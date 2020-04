Krawietz, el campeón vigente de dobles en Roland Garros, trabajando como repositor de un supermercado. Fuente: Archivo - Crédito: Daily Mail

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2020 • 12:26

Hace menos de un año, el tenista alemán Kevin Krawietz, actual número 13 del ranking mundial de dobles, conquistaba el título de Roland Garros en pareja con su compatriota Andreas Mies. Hoy, con la cancelación del circuito debido al brote mundial de Covid-19, el jugador nacido en Coburgo, estado de Baviera, trabaja como repositor en un supermercado de Munich. Esta nueva realidad lo llevó a repensar distintas situaciones, a valorar su profesión deportiva y a reconocer que, muchas veces, la vorágine los lleva a quejarse de acciones poco importantes.

"A veces, como jugador, puedes quejarte de las pelotas de práctica, del clima o del transporte, y no creo que vuelva a hacerlo. Ahora reconozco que tengo mucha suerte de tener el trabajo que tengo y que mi sueño se hizo realidad", le confesó Krawietz, número 7 de dobles en noviembre pasado, al periódico británico Daily Mail.

El suyo es uno de los cambios de estilo de vida más abruptos desde que comenzó el aplazamiento de la actividad deportiva por el coronavirus. ¿Qué llevó a este integrante del equipo alemán de Copa Davis, que en 2019 ganó más de US$ 670.000 en premios, a tomar un trabajo en el que le pagan 12.50 euros la hora? Así lo explicó: "No es por el dinero, ya que afortunadamente lo hicimos bien el año pasado. Me estaba aburriendo en el encierro y un amigo que trabaja en un supermercado bromeó conmigo y con otro amigo, que buscaban personas para trabajar allí. Al final volvió sobre el tema y dijo que había un trabajo, pero que debía comenzar en tres días, así que pensé en intentarlo. Estaba buscando una nueva experiencia, y aunque no es lo mismo que ser médico, trabajar para un supermercado en este momento es un trabajo muy importante para ayudar a la comunidad".

El alemán Kevin Krawietz, con su compatriota Andreas Mies: son los campeones vigentes de dobles en Roland Garros. Fuente: Archivo

Krawietz, según le contó al Daily Mail, no recibido ningún trato especial por parte del gerente de la tienda y en ese trabajo encontró una salida gratificante mientras su deporte está cancelado. "He tenido algunos comienzos a las 5.30 de la mañana para armar los estantes, y terminando a las 8.30 de la noche cuando acomodo los carros", dijo el jugador de 28 años. Y añadió: "A veces tengo que pararme frente a la tienda y organizar a las personas que entran. En nuestra tienda todos deben tener un carrito para ayudar al distanciamiento, y uno tiene que explicar eso incluso si solo van a comprar una pieza de fruta o algo así. Otro de los trabajos es desinfectar los carritos rociándolos".

Algunos lo reconocieron. "Cuando estoy parado allí afuera algunas personas dicen: 'Te pareces al tenista'. Soy ese tenista, así que ha sido bastante divertido", contó Krawietz, que planeaba trabajar anónimamente en el supermercado, hasta que su presencia fue descubierta por la revista alemana Der Spiegel.

El alemán Krawietz: de campeón vigente en Roland Garros a repositor de un supermercado en Munich. Fuente: Archivo

El tenista estuvo intercalando sus turnos en el supermercado con tres sesiones de entrenamiento por semana. Ocurre que como "atleta de elite" en Alemania, recibe un permiso especial del gobierno para usar las instalaciones de tenis en un tiempo limitado.

El circuito tenístico internacional organizado por la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis está cancelado hasta el 13 de julio, pero en breve se anunciará un nuevo parate que llegaría al 3 de agosto. De esta manera, siempre y cuando haya condiciones sanitarias, las únicas competencias de tenis serán las locales. Varios países, entre ellos Alemania, España y Francia, están planificando certámenes nacionales con sus propios jugadores.