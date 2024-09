Copa Davis: la Argentina ya conoce a su rival de los cuartos de final de noviembre en Málaga

Escuchar

Hace apenas cinco días, el equipo argentino de Copa Davis rompió cadenas en Manchester, superó la fase de grupos de las Finales y se clasificó, por primera vez en cinco años, a los cuartos de final de la competencia, que se disputarán del 19 al 24 de noviembre, en Málaga. Esta mañana, el conjunto capitaneado por Guillermo Coria conoció cuál será su rival en esa instancia: Italia.

Jannik Sinner y Francisco Cerúndolo, cuando Italia venció a la Argentina en la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis en 2022 Massimo Paolone - LaPresse

El sorteo realizado en las oficinas londinenses de la Federación Internacional de Tenis, con la presencia del presidente David Haggerty, determinó que la Argentina deberá medirse en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena (sobre superficie dura, bajo techo) con el equipo italiano, el campeón vigente de la Ensaladera, que tiene como principal raqueta al N° 1 del mundo, Jannik Sinner.

Los otros cruces del llamado “Final 8″ serán Estados Unidos vs. Australia (el vencedor se medirá en las semifinales con el triunfador de la Argentina vs. Italia), Canadá vs. Alemania y Países Bajos vs. España.

¡🇦🇷 Argentina vs. Italia 🇮🇹 en los cuartos de final!



Italia y la Argentina se enfrentaron cinco veces en la Copa Davis, con tres triunfos de los europeos. El último enfrentamiento fue en septiembre de 2022, en Bolonia (bajo techo, sobre superficie dura), durante la fase de grupos de las Finales. En aquella serie, los locales se impusieron 2-1, con los éxitos de Matteo Berretini y Sinner ante Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, respectivamente (en el dobles, Horacio Zeballos y Máximo González vencieron a Fabio Fognini y Simone Bolelli).

