El australiano Nick Kyrgios le ganó un partido durísimo al ruso Karen Khachanov en la tercera ronda del Abierto de Australia y será el rival de octavos de final del español Rafael Nadal, número uno del mundo y del que Kyrgios se burló hace unos días.

Kyrgios, de 24 años y ubicado en el puesto 26 del ranking mundial, venció a Khachanov por 6-2, 7-6 (5), 6-7 (6), 6-7 (7) y 7-6 (10-8) en cuatro horas y 26 minutos de juego en el Melbourne Park. Ahora, el local se las tendrá que ver con Nadal por un lugar en los cuartos de final del primer Grand Slam del año, que se juega sobre superficie dura y reparte más de 22 millones de dólares en premios.

"Nadal es un jugador increíble. Posiblemente, el mejor de todos los tiempos. Pero yo voy a luchar e intentar dar lo mejor de mí", expresó Kyrgios, aunque en su partido por la segunda ronda frente al francés Gilles Simon imitó los tics de Nadal antes de sacar (tocarse la cabeza y acomodarse el calzoncillo, entre otros) luego de ser advertido por el juez de silla por tardar demasiado en servir.

Crédito: AAP/Lukas Coch

Nadal, que hoy eliminó a su compatriota Pablo Carreño Busta por 6-1, 6-2 y 6-4, habló sobre su próximo rival y sus actitudes. "Yo vine acá a jugar al tenis", afirmó el ganador de 19 torneos de Grand Slam y que lidera 4-3 el historial contra Kyrgios.

"No lo conozco personalmente para tener una opinión clara, honestamente. Es evidente que cuando hace esas cosas, en mi opinión, no es bueno, no me gusta. Cuando juega buen tenis y muestra su pasión por el tenis, es un jugador positivo para nuestro circuito. Y yo quiero un circuito más grande, no uno más pequeño", fue la respuesta del zurdo mallorquín.

Kyrgios ya provocó a Nadal en junio del 2019, cuando se enfrentaron por la tercera ronda de Wimbledon. El australiano le dio un pelotazo en el pecho al español y, lejos de pedirle disculpas, le gritó al juez de silla: "¿Por qué debería pedir perdón? Quería apuntar a propósito al pecho, sí. ¿Cuántos Grand Slams ha ganado, cuánto dinero tiene en su cuenta? Creo que puede recibir una bola en el pecho".

El incidente de la mano ensangrentada

Más allá del próximo choque con Nadal, Kyrgios tuvo un incidente particular en su partido con Khachanov. En el cuarto set, el australiano cayó al suelo y se cortó en la mano derecha, con sangre goteando en la cancha.

Crédito: AAP/Lukas Coch

Usó su toalla para detener la sangre entre los saques y se negó a devolvérsela al ball boy por razones de higiene. Pero debido a que se tomó su tiempo de más en el servicio, el árbitro Renaud Lichtenstein lo sancionó con un warning por superar el tiempo de ejecución del servicio, con lo que el tenista enfureció. "Hay sangre por toda la toalla. Le dije al chico de la pelota que no lo tocara. Sos estúpido, no lo viste?".

