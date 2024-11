Copa Davis: Países Bajos se impuso a Alemania y jugará por primera vez la final de la Copa Davis

Países Bajos, que eliminó a España en los cuartos de final precipitando el retiro de Rafael Nadal, batió a Alemania por 2-0 en una serie semifinal este jueves en Málaga y protagonizará este domingo por primera vez la final de la Copa Davis, competición creada en 1904. El mejor resultado histórico de Países Bajos en el torneo de naciones era la semifinal perdida contra Francia en 2001. “Estoy increíblemente orgulloso. Jugaron muy bien”, señaló el capitán Paul Haarhuis, que formó parte de aquel equipo semifinalista hace 23 años. Su rival surgirá del duelo entre el vigente campeón Italia, liderado por el número 1 mundial, Jannik Sinner, y un histórico de la competencia, Australia, que chocarán este sábado.

El número 1 neerlandés y 40º del ranking, Tallon Griekspoor, se impuso en el segundo partido a Jan-Lennard Struff (43º) por 6-7 (4-7), 7-5 y 6-4. En un duelo entre dos máquinas de aces, Struff se llevó en el tie-break un primer parcial en el que ninguno logró un quiebre. Griekspoor no perdió la confianza y esperó su momento, que llegó con un 5-5 en la segunda parte. Consiguió el break e igualó el partido con un saque directo. Con un juego eléctrico, en ocasiones desconcertante pero con más herramientas en los intercambios que Struff, firmó una nueva rotura al inicio del tercer set –la segunda y última del partido–, para abrir una brecha definitiva.

Botic Van De Zandschulp, el verdugo de la carrera de Rafael Nadal, doblegó a Daniel Altmaier y decretó el triunfo de Países Bajos en la serie contra Alemania. Manu Fernandez - AP

Griekspoor cerró el duelo con su 25º ace de la noche, celebrando el triunfo de rodillas ante la hinchada naranja, que ocupaba una tribuna cercana a los otros jugadores y el capitán en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Struff, que obtuvo 13 aces, no aprovechó las dos pelotas de quiebre de las que dispuso. “Creo que el nivel del partido fue increíble; los dos sacamos muy bien. Tengo mucho respeto por él, pero estoy feliz con el final del duelo”, dijo Griekspoor.

Un rato antes, Botic van de Zandschulp (80º), el jugador que retiró a Nadal el martes, batió en 2 horas y 40 minutos a Daniel Altmaier por 6-4, 6-7 (12-14) y 6-3. Van de Zandschulp, sólido en los intercambios y febril a la hora de cerrar el duelo, tuvo que esperar al décimo punto de partido para festejar. “Pudo ser más fácil, pero lo hice por el camino difícil. De alguna manera, no sé qué más podía hacer en los match points. Disputar el primer punto de una semifinal siempre implica un poco de presión”, dijo quien ya consiguió tres victorias en este Final 8, ya que además participó en el dobles contra España en los cuartos de final.

Con la serie Países Bajos vs. Alemania definida, no se desarrolló el encuentro de dobles que debían animar Van de Zandschulp y Wesley Koolhof, y Kevin Krawietz y Tim Puetz, flamantes campeones del ATP Finals en Turín, Italia. Alemania terminó eliminada del certamen que conquistó en 1988 y 1989 derrotando a Suecia en la final y en 1993 (ya unificada), cuando superó en la definición a Australia, campeón en 28 ocasiones (la última, en 2003) y vencedor ahora de Estados Unidos en los cuartos.

Mientras, Italia se encomienda una vez más a Sinner, su deportista más celebrado del momento y reciente campeón en el ex Masters. La actualidad del tenista, que encabeza una generación italiana dorada que incluye a las flamantes ganadoras de la ex Copa Fed Sara Errani y Jasmine Paolini (campeonas olímpicas en doble en París 2024), opaca incluso al fútbol. A tal punto sucede que varios referentes de la disciplina más popular lo mencionan, como lo hizo Thiago Motta, director técnico de Juventus. ”Sinner es un fenómeno no sólo del tenis, sino del deporte en general. Todos deseamos que siga adelante con su excepcional carrera”, halagó.

Jannik Sinner, siempre en el centro de atención: el número 1 del tenis viene de ser campeón del ex Masters pero fue criticado por no pagar impuestos en Italia, su país. THOMAS COEX - AFP

Sin embargo, no todo es elogioso para con el pelirrojo de 23 años. Luego de ser cuestionado por un dopaje de cuya responsabilidad fue eximido, Sinner afronta un cuestionamiento. El ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, se refirió a él no por sus logros sino porque tributa en Mónaco, donde está radicado. ”¿Si me hace gracia que Sinner pague sus impuestos en Montecarlo? En realidad, me gustaría que los pagase en Italia”, respondió el funcionario, que agregó: “Es un tema que debemos afrontar sin hipocresía”.

Una voz algo disonante fue la de Giovanni Malagò, presidente de Comité Olímpico Nacional Italiano: ”Claro que lo que él hace es totalmente legal, porque así lo contempla la ley para quienes viven al menos diez meses por año fuera del país y pagan sus impuestos en el lugar de residencia. El punto es si nosotros somos capaces de crear las condiciones para que los pague aquí”, cuestionó.

