Roger Federer avanzó a la tercera rueda del Abierto de Australia. Crédito: @AustralianOpen

22 de enero de 2020 • 10:03

Roger Federer no tuvo problemas para superar la segunda rueda del Abierto de Australia: se impuso por 6-1, 6-4 y 6-1 ante el serbio Filip Krajinovic en una hora y media de juego y volvió a dar una lección de tenis. De esta manera, el suizo de 38 años, mantiene su récord histórico de haber alcanzado la tercera etapa desde que comenzó a participar del primer Grand Slam del año.

En la sesión nocturna del certamen, el ganador de 20 títulos de Grand Slam demostró que su magia sigue intacta. Con un dominio extraordinario sobre la superficie dura del Rod Laver Arena, el número tres del mundo solamente cedió seis games ante su rival. Su destreza de hoy fue tan impactante que los organizadores se refirieron a su calidad de juego como si estuviese usando una "varita mágica".

Federer continúa su camino en el cuadro principal enfrentándose al local John Millman (47°): "Cuando lo enfrenté en Nueva York, hacía tanto calor y fue tan intenso que casi me desmayo. Claro, que el no tuvo problemas porque es de Queensland (Australia), está acostumbrado", bromeó para referirse a su próximo oponente. También se refirió al encuentro que tendrán para buscar un lugar en los octavos al expresar que Millman "es un gran tipo, un rival muy difícil y no hay muchos como él por su bondad fuera de la cancha también".

Serena, imbatible

La novena del mundo Serena Williams superó la segunda rueda del Abierto de Australia al imponerse ante Tamara Zidansek por 6-2 y 6-3. La norteamericana, que lleva este año invicta tras consagrarse en el ASB Classic de Nueva Zelanda y avanzar sin pausa en Melbourne Park, tendrá su lugar en la tercera instancia ante la china Qiang Wang (29°).

Luego del encuentro el presentador la sorprendió con un video en el que se la muestra bailando una coreografía junto con Coco Gauff -quien había eliminado a su hermana Venus en primera vuelta-.

Kyrgios, enojado por una ¿banana?

El tenista australiano Nick Kyrgios tuvo un particular reflejo tras su partido ante el italiano Lorenzo Sonego. Tras su ajustada victoria por 6-2, 7-6 (7/3) y 7-6 (7/1), el número 26 mundial celebró el triunfo con su gente arrojando una cáscara de banana al público. Muchas manos intentaron recuperar el lanzamiento hasta que finalmente un espectador la atrapó. Al darse cuenta de lo que era sólo mostró un gesto de decepción ante la transmisión que siguió el proyectil.

Por supuesto que esto no pasó inadvertido en la conferencia de prensa. Un periodista le consultó por qué había arrojado eso. La reacción de Kyrgios fue explosiva: "¿De verdad me estás preguntando esto? Siguiente pregunta", sentenció el jugador, de 24 años.