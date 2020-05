Una derrota dolorosa en 2010 hizo que Novak Djokovic evaluara dejar el tenis, pero ese partido terminaría siendo un punto de inflexión. Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de mayo de 2020 • 22:39

Como si la cuarentena lo volviera más abierto a contar sus emociones, Novak Djokovic viene revelando episodios que muestran que ha sufrido el hecho de estar por detrás de Roger Federer y Rafael Nadal en la consideración del mundo del tenis. Los tres son grandes de la historia y acumulan logros de similares valías, como la cantidad de torneos de Grand Slam ganados: 20 el suizo, 19 el español y 17 el serbio. Si bien Nole marcha tercero en la cuenta, hay que considerar que es el más joven de los tres, y por ende, el que tendría más tiempo hasta cerrar su carrera: Roger anda por los 38 años, Rafa suma 33 y Novak nació hace 32.

Ahora Djokovic tiene asumido que Federer y Nadal son monstruos , pero durante un buen tiempo le costó asimilarlo. Tanto, que en 2010 estuvo a punto de retirarse del deporte, según reconoció en una conversación con el canal Sky Sports de Italia. El hecho que lo hizo replantearse todo fue una derrota contra el austríaco Jürgen Melzer en los cuartos de final de Roland Garros de esa temporada. Nole, entonces tercero del ranking a sus 23 años, ganaba por dos sets a cero aquel día, pero terminó perdiendo contra el número 26.

"Aquella derrota fue realmente difícil para mí emocionalmente. Lloré tras el encuentro. Fue un mal momento. Quise abandonar el tenis porque veía todo negro. Había ganado Australia en 2008 y era el número 3 del mundo, pero no era feliz. Sabía que podía hacer más, pero perdí partidos importantes contra Federer y Nadal", confesó el hoy líder del escalafón mundial.

Djokovic padeció por muchos años, y aún lo hace, estar eclipsado por Rafael Nadal y Roger Federer.

Sin embargo, paradójicamente, tras aquella tristeza y las dudas sobre continuar en el circuito, surgiría lo mejor del serbio. "A partir de aquel momento me sentí liberado. Eso me quitó presión, empecé a jugar más agresivamente. Fue el punto de inflexión", evalúa, casi diez años más tarde. Y vaya si lo fue: al año siguiente ganó tres certámenes de Grand Slams y por primera vez ocupó el puesto más alto del ranking.

Hace dos semanas, en una sesión pública de Instagram con otro gran tenista, Stanislas Wawrinka, Djokovic había sorprendido al contar lo que había sufrido en sus primeros tiempos en el profesionalismo a causa de la superioridad de Nadal y Federer. "No fue fácil el tema. Cuando aparecí en el circuito, muy joven, dije que mi ambición era ser el número 1 del mundo y la gente lo tomó a mal. Fue como si se preguntaran «¿y quién es este jovencito como para desafiar a Roger y a Rafa?». De alguna forma sentí que era yo contra el resto del mundo", confió.

Nole cree que Roger es "probablemente el mejor de todos los tiempos". Fuente: AFP

Y a la vez reconoció que aún le cuesta no ser el preferido en el afecto de los aficionados al tenis, aunque encontró un motivo de consuelo. "Roger es probablemente el mejor jugador de todos los tiempos. Por eso no soy ingenuo como para esperar, mientras él esté en actividad, tener a la multitud de mi lado cuando me toca enfrentarme con él. Lo tengo claro porque es Roger, y lo mismo ocurre con Rafa en la mayoría de los lugares. Es duro para mí saber por qué es así. ¿Si es mi culpa? No; creo que obedece más a la excelencia de sus carreras. Son carismáticos, amigables, humildes. Son dos grandes campeones", razonó entonces.

Wawrinka lo escuchó y le dio su opinión, simple y contundente. "En una película no podés tener a tres buenos; siempre tiene que haber uno malo, uno que haga la contra. Te lo digo con mucho respeto, Novak", le respondió el suizo.

Djokovic entiende que, como Federer, Nadal es carismático, humilde, amigable y un gran campeón. Fuente: AFP

Ahora, en la charla con el canal italiano de televisión, Djokovic mostró otro costado de cierta inseguridad, en este caso, frente a la inactividad por la pandemia de coronavirus, que tiene suspendido el circuito de ATP hasta el 13 de julio, aunque la veda puede extenderse. "Para nosotros, los tenistas, es importante tener claro el calendario. Al principio estaba un poco vacío y confuso, me faltaba claridad", apuntó respecto al confinamiento en su domicilio, más allá de que en su momento fue publicando videos sobre cómo ayudaba a sus hijos con las tareas escolares y cómo su esposa le cortaba el pelo. "Es importante para mí mantener una rutina, no esperar a una fecha. Me entreno cada día en el gimnasio, corro en casa y juego con los niños", explicó, ya más afianzado, este Nole que siempre se caracterizó por su humor y su simpatía, pero del que no se sabía su frustración frente a los otros dos cracks.

AFP