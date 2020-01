Australian Open | Grand Slam -

-

-

-

- D. Schwartzman ( ARG ) -

-

-

-

- Novak Djokovic ( SRB )

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de enero de 2020 • 17:27

Diego Schwartzman se mide con el serbio Novak Djokovic en los octavos de final del Australian Open. El encuentro se disputa no antes de la medianoche argentina, en el Rod Laver Arena de Melbourne, y se podrá seguir por ESPN, ESPN+ y ESPN Play.

Será una dura prueba para el jugador formado en Náutico Hacoaj, que viene de derrotar en la tercera rueda a un compatriota de 'Nole': Dusan Lajovic, por 6-2, 6-3 y 7-6. En tanto, el N° 2 del mundo eliminó al japonés Yoshihito Nishioka también ent tres sets. El ganador de este duelo entre Schwartzman y Djokovic se enfrentará con el vencedor del canadiense Milos Raonic y el croata Marin Cilic.

La última vez que ambos tenistas se enfrentaron fue en las semifinales del Masters 1000 de Roma, en mayo del año pasado. En aquella ocasión, el serbio derrotó al 'Peque' por 6-3, 6-7 y 6-3.

"Jugando de la manera que lo vengo haciendo puedo ser competitivo con Djokovic y estar en partido. No voy a tener que bajar de ahí.", expresó Schwartzman, luego de su última victoria en el cemento australiano. "Me sentí bien todos los días. Para lo que sigue debo mantenerlo y mejorar algunas cosas más. No permitirme tener subes y baja y mantenerme al mejor nivel para poder tener chances", puntualizó.