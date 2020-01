Otro heroico triunfo de Federer en el Australian Open Crédito: DPA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de enero de 2020 • 10:19

El suizo Roger Federer batalló durante casi tres horas y media para llevarse una ajustada victoria ante el estadounidense Tennys Sandgren por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) y 6-3, en la que terminó con molestias, pero accedió a las semifinales del Abierto de Australia .

En el intenso partido, el tenista de Basilea levantó siete 'match points' en un agónico cuarto set para seguir en la lucha por su séptimo título en Melbourne. En la instancia anterior ya había tenido que hacer un esfuerzo similar cuando resistió ante el australiano John Millman en el 'super tie-break' del cruce en tercera ronda.

"A veces necesitás suerte. Con siete match points no tenés el control. Esperaba que él no hiciera el golpe ganador en esos puntos, mantener la pelota en juego y si perdía una o dos pelotas quién sabe lo que esté pensando. Tuve una suerte increíble hoy", señaló tras el partido el ganador de 20 títulos de 'Grand Slam'.

El quiebre en el sexto game le sirvió para adjudicarse el primera set, pero fue a partir de entonces que las cosas comenzaron a torcerse para el número tres del mundo. Incómodo en la pista, cayó ante el saque de Sandgren, quien logró igualar y luego adelantartse 3-0 en el tercer parcial.

Los problemas físicos comenzaron desgastar a Federer: tuvo que solicitar la asistencia del fisioterapeuta para tratar la tensión en su pierna. Ese tercer parcial cayó del lado del norteamericano en el Rod Laver Arena. " A veces uno se siente raro. Sentía un dolor en la ingle, mi pierna se tensaba un poco. No me gusta recurrir al médico, no me gusta mostrar mis debilidades. Esperemos que descubramos que en realidad no es nada malo", declaró Federer.

En el cuarto set, la situación se volvió crítica. Cuando el tie-break estaba 5-4, Sandgren tuvo tres match points, pero Federer remontó, hizo siete match points y, a pesar de estar cerca de la eliminación, todo se definió en el quinto set.

A partir de entonces, no volvió a ceder con su saque, y aprovechó uno de sus quiebres para conseguir un único break que le dio la victoria y el pase a las semifinales', donde se medirá ante Novak Djokovic. El serbio se impuso frente al canadiense Milos Raonic (6-4, 6-3, 7-6(1)). "Novak es un campeón, especialmente aquí en Australia. Hemos jugado partidos épicos en el pasado. Veremos quién gana y si no, me iré a esquiar", bromeó.