Carlos Alcaraz ganó en su debut en Pekín, pero... protestó ante la jueza de silla tras un warning: “¡No puedo jugar al tenis así!

La victoria del español Carlos Alcaraz ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard en la primera ronda del ATP 500 de Pekín por un doble 6-4 quedará en anécdota. El partido, disputado sobre cancha rápida, tuvo un reclamo airado del número tres del mundo ante la umpire. Cuando el murciano se disponía a sacar con set point a favor en el décimo game del primer set, la jueza de silla le impuso dos advertencias (”warnings”) debido al tiempo que se tomaba para impactar la pelota. El tenista español se enojó: “No puedo jugar al tenis así. ¿Esto qué es?” , protestó luego de que concluyera el plazo de los 25 segundos y fuera apercibido por la jueza Raluca Andrei.

“¿Esto qué es? ¿100 metros lisos [llanos] o qué?” , insistió el tenista en español, ya lejos de la línea de base y mucho más cerca de la jueza. Se había desentendido del juego. La historia continuó luego del 6-4 para el murciano en aquel primer parcial. “Siempre soy muy rápido y nunca me han cantado un warning. Me diste dos avisos en un set. Es imposible jugar al tenis así”, se excusó Alcaraz ante la jueza de silla. Mientras tanto, el público chino se ponía en su lugar y lo aplaudía por sus quejas.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el asunto volvió a salir a la luz. “Obviamente, estaba un poco enfadado con la regla del tiempo, porque creo que no tengo que correr entre puntos. No tengo tiempo para tomar un descanso, para respirar. Es decir, si termino el punto en la red, que fue el caso, no tengo tiempo para ir a la toalla y hacer mi rutina. Estaba un poco enojado por eso”, confesó Alcaraz. Y añadió: “Fue muy importante para mí el cerrar ese set y comenzar el segundo con esa confianza Él cometió tres dobles faltas en el inicio del segundo set, eso me ayudó. Necesité estar muy concentrado en los siguientes juegos ”.

Sobre el partido, Alcaraz comentó: “Estoy muy contento con el nivel que he ofrecido hoy. No era un encuentro fácil y era complicado encontrar ritmo desde el fondo. Creo que hice lo que tenía que hacer, que era poner muchas devoluciones de saque dentro de la cancha y meterle presión en sus games al saque. Me estaban llegando servicios a 230 km/h o 240 en el primero y a 210 o 215 en el segundo set. No me era nada fácil con la potencia que tiene. El plan era estar muy concentrado y no cometer fallos. He jugado buenos puntos desde el fondo cuando tuve la ocasión. Estoy muy feliz con mi nivel ”, recalcó.

First set sealed 💪@carlosalcaraz off to a great start with a 6-4 first set vs Mpetshi Perricard#ChinaOpen pic.twitter.com/kalmM69Nnn — Tennis TV (@TennisTV) September 27, 2024

El español, tercero en el ranking mundial, también se refirió al torneo, donde en la próxima instancia se medirá con el neerlandés Tallon Griekspoor (39 del mundo). “Es un gran torneo. Tenemos muchas facilidades. El gimnasio es muy bueno, el vestuario, la sala de jugadores… todo es genial para los tenistas. Me gusta este torneo y me encanta jugar aquí. No voy a mentir, me siento muy cómodo aquí. La gente es muy maja [amable] y siempre encuentran la manera de ayudarnos y hacernos sentir muy cómodos”, valoró tras jugar una hora y 21 minutos contra Mpetshi Perricard, de 203 cm de altura y un promedio de 16 aces por partido.

