Chris Evert y su segunda victoria contra el cáncer: “Amo a mi pequeño nieto, me hace querer vivir aún más”

NUEVA YORK.– La agenda de Chris Evert vuelve a estar repleta. Seis meses después de anunciar por segunda vez que padecía cáncer, Evert, una de las mayores campeonas de la historia del deporte, volvió a trabajar como comentarista de tenis, entrenadora y recaudadora de fondos benéficos. Parece haber vuelto a vencer al cáncer.

Estuvo en su casa de Florida la semana pasada menos de un día, una escala antes de un vuelo a Londres, donde está trabajando como periodista en Wimbledon durante las próximas dos semanas.

En ese breve espacio en casa, Evert, de 69 años, durmió un poco, asistió a la organización benéfica para la que trabaja y luego hizo las maletas para su viaje. El trabajo, los viajes y, sobre todo, la familia, ocupan ahora su tiempo, en lugar de la quimioterapia.

Chris Evert se encuentra en Wimbledon, como comentarista de TV, y también cumple funciones en una fundación benéfica JEREMIE SOUTEYRAT - NYTNS

Acababa de regresar a casa desde Denver después de visitar al nuevo bebé de su hijo. Sí, Evert, que alguna vez fue una adolescente que ganó el primero de sus 18 campeonatos importantes de tenis en 1974, ahora es abuela.

“Ya estoy enamorada de este pequeño bebé”, dijo en una videollamada. “Me hace querer vivir aún más”.

Hace dos años, Evert detalló públicamente su primer diagnóstico de cáncer para crear conciencia sobre el cáncer de ovario, que había matado a su hermana menor, también tenista profesional, en 2020.

Chris Evert sabe que la pelea es de largo aliento, pero cree en el mensaje de su médico: "Me dijo que no moriré de ésto" JEREMIE SOUTEYRAT - NYTNS

Debido al diagnóstico de su hermana, Evert se hizo la prueba y pronto descubrió que tenía cáncer de ovario en etapa 1. Fue operada, sometida a tratamientos de quimioterapia difíciles y perdió el cabello. Pero su cabello volvió a crecer, junto con su actitud positiva. El cáncer estaba en remisión y los médicos le dijeron que tenía un 94% de posibilidades de recuperarse por completo.

"Los médicos siempre tienen esperanzas. Obviamente, si algo regresa la segunda vez, hay más posibilidades de que regrese. Algunas personas tienen cáncer una vez y desaparece, y viven 30 o 40 años más. Esa es una historia maravillosa. No siempre es así. Pero mi médico me dijo que no moriré por esto" Chris Evert

Evert volvió a trabajar dando análisis al aire en torneos y ayudando a administrar su academia de tenis y la rama benéfica de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, donde ha demostrado ser una recaudadora de fondos sin precedentes. “Ella es nuestra superpotencia”, dijo Ginny Ehrlich, directora ejecutiva de la fundación.

Pero ella es humana. Ella es como cualquier otra persona que debe afrontar la terrible noticia de que el cáncer ha regresado. Poco más de un año después de que estuviera en remisión, una tomografía computarizada de precaución realizada en diciembre reveló una masa cancerosa. Evert pasó por todo el proceso por segunda vez y está feliz de informar que el cáncer ha desaparecido una vez más. También es muy honesta consigo misma.

En la videollamada, miró por la ventana de su casa, se quitó la visera de su gorra de béisbol y sonrió.

En los tiempos de actividad por el mundo: una de las tenistas más grandes de todos los tiempos Focus On Sport - Getty Images North America

“Los médicos siempre tienen esperanzas”, dijo. “Obviamente, si algo regresa la segunda vez, hay más posibilidades de que regrese. Algunas personas tienen cáncer una vez y desaparece, y viven 30 o 40 años más. Esa es una historia maravillosa. No siempre es así. Pero mi médico me dijo que no moriré por esto”.

El cáncer estaba nuevamente en etapa 1, lo que significa que no se había extendido. Al igual que con su diagnóstico original, las pruebas tempranas fueron fundamentales: un mensaje que Evert comparte con entusiasmo. Dijo que desde que le diagnosticaron por primera vez y comenzó a hablar de pruebas genéticas, cinco mujeres cercanas a ella también se han sometido a cirugías.

Evert se sometió a su segunda cirugía en diciembre y soportó más quimioterapia, a la que minimizó, sobre todo porque sabía qué esperar.

“Los primeros cuatro o cinco días me siento fatal, tengo náuseas, estoy débil y me duelen los huesos”, dijo. “Pero después de cuatro o cinco días desaparece, y luego tengo dos semanas y media para sentirme bien antes de la siguiente. Con las mejoras que han logrado con la quimioterapia en los últimos 25 a 30 años, no me puedo quejar”.

Chris Evert y Martina Navratilova, eternas rivales y también compañeras de la lucha contra el cáncer de ovarios Marvin Joseph - The Washington Post

Estaba programada para seis sesiones, pero desarrolló una reacción alérgica. Tenía dificultad para respirar y se le hinchó la lengua, por lo que se detuvo a las cuatro. Pero las pruebas demostraron que ya no tenía cáncer. El tratamiento restante es un régimen de cuatro pastillas diarias durante los próximos dos años.

El desgaste físico de los tratamientos y los efectos secundarios de los medicamentos han dejado su energía y vitalidad en un 80% de lo que eran antes de que el cáncer irrumpiera en su vida, dice. Pero ella es lo suficientemente fuerte como para hacer ejercicio, sostener a su nuevo nieto, viajar y trabajar.

Chris Evert, en el Royal Box de Wimbledon, junto con otros ex tenistas: Annabel Croft y Stefan Edberg Tim Clayton - Corbis - Corbis Sport

“No se puede vivir con miedo”, dijo. “Sólo tengo que seguir haciendo ejercicio, tratar de estar lo más saludable posible y estar al tanto de todas mis tomografías computarizadas y mis citas con el médico”.

Debido a que el cáncer regresó, no pudo asistir al Abierto de Australia en enero. Pero volvió a trabajar en el Abierto de Francia en mayo, y estuvo una semana al aire para el canal Eurosport. Después de Wimbledon, planea estar en Nueva York este verano, cubriendo el Abierto de Estados Unidos para ESPN y asistiendo a la gala de recaudación de fondos de la Fundación USTA.

Se convirtió en presidenta de la fundación en 2019 y, a pesar del cáncer, ya ha trabajado dos años más que el mandato normal de los presidentes anteriores. Durante ese tiempo, Evert ha ayudado a recaudar 55 millones de dólares. Incluso, los donantes sofisticados tienden a sorprenderse un poco cuando reciben una llamada de una jugadora del Salón de la Fama que ganó el Abierto de Estados Unidos seis veces y el Abierto de Francia siete veces. Evert también ganó un sorprendente 90% de sus partidos individuales.

Chris Evert, símbolo del deporte mundial y un ejemplo dentro y fuera de las canchas JEREMIE SOUTEYRAT - NYTNS

“Aceptaremos a Chris Evert todo el tiempo que podamos”, dijo Ehrlich. “Ella encarna nuestra misión en la forma en que brinda su tiempo y energía a los jóvenes”.

Y Evert no ve ninguna razón para detenerse. Incluso, mientras describía cómo su cáncer había regresado y luego había desaparecido nuevamente, quería enfatizar los últimos esfuerzos de la fundación para mantener a los niños involucrados en el tenis después de los 13 años, cuando la mayoría abandona los deportes.

“No voy a dejar de vivir mi vida”, dijo. “Voy a seguir y seguir”.

David Waldstein

The New York Times