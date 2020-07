Novak Djokovic volvió a entrenarse tras recuperarse del Covid-19 y puso en duda su participación en el US Open. Crédito: twitter.com/Sportski_Zurnal

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de julio de 2020 • 17:00

Novak Djokovic, el número uno del tenis mundial, denunció que se siente sometido a una "caza de brujas" por organizar el Adria Tour, el polémico torneo de exhibición y con fines benéficos por los Balcanes en el que se contagiaron de Covid19 varios jugadores, entre ellos él. Y afirmó que todavía no sabe si participará en el Abierto de los Estados Unidos, que está previsto que se dispute desde el 31 de agosto próximo, aunque los organizadores están evaluando la situación sanitaria por el avance de la pandemia.

"Últimamente, solo veo críticas, muy maliciosas. Obviamente, hay algo más que esa crítica, como si hubiera una agenda, como si fuera una cacería de brujas. Alguien tiene que caer, alguna persona, algún gran nombre tiene que ser el principal culpable de todo", se quejó Djokovic, durante una entrevista con el periódico serbio Sportski zurnal.

El Adria Tour fue una cadena de irresponsabilidades, con los jugadores como actores principales. "Cumplimos con todas las leyes y regulaciones. Pero hemos aprendido nuestras lecciones y algunas cosas probablemente podrían haberse hecho de una manera diferente. Dejo a otros decidir si eso es correcto y humano. En mi opinión, no lo es. Mi postura es que debemos aprender de todo esto y adaptarnos de paso", añadió el mejor tenista del ranking, a pocas horas de haber empezado a entrenarse tras recuperarse del positivo de coronavirus (su compañero de práctica fue el serbio Viktor Troicki, actual 184° del mundo, que también se había infectado durante el Adria Tour).

Novak Djokovic y Viktor Troicki chocan raquetas durante una práctica de tenis en Serbia; ambos superaron el coronavirus. Crédito: twitter.com/Sportski_Zurnal

Djokovic declaró que su intención era "pura", organizar un torneo para recaudar fondos con fines humanitarios y para ayudar a los jugadores y a las federaciones regionales de países como Serbia y Croacia.

Nole empezó a practicar tenis sobre polvo de ladrillo y no sobre cemento, la superficie de Washington, Cincinnati y el US Open, los primeros torneos masculinos programados para agosto. Eso indica cuáles son sus planes. El serbio tiene pensado jugar los torneos europeos de septiembre, es decir los Masters 1000 de Madrid y Roma, además de Roland Garros, aunque todavía no descartó la posibilidad de viajar a Flushing Meadows.

Djokovic, junto con Lajovic, Thiem, Dimitrov y Zverev, sin distanciamiento social, durante el polémico Adria Tour en Belgrado. Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS / Marko Djurica

"Ahora no sé qué va a pasar. No le favorece al US Open lo que pasa en las últimas semanas, están creciendo mucho los números de contagiados, sobre todo en Nueva York", expresó Djokovic. Y aportó: "Hay mucha incertidumbre. Muchos tenistas no saben si entrenar en polvo de ladrillo o en cancha dura. Se sabrá más antes del 15 de julio, plazo tope para que la ATP decida sobre las competiciones de su calendario".

Djokovic, ganador de 17 trofeos de Grand Slam, también se refirió al nuevo sistema de puntos para la clasificación de los jugadores en el ranking, anunciado por la ATP en las últimas horas. "Es la mejor opción en este momento ante todo porque protege a los jugadores que no quieren exponerse al riesgo de viajar y contagiarse en EE.UU. o en otros torneos. Algunos tenistas no jugarán hasta el fin de año y así la lista los protege, sus resultados del año pasado quedan tal y como están, no pierden puntos. Por otro lado, los tenistas que juegan tendrán la oportunidad de ganar puntos".

Zverev "no es un niño de escuela primaria"

El austriaco Dominic Thiem, número 3 de la ATP, defendió al alemán Alexander Zverev (7°) de las críticas que recibió por participar en el Adria Tour y por romper su cuarentena concurriendo a una fiesta en la que se ignoraron las reglas sanitarias para prevenir la propagación del virus.

"Está siendo tratado como si fuera un niño de escuela primaria. Pero es un hombre de 23 años. Por supuesto que cometió un error, pero no entiendo por qué todo el mundo se mete ahora", declaró Thiem en el diario austriaco Standard.

Thiem, finalista del Abierto de Australia de este año, admitió que se cometieron errores en el Adria Tour. "No se observaron las normas de higiene. Pero es lo mismo que con Zverev: no entiendo por qué tanta gente está disparando contra Djokovic. Estuve en Niza ahora, vi fotos de otras ciudades. Allí tampoco era diferente del torneo de Belgrado", sostuvo Thiem.

Pero el australiano Nick Kyrgios encendió las redes sociales y le pidió a Thiem adoptar una actitud más ejemplar. "Ninguno de ustedes tiene el nivel intelectual para comprender de dónde vengo", escribió Kyrgios, 40° del ranking. Esta reacción se trató de un nuevo episodio del culebrón que comenzó cuando Kyrgios trató de "egoísta" a Zverev por romper el aislamiento y que generó la respuesta de Thiem, que sentenció que el australiano "ha hecho muchas tonterías. Es por eso que me cuesta comprender por qué se mete en todo".