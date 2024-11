Djokovic, cómo reaccionó Murray cuando le propuso ser su coach y los nervios de Del Potro por la despedida

Vuelve a la carga Novak Djokovic. El máximo ganador de Grand Slams (24) en la historia del tenis masculino no pudo conquistar ningún grande en 2024: semifinalista en Australia (cayó con Jannik Sinner), cuartofinalista en Roland Garros (con Casper Ruud), finalista en Wimbledon (Carlos Alcaraz) y tercera rueda en el US Open (Alexei Popyrin). Pero claro, a la vez consiguió algo que perseguía desde hace tiempo: la medalla dorada en los Juegos Olímpicos, coronándose en el Bois de Boulogne y frente a Alcaraz.

El serbio, de 37 años, ha visto como Roger Federer , primero, y Rafael Nadal , recientemente, se retiraron de la actividad. Pero como el último integrante del Big Three que sigue en los courts, no está pensando por ahora en una despedida, sino en cómo recuperar terreno (es 7° del ranking mundial) y sobre todo en encontrar la manera de vencer en los Grand Slams a los nuevos cracks: Sinner y Alcaraz.

Un poco de minibasquet para divertirse, también en la agenda de Nole @peninsulaqatar

Nole, que en estas horas llega a Buenos Aires para participar este domingo, en Parque Roca, del encuentro de despedida de Juan Martín del Potro , estuvo en Doha en los últimos días. El jueves, en un acto protocolar, fue designado como Embajador de Marca Global y Asesor de Bienestar de la empresa Qatar Airways. Y el viernes, se dio una vuelta por el circuito donde se desarrolla la penúltima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Un rato en los boxes de McLaren, una foto con la Ferrari del español Carlos Sainz. Djokovic es un apasionado de los deportes y disfrutó una vez más del mundo de la velocidad. Luego participó de la entrada en calor de los mecánicos y hasta jugó un minibasquet en las calles de boxes. Un todoterreno.

Claro que también habló de tenis. Hace una semana, a través de sus redes sociales, comunicó una noticia que sacudió el ambiente tenístico: el escocés Andy Murray, viejo rival y ex número 1, será su nuevo entrenador. Empezarán en el próximo Abierto de Australia, curiosamente el escenario donde Nole le ganó cuatro finales a Murray: 2011, 2013, 2015 y 2016 (también lo derrotó en la definición de Roland Garros 2017).

Murray y Djokovic, de rivales a entrenador y dirigido Archivo

“Bienvenido a bordo” , fue el mensaje de Djokovic cuando anunció la novedad. Pero, ¿qué fue lo que lo llevó a elegir al bicampeón de Wimbledon (2013 y 2016) y olímpico (2012 y 2016) y también ganador del US Open (2012)? ”En los últimos meses había estado pensando en la próxima temporada y tratando de averiguar lo que necesito en esta etapa de mi carrera” , dijo Djokovic a Sky Sports, previamente a la jornada de ensayos en Doha. ”En marzo dejé de trabajar con mi entrenador, Goran Ivanisevic, con el que tuve mucho éxito durante muchos años. Así que me tomé unos seis meses para pensar si realmente necesitaba un entrenador, y en caso afirmativo, quién podría ser y su perfil, qué buscaba y pretendía”.

Una imagen símbolo: Djokovic y Andy Murray empezarán a trabajar juntos en el Abierto de Australia, donde Nole venció al escocés en cuatro finales

Sin hacer nombres propios, Nole reconoció que tenía varios nombres en carpeta y que con su círculo íntimo analizaron los pro y las contras. ”Estuvimos barajando diferentes nombres y me di cuenta de que el entrenador perfecto para mí en este momento sería alguien que haya pasado por las experiencias por las que yo estoy pasando, posiblemente un múltiple ganador de Grand Slam, ex número uno”, aclaró. ”Estuve pensando en diferentes personas y entonces apareció el nombre de Andy Murray. Entonces, decidí llamarlo y ver cómo iba, en qué andaba, qué planes tenía de su vida”.

Djokovic reconoció que Murray (también de 37 años, nacido una semana antes que el serbio) se sorprendió cuando escuchó la proposición. “No se lo esperaba, lo tomó desprevenido. Quedó en pensarlo, pero la verdad es que conectamos enseguida con la idea y a los pocos días me llamó para decirme que aceptaba la propuesta. Y quedamos en arrancar en el Abierto de Australia, a partir del 12 de enero de 2025. No podría estar más emocionado. Esta colaboración es una sorpresa para mí también, para todos. Pero es emocionante para el tenis. Ha sido uno de mis grandes rivales. Tenemos la misma edad, hemos jugado en todos los estadios más grandes de nuestro deporte, así que estoy impaciente por salir a la cancha y prepararme para la próxima temporada”.

La de 2024 fue la primera temporada en la que Djokovic no obtuvo un título de Grand Slam desde 2017. Lejos de sentirse abatido, quiere volver a pelear por la gloria y tratar de recuperar el N° 1 del mundo. Sabe que no será fácil teniendo a Sinner y a Alcaraz en el camino. “Aún intentaré ser fuerte porque siento que mi cuerpo me está respondiendo bien. Todavía tengo motivación para ganar Grand Slams y hacer más historia. Esa es una de las principales razones por las que le pedí a Andy que trabajara conmigo: porque todavía tengo grandes planes, así que mientras me sienta así, seguiré adelante. No tengo ninguna fecha en mente ni ningún límite respeto de mi futuro, como para decir que en tal año proyecto retirarme. Seguiré adelante mientras sienta que puedo ser uno de los candidatos a los títulos más importantes del deporte”.

“Los nervios son muchos”

Mientras espera a Djokovic, Juan Martín Del Potro vive las horas previas a su despedida con ansiedad, melancolía y recibiendo el afecto de la gente. El partido será este domingo, desde las 17, en el estadio de Parque Roca, que luce renovado y con su techo retráctil. En una entrevista con LA NACION, el tandilense, de 32 años, habló de las frustraciones por sus constantes lesiones y todos los padecimientos que sigue atravesando desde la lesión de rodilla que sufrió en una caída en el torneo de Shangai, en 2019. Pero también de lo que significa disputar su último partido frente a un amigo y gran rival como Nole, con quien han sostenido memorables batallas en el circuito y en los Juegos Olímpicos.

En Parque Roca, consultado sobre lo que siente en estos momentos, Delpo le dijo a ESPN: “Ya me cruzo con la gente y me dan mensajes de aliento, de agradecimiento, de que lo disfrute. Honestamente se está haciendo un poco difícil disfrutar porque los nervios son muchos. Hace tiempo que no juego delante de muchísima gente. Son experiencias que estaba muy acostumbrado a vivir y le perdí la costumbre. Con ganas de que llegue el domingo y superagradecido que Novak haya aceptado la propuesta y que me acompañe en mi último día del tenis”.

Novak Djokovic y Juan Martín Del Potro en Nueva York: este domingo jugarán en Parque Roca Gentileza Dino Garcia

¿Es el mejor de la historia Djokovic? Del Potro lo analiza así: “Obviamente que los números lo avalan . Después son gustos, hay algunos que se sienten más identificados con Roger, otros con Rafa. Pero lo que ha hecho Novak en el tenis es inigualable. No sé si alguien lo puede llegar a repetir. Si ves la dimensión de la personalidad que es él, no sólo en el tenis sino en el deporte en general, que pueda tomarse ese ratito y venir hasta Argentina y compartir conmigo en la cancha, habla por sí solo”.

