Coco Gauff lloró por un fallo en la derrota ante Iga Swiatek en las semifinales de Roland Garros

Coco Gauff quedó eliminada ante Iga Swiatek por tercera vez en las últimas tres realizaciones de Roland Garros, esta vez por 6-2, 6-4 en las semifinales el jueves. Aunque una controvertida decisión de la umpire Aurelie Tourte no resultó un factor absolutamente determinante en el partido (la polaca fue la mejor jugada de principio a fin), ciertamente afectó el costado emocional de la norteamericana.

¿Qué pasó? Sucedió que en el cuarto game del segundo set, la N°1 conectó un saque que fue cantado largo, justo cuando Gauff devolvió un revés desviado. Pero la jueza de silla anuló la decisión, diciendo que el servicio había sido bueno. Inmediatamente, Tourte le otorgó el punto a la polaca en lugar de repetirlo. A pesar de que la estadounidense dijo que estaba “1000 por ciento segura” de que el fallo del juez de línea interfirió con su devolución de saque, la umpire insistió en que esa voz cantante no tuvo impacto alguno en la decisión definitiva.

La jugadora de 20 años, una de las grandes realidades del WTA, le reclamó a la jueza: “¿Hablas en serio? Lo gritó antes de que yo golpeara. ¿Puedes preguntarle?”. Frente a la negativa a revisar la decisión, Gauff insistió: “¡Están abucheando porque estás equivocada. Lo gritó antes de que golpeara la pelota. Tengo derecho a terminar mi swing”. Y volvió a la carga: “Te equivocas y es la segunda vez que sucede. Es una semifinal de Grand Slam, conozco las reglas del juego”, insistió.

A partir de ahí, tras el fallo y la discusión, Gauff no pudo aguantar el llanto y quedó angustiada e impotente, pero en realidad logró romper el servicio de Swiatek en ese juego para una breve ventaja de 3-1 en el segundo set. Aunque esa situación en particular no tuvo influencia alguna en el resultado, la N°3 todavía estaba claramente descontenta. De hecho, en su rueda de prensa posterior al partido se sumó al coro de voces del mundo del tenis que pedían el uso de la videorevisión. ”Cien por ciento”, respondió Gauff cuando se le preguntó si incidentes como ése deberían revisarse. “Creo que el tenis es el único deporte en el que no sólo no tenemos el sistema de realidad virtual, sino que muchas veces las decisiones las toma una sola persona. En otros deportes suele haber varios árbitros para tomar una decisión. Sé que el US Open aportó algo de eso el año pasado, creo. Sé que lo usamos en nuestros dobles en algún momento”.

El saludo entre Coco Gauff e Iga Swiatek; la polaca pasó a la final Aurelien Morissard - AP

Y agregó. Sí, definitivamente creo que a estas alturas es casi ridículo que no lo tengamos. No solo hablo porque eso me pasó a mí, sino que creo que todos los deportes lo tienen. Además, se toman tantas decisiones y, como jugador, es una mierda volver atrás o estar en línea y ver que tenías toda la razón. Es como, ‘¿qué te aporta eso en ese momento?”. La alocución de Gauff continuó en pos de que haya un cambio en un futuro cercano: “Además, en situaciones puedes llamar al supervisor, pero no hay mucho que puedan hacer desde ese punto de vista. Definitivamente creo que como deporte tenemos que evolucionar y tenemos la tecnología. Lo están transmitiendo por televisión, así que no entiendo por qué el jugador no puede verlo”.

Si la llamada hubiera sido revisada y modificada, obviamente se habría adelantado al desequilibrio emocional que mostró Gauff en ese momento. La joven de 20 años también habló sobre sus lágrimas. ”Creo que todo fue abrumador”, explicó. “Obviamente estoy perdiendo el partido. Cuando juegas contra ella... cada punto importa contra cualquiera, pero especialmente contra ella. Creo que fue solo uno de esos momentos, pero lo superé. Obviamente gané ese juego. Por lo general, no me siento demasiado frustrada con decisiones como esa, pero creo que fue solo una combinación de todo lo que sucedió en ese momento”.

