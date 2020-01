Australian Open: lo que dijo Federer sobre sus problemas físicos ante Djokovic

Federer dio respuestas acerca de su condición física ante Djokovic Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de enero de 2020 • 10:30

Momentos después de alcanzar la final del Australian Open tras vencer en sets corridos a Roger Federer, Novak Djokovic se deshizo en elogios para el suizo y le presentó sus respetos que haya salido a jugar el partido a pesar de que no se encontrara bien físicamente. El serbio buscará consagrarse nuevamente en este Grand Slam, al igual que el año pasado, y se enfrentará con el ganador del encuentro entre Dominic Thiem y Alexander Zverev. Además, tiene la posibilidad de arrebatarle el puesto de N° 1 del mundo a Rafael Nadal si consigue un triunfo el domingo.

"Mis respetos a Roger (Federer) por decidir jugar el partido esta noche, evidentemente no estaba en las mejores condiciones y no podía moverse como habitualmente lo hace", comenta Djokovic y explicó que ganar el primer set fue clave: "Él empezó bien y yo estaba bastante nervioso, fue muy importante para mí ganar el primer set. Mentalmente me relajé". En el primer parcial, el serbio revirtió un quiebre y un game de saque en el que estaba 0-40, para luego recuperar el servicio y llevarse el primer set en el tie break.

Federer sintió el desgaste de sus dos partidos anteriores y que fueron largos. Primero derrotó en cinco sets al australiano John Millman en 4 horas y 3 minutos y, en cuartos de final, venció en la misma cantidad de parciales al estadounidense Tennys Sandgren en 3 horas y 31 minutos. Al finalizar ese partido, el suizo había declarado que solo tenía un "tres por ciento de opciones" para lo que quedaba del torneo.

Tras la derrota con Djokovic, el número tres del mundo no escondió su frustración pero señaló que se sentía en condiciones y eso lo dejaba tranquilo de cara al futuro: "No hubiera saltado a la cancha si sintiera que no tengo una oportunidad de ganar, vimos que aún podía pelear el partido. Estoy muy contento de no sentirme peor que cuando empecé. Es muy alentador. Todavía tengo opciones de ganar Grand Slams". Inmediatamente después de eso, reconoció que su rival había sido el mejor del día "sin dudas".

Djokovic y su satisfacción tras superar a Federer para alcanzar la final de Australia Fuente: AFP

Sobre sus posibles oponentes, Thiem y Zverev, Djokovic reconoció que "son dos de los mejores tenistas de la próxima generación" pero advirtió que deben tener paciencia. "Cuando sos joven, querés los resultados ya y soñás con estar en el top ten. Thiem y Zverev son de los mejores jugadores jovenes que han jugado este deporte y definitivamente tienen potencial. Pero si hay algo que me faltaba cuando yo era joven era paciencia, me apuraba demasiado y me frustraba con los pequeños detalles. Así es como se aprende", reconoció el serbio.

Sobre Thiem, el defesor del título del Australian Open dijo que es uno de los mejores jugadores del mundo hoy en día: "Me ganó el último partido que jugamos, y anoche venció a Nadal. Se merece estar donde está hoy".

Finalmente, acerca de Zverev, Djokovic también quedó impresionado por la actualidad del alemán. "Es impresionante el nivel de juego que tuvo durante el torneo, levantando su propio nivel. Es la primera semifinal de Grand Slam de su carrera así que estoy seguro de que está motivado. Será un gran partido para ver", concluyó.