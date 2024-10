Carlos Alcaraz destronó a Jannik Sinner en una final galáctica disputada en el ATP 500 de Pekín

Escuchar

El Beijing Olympic Green Tennis Center, el complejo especialmente construido para los Juegos Olímpicos de 2008, fue el escenario de una definición galáctica del ATP 500 de Pekín, entre los máximos campeones de la nueva generación y ganadores de los cuatro Grand Slams de la temporada: el italiano y N° 1, Jannik Sinner, ante el español y actual número 3, Carlos Alcaraz. En un partido extenso (3h21m), de alto voltaje y con puntos extraordinarios fue Alcaraz, precisamente, quien se terminó imponiendo. Y lo hizo con una reacción final fantástica: pasó del 0-3 en el tie-break del tercer set al 7-3 para terminar imponiéndose por 6-7 (6-8), 6-4 y 7-6 (7-3).

Carlos Alcaraz se transformó en el segundo español en ganar el título de Pekín; Nadal lo hizo en dos oportunidades Andy Wong - AP

Con la conquista del Abierto de China (US$ 3.891.650 en premios totales), Alcaraz se encumbró como el primer jugador en ganar títulos de categoría ATP 500 (creada en 2009) en las superficies distintas: Río de Janeiro 2022 y Barcelona 2022-23 en polvo de ladrillo, Queen’s 2023 en césped y este certamen asiático, en el que Sinner era el campeón defensor, sobre cancha dura. Además, el murciano alcanzó los 16 títulos en su carrera (mismo número de Sinner) y se adelantó 6-4 en el historial frente al italiano (3-0 en el año ya que había triunfado en las semifinales de Indian Wells y Roland Garros).

Un increíble punto ganado por Alcaraz

Alcaraz, entrenado por Juan Carlos Mosquito Ferrero, comenzó el partido con aceleración y agresividad, desbordando a Sinner tanto de drive como de revés. Eléctrico de movimientos, el español le rompió el servicio al rival en el cuarte game (3-1) y llegó a estar 5-2. Sin embargo, Sinner, que llegó al match con una carga emocional extra por estar atravesando un momento delicado en los tribunales (la Agencia Mundial Antidopaje anunció que pedirá ante el TAS una sanción de uno o dos años luego del doble doping no sancionado), se serenó y recuperó el quiebre en el noveno game. Llegaron al tie-break, Alcaraz parecía tener todo bajo control, contó con tres sets points pero dudó, Sinner se envalentonó, ganó cuatro puntos consecutivos y se adueñó del primer set.

El National Tennis Center de Pekín, construido para los Juegos Olímpicos de 2008, con butacas completas para ver a Alcaraz y a Sinner Andy Wong - AP

Pese a la decepción, Alcaraz, de 21 años, no se desmoralizó en el segundo set. Siguió presionando a Sinner. Tuvo dos chances de quiebre en el séptimo game, con el score 3-3, pero el italiano se defendió con autoridad. Es más, en el game siguiente, el octavo, Sinner (acompañado en Pekín por Simone Vagnozzi, uno de sus entrenadores, y por su nuevo equipo de preparación física y fisioterapia, Marco Panichi y el argentino Ulises Badio), llevó al límite a Alcaraz. El game tuvo una larguísima duración (casi doce minutos) y se disputaron doce puntos, en los que el jugador nacido en San Candido tuvo dos oportunidades de quiebre. Pero Alcaraz, una vez más, desanudó el problema, salió fortalecido y, tras el único quiebre del set, cerró el parcial por 6-4. Carlitos cruzó sonrisas con su equipo. Se soltó.

Carlos Alcaraz firmando autógrafos de los fans en China tras obtener el ATP 500 de Pekín Andy Wong - AP

El guion del partido obsequió un tercer parcial cinematográfico. Alcaraz, en su búsqueda de ser el segundo campeón español en las 18 ediciones del torneo (después de Rafael Nadal en 2005 y 2017), repartió tiros desde todos los puntos geográficos del court (terminaría con 55 winners, 36 de ellos de drive). Sinner no se amedrentó. Siguieron empujándose hasta llegar al tie-break, una vez más. El italiano, que contaba con un récord de 18-1 en desempates de este tipo, ganó los primeros tres puntos. En el medio de ellos, Alcaraz se cambió las zapatillas. Pensante en medio de sus explosivos impactos, lúcido durante el incendio, Carlitos ganó siete puntos consecutivos para enloquecer a todos y ganar el título, el cuarto de la temporada (tras Indian Wells, Roland Garros y Wimbledon, además de la medalla plateada olímpica en París 2024). Sinner no perdía desde mediados de agosto, en los cuartos de final de Montreal; llegó a China con un invicto fuerte, luego de ganar Cincinnati y el US Open.

Sinner, que llegó a Pekín como campeón defensor, cayó en la final con Alcaraz Andy Wong - AP

Pero Alcaraz se ríe y disfruta. Campeón más joven en el China Open desde el chipriota Marcos Baghdatis en 2006 (también con 21 años), el español consiguió su primer título venciendo a Sinner en una final (el italiano ganó en Umag 2022 la única vez que chocaron en esa decisiva ronda). “Han habido momentos difíciles en los últimos dos meses, pero con el trabajo que hemos hecho, jugando un gran tenis y pasando buenos ratos fuera de la cancha, he vuelto a disfrutar y a sentir la energía para viajar motivado”, expresó Alcaraz durante la premiación.

Ascenderá al N° 2 superando en el ranking al alemán Alexander Zverev, y le recortó 305 puntos en el ranking a Sinner, que sigue mandando en la cima con una amplia ventaja de 4000 unidades, pero también tendrá que seguir lidiando con sus asuntos judiciales fuera de los courts. Todavía con valiosos certámenes por delante en el año (los Masters 1000 de Shanghai y París-Bercy, el torneo de Maestros en Turin), Alcaraz puede ilusionarse con achicar la distancia al máximo y dar el gran golpe (volver al 1°) en enero en Australia.

El match point de Alcaraz-Sinner

¡ALCARAZ VENCIÓ A SINNER Y ES EL CAMPEÓN DE #BEIJING! 🇪🇸👏 pic.twitter.com/jh2TAJZ0MT — ESPN Tenis (@ESPNtenis) October 2, 2024

Argentinos en Shanghai

La gira asiática tiene, en Shanghai, su estación más valiosa. El Masters 1000, que comenzó este miércoles, tendrá participación argentina. El primero en debutar fue Mariano Navone (40°): en la primera ronda perdió ante el japonés Kei Nishikori, actual 200° del mundo, exnúmero 4 y de 34 años, por 3-6, 6-4 y 6-3. Por la primera rueda, además, Facundo Díaz Acosta (57°) se medirá con el neerlandés Tallon Griekspoor (39°).

Al ser preclasificados, directamente en la segunda ronda, jugarán Francisco Cerúndolo (31°) vs. Alexander Shevchenko (56°; Kazajistán) o Ramkumar Ramanathan (335°; India); Sebastián Báez (25°) vs. Gael Monfils (46°); Tomás Etcheverry (35°) vs. Botic van de Zandschulp (67°; Países Bajos).

En dobles, los primeros preclasificados serán el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers. Además, también competirán Andrés Molteni y Máximo González.