también el martes por la primera rueda, y conservó fuerzas para lo que se viene. En la tercera rueda, el Peque espera al ganador del choque entre el serbio Dusan Lajovic y el australiano Marc Polmans.

En una jornada con mucho viento, que complicó el juego y desembocó en varias equivocaciones, Schwartzman terminó con 18 tiros ganadores y 29 errores no forzados; claramente en este último rubro estuvo la distancia, porque el español firmó su salida con 53 desaciertos, el equivalente a casi trece games. El argentino terminó el encuentro con 100 puntos ganados exactos, contra 71 de su adversario.

"Estaba durísimo para jugar, con unas ráfagas y un viento muy difíciles, hay momentos que te tenés que tapar porque se te vienen cosas a la cara, pero igual con esas condiciones salió un partidazo. Sentí que jugué bien y pude hacer todo lo que tenía pensado, más allá del viento y que no era lo suficientemente agresivo, porque el viento era fuerte y no me dejaba resolver. A él se le fue la paciencia y lo pude aprovechar. Yo me sentí cómodo después de ganar el primer set, es algo que me ayuda a soltarme un poco. También sabía que él jugaba su primer Grand Slam, que venía de jugar cinco sets, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo tuve una muy buena preparación, más allá de que no tuve resultados en la Copa ATP, pero vine con ritmo y descansado, jugué dos días seguidos y no me afectó", fue el análisis de Schwartzman, en declaraciones a ESPN. En el horizonte asoma un posible duelo ante Novak Djokovic, siete veces campeón en Melbourne, pero todavía falta un paso por delante. "Y si me toca jugar con Lajovic ya sé que es un rival duro, muy peligroso si está confiado", advirtió.

Pella festejó con un triunfo en cuatro parciales Fuente: AP

Un rato antes, Pella se dio un gusto: llegó por primera vez a la tercera rueda en el torneo oceánico en seis participaciones. El zurdo de Bahía Blanca lo consiguió con un triunfo sobre el francés Gregoire Barrere (84°) por 6-1, 6-4, 3-6 y 6-3, en 2 horas y 11 minutos de acción.

Pella espera al ganador del duelo entre el italiano Fabio Fognini y el australiano Jordan Thompson. Al igual que en el partido de Schwartzman, el viento hizo de las suyas y entre ambos totalizaron 77 errores no forzados: 33 del argentino contra 44 de Barrere.

La delegación argentina en los singles del primer Grand Slam del año se completa con Federico Delbonis. El zurdo de Azul se enfrentará nada menos que con el número 1 del mundo, Rafael Nadal, en un encuentro que se disputará en la mañana argentina del jueves, cerca de las 7, en el cierre de la sesión nocturna en Melbourne.

En el dobles, Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers, que parten como sextos favoritos, debutaron con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre el neozelandés Marcus Daniell y el austríaco Philipp Oswald. Delbonis y Leonardo Mayer superaron en el estreno al esloveno Aljaz Bedene y al uruguayo Ariel Behar por 6-3 y 6-2.

También avanzaron Andrés Molteni y el monegasco Hugo Nys, con triunfo sobre los australianos Axel Bolt y Matthew Ebden por 4-6, 6-4 y 7-5. En cambio, Juan Ignacio Londero y el boliviano Hugo Dellien perdieron por 6-3 y 6-2 con el salvadoreño Marcelo Arévalo y el británico Jonny O'Mara.