Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev, en vivo: cómo ver online la final de Roland Garros 2024

Carlos Alcaraz (N° 3 del ranking mundial) y Alexander Zverev (4°) disputarán este domingo, desde las 9.30 (horario argentino), la final de Roland Garros 2024. Y uno de ellos será el nuevo campeón, ya que Novak Djokovic se despidió por lesión tras vencer en octavos de final. ‘Nole’ no tendrá chances de defender el título y por eso la Copa de los Mosqueteros quedará en manos de ‘Carlitos’ o ‘Sascha’, que buscan coronarse por primera vez en la Ciudad Luz. De ganar el murciano, levantará su tercer trofeo de Grand Slam, a los 22 años. De imponerse el alemán, será su estreno absoluto como dueño de un major. El partido se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, por lo que también se puede sintonizar online en Flow, Telecentro Play y DGO, a la vez que también se lo puede seguir en la plataforma Star+.

Tanto Alcaraz como Zverev sacaron adelante dos semifinales complejas, ante dos rivales de muchísimo peso: el español se impuso al italiano Jannik Sinner, que desde este lunes será (por primera vez en el su vida) nuevo N° 1 del mundo (también el primer jugador de su país en conseguirlo) y el teutón hizo lo propio ante el noruego Casper Ruud, finalista el año pasado, aunque el partido de ‘Sascha’ se terminó simplificando porque su rival comenzó a sentirse descompuesto y no pudo jugar al 100%.

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev jugarán este domingo para saber quién es el nuevo campeón Canchallena

Así, ‘Carlitos’ sueña con ganar su tercer Grand Slam tras las consagraciones en US Open 2021 y Wimbledon 2022, un trofeo que, a su vez, sería el octavo en polvo de ladrillo a lo largo de su carrera (festejó en los ATP 250 de Buenos Aires y Umag, en el ATP 500 de Río de Janeiro y en Barcelona y en el Masters 1000 de Madrid dos veces). En semifinales, en el incipiente clásico de la nueva generación del tenis, eliminó nada menos que a Sinner, tal vez el mejor en lo que va de la temporada. Fue un partidazo que duró más de cuatro horas y que terminó 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 a favor del murciano.

En la edición 2023 de Roland Garros Alcaraz llegó hasta semifinales, en las que perdió con el serbio Novak Djokovic, luego campeón, por 6-3, 5-7, 6-1 y 6-1. Ese día sufrió fuertes calambres de los que luego dijo que se debieron a la fuerte presión que sintió.

'Sascha' Zverev fue finalista del US Open 2020, pero aún no pudo concretar ganar un Grand Slam DIMITAR DILKOFF - AFP

Zverev no sabe lo que es ganar un major: su mejor resultado se dio en US Open 2020, cuando disputó la final y perdió con el austríaco Dominic Thiem por 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6. Pero con su pasaje a la definición cortó una racha de tres eliminaciones consecutivas en la instancia de los cuatro mejores de Roland Garros (en 2021 perdió con Stefanos Tsitsipas, en 2022 abandonó por lesión ante Rafael Nadal, y en 2023 no pudo con Casper Ruud) e intentará justamente echar por tierra esos antecedentes. Especialmente aquel en el que se fracturó el tobillo ante ‘Rafa’ y que lo llevó a poder reencontrarse con su mejor nivel recién este año, pese a lidiar con problemas judiciales por fuera del ámbito deportivo.

‘Sascha’ se impuso a Ruud por 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 y se tomó revancha de entonces. Viene de ganar el Masters 1000 de Roma y está bien enfocado.

Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev: lo que hay que saber

Final de Roland Garros 2024.

Día: Domingo 9 de junio.

Hora: 9.30 (horario argentino).

Court: Philippe Chatrier.

TV: ESPN.

Streaming: Star+.

El camino de Alcaraz hacia la final

Primera ronda: 6-1, 6-2 y 6-1 al estadounidense Jeffrey John Wolf (107°).

Segunda ronda: 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 al neerlandés Jesper de Jong (176°).

Tercera ronda: 6-4, 7-6 (5) y 6-3 al estadounidense Sebastian Korda (28°).

Octavos de final: 6-3, 6-3 y 6-1 al canadiense Félix Auger-Aliassime (21°).

Cuartos de final: 6-3, 7-6 (3) y 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas (9°).

Semifinal: 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3 al italiano Jannik Sinner (2°).

El camino de Zverev hacia la final

Primera ronda: 6-3, 7-6 (5) y 6-3 al español Rafael Nadal (275°).

Segunda ronda: 7-6 (4), 6-2 y 6-2 al belga David Goffin (115°).

Tercera ronda: 3-6, 6-4, 6-2, 4-6 y 7-6 (3) al neerlandés Tallon Griekspoor (25°).

Octavos de final: 4-6, 6-1, 5-7, 7-6 (2) y 6-2 al danés Holger Rune (13°).

Cuartos de final: 6-4, 7-6 (5) y 6-4 al australiano Alex De Miñaur (11°).

Semifinal: 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 al noruego Casper Ruud (7°).

